21.01.2026 | 09:04
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν πρoβλήματα
Συνένοχη είναι η Ευρώπη για το χάος της Δύσης
Editorial 21 Ιανουαρίου 2026 | 08:54

Συνένοχη είναι η Ευρώπη για το χάος της Δύσης

Οι Ευρωπαίοι διαμαρτύρονται για το χάος που φέρνει ο Τραμπ. Όμως, φέρουν μεγάλη ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να βρεθεί στη μεγαλύτερη σύγκρουση με τις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Αιτία είναι ο τρόπος που ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παραχωρηθεί στις ΗΠΑ η Γροιλανδία.

Στα ευρωπαϊκά όργανα γίνεται συναγωνισμός δηλώσεων «αποφασιστικότητας» και εξετάζονται όλα τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσει σε επίπεδο οικονομικού πολέμου. Γιατί είναι προφανές ότι κανείς δεν σκέφτεται μια ένοπλη υπεράσπιση της Γροιλανδίας.

Για πρώτη φορά φαίνεται να κλονίζεται μια συμμαχία που ήδη έχει αντέξει 80 χρόνια. Και η Ευρώπη είναι αμήχανη, γιατί αισθάνεται ότι χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για μια διαφωνία σε ένα ζήτημα, αλλά για ευθεία σύγκρουση. Διαφωνία υπήρχε και υπάρχει και για το Ουκρανικό, όμως στην περίπτωση αυτή υπάρχουν και φωνές στην Ευρώπη που συμπαρατάσσονται με την άποψη του Τραμπ ότι κάπως πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος αναγνωρίζοντας και τα τετελεσμένα που υπάρχουν στα πεδία των μαχών.

Χωρίς τη συμμαχία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη (και στο συγκεκριμένο θέμα δεν είναι μόνο η ΕΕ αλλά και η Βρετανία), την ώρα που Ρωσία και Κίνα χαράσσουν δικούς τους δρόμους, ο κόσμος φαντάζει ως μια κάθοδος στο χάος. Με την Ευρώπη να είναι στην πιο αμήχανη θέση, γιατί μπορεί να έχει οικονομική ισχύ, όμως δεν έχει ανάλογη στρατιωτική ισχύ με τους άλλους πόλους.

Η Ευρώπη όμως δεν είναι άμοιρη ευθυνών για αυτό το χάος. Και το πρόβλημα δεν είναι τωρινό.

Γιατί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οι ελίτ της Δυτικής Ευρώπης που ζήτησαν την αμερικανική συνδρομή για την «καταπολέμηση του κομμουνισμού» και σε αντάλλαγμα μετέτρεψαν την ευρωπαϊκή ήπειρο σε μια μεγάλη αμερικανική βάση. Καλό είναι να θυμόμαστε δηλαδή ότι ο «ατλαντισμός» δεν ήταν απλώς μια ιδεολογία ή τοποθέτηση εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, ήταν και πραγματική εκχώρηση κυριαρχίας στις ΗΠΑ. Μπορεί τότε να μην τους παραχωρήθηκε η Γροιλανδία αλλά όπου ζητούσαν να φτιάξουν βάση, κανείς δεν έφερνε αντίρρηση.

Ακόμη και όταν φτιάχτηκε η ΕΟΚ, η λογική ήταν ότι θα ήταν κατά βάση μια οικονομική ένωση, γιατί την αμυντική διάσταση την κάλυπτε το ΝΑΤΟ.

Και όταν κατέρρευσε η ΕΣΣΔ και τέθηκε το ερώτημα μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη και τον κόσμο, πάλι η Ευρώπη στο τέλος συντάχθηκε με τις ΗΠΑ, στις οποίες άλλωστε τότε εκχώρησε ακόμη περισσότερο έναν ρόλο παγκόσμιου χωροφύλακα. Η Ευρώπη θα έφτιαχνε την ΟΝΕ και οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν να απαντήσουν ένοπλα στους κατά περίπτωση «κακούς». Αυτή ήταν η συμφωνία στην πράξη.

Και βέβαια τώρα διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι για την «αυθαιρεσία» με την οποία κινούνται οι ΗΠΑ και τον τρόπο που «απαιτούν», αλλά ήταν η Ευρώπη που νομιμοποίησε πλήρως την αλαζονεία των ΗΠΑ όταν αυτές αποφάσιζαν μονομερώς επί της ουσίας πολέμους που αποσταθεροποιούσαν ολόκληρες περιοχές, ή όταν έκαναν κάθε είδους μονομερείς ενέργειες στο όνομα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας». Ενίοτε άλλωστε στήριζαν ανοιχτά ή συμμετείχαν.

Ακόμη και τώρα όταν αποφάσισαν ότι διαφωνούν με τον Τραμπ για την Ουκρανία, στην πραγματικότητα αυτό που έκαναν ήταν να απαιτήσουν οι ΗΠΑ να αναλάβουν ακόμη πιο αποφασιστική ένοπλη δράση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ακόμη και εάν υλοποιηθεί το ReArm Europe θα πάρει χρόνο μέχρις ότου η Ευρώπη να αποκτήσει μια πραγματικά αυτοδύναμη αμυντική ικανότητα.

Σίγουρα ο Τραμπ αλλάζει βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Αλλά η σχέση εντός της Δύσης πάντα άνιση ήταν. Ο ηγεμόνας ήταν οι ΗΠΑ ακόμη και όταν έδινε την εντύπωση ότι απευθυνόταν σε «ισότιμους συμμάχους». Μόνο που τώρα ο ηγεμόνας αποφάσισε να είναι πιο ωμός και να απαιτήσει αυτά που θεωρεί ότι του αναλογούν για τον τρόπο που δεκαετίες εγγυήθηκε την ασφάλεια του «δυτικού κόσμου». Επομένως, πολύ αργά για δάκρυα, θα έλεγε ο κυνικός.

Το διεθνές σύστημα δεν διαμορφώνεται με αφηρημένους κανόνες, ούτε και με αρχές. Και οι θεσμοί του προϋποθέτουν ότι υπάρχει ευρεία στήριξη των αποφάσεών τους, διαφορετικά καταλήγουν ανενεργοί. Η εικόνα του ΟΗΕ αυτό δείχνει.

Σημαίνει αυτό ότι πρέπει στωικά να ανεχτούμε το χάος; Σίγουρα όχι! Αλλά εάν θέλει η Ευρώπη ο κόσμος γύρω μας να γίνει λιγότερο χαοτικός, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί. Μόνο που για να το κάνει αυτό χρειάζεται η ίδια να κατοχυρώσει το ρόλο της ως ένας πόλος σταθερότητας.

Και αυτό έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Καταρχάς χρειάζεται μεγαλύτερη ισχύ. Αυτή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, ιδίως όταν γίνονται σε βάρος των κοινωνικών. Πάνω από όλα η Ευρώπη χρειάζεται ένα άλλο οικονομικό μοντέλο, ιδίως από τη στιγμή που είναι εμφανές ότι η κυρίαρχη εκδοχή νεοφιλελευθερισμού έφαγε τα ψωμιά της. Και αυτό δεν μπορεί να έρθει όσο κυριαρχεί ένα μοντέλο αποφάσεων βαθιά αντιδημοκρατικό και όσο καμιά έννοια ευρωπαϊκής αλληλεγγύης δεν υπάρχει στην πράξη.

Όμως, χρειάζεται και να αποδείξει ότι μπορεί να έχει μια διαφορετική στάση. Και αυτό έχει αποτύχει. Ούτε στην Ουκρανία ούτε στην Γάζα συνέβαλε στην ειρήνη. Με αποτέλεσμα ιδίως απέναντι στον Παγκόσμιο Νότο να έχει μειωμένο κύρος.

Μια Ευρώπη χωρίς πυξίδα για το μέλλον και με πραγματική κρίση ηγεσίας δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στις ΗΠΑ και να επαναφέρει μια σχέση ισοτιμίας και πραγματικής συνεργασίας. Γιατί πολύ απλά φαντάζει στα μάτια της αμερικανικής ηγεσίας, όποια και εάν είναι αυτή, ως ο αδύναμος εταίρος, άρα αυτός που στο τέλος θα πρέπει να υποκύψει και να αποδεχτεί τετελεσμένα. Και για να αλλάξει αυτό χρειάζονται κάτι παραπάνω από αποφασιστικές δηλώσεις της κ. φον ντερ Λάιεν…

Υποκλοπές: Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa – Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26

Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa - Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα

Από το Helios, τη μετονομασία του Predator μέχρι το zero click Triton, τα προγράμματα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία - Τι εντόπισε η ΑΠΔΠΧ για τα προϊόντα της εταιρείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Σύνταξη
Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο Παναγιώτη
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26

Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά - Η ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
Champions League 21.01.26

«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Σύνταξη
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί στη φτέρνα; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Σύνταξη
O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύνταξη
Consumer Protection Heads Approved by Committee
English edition 21.01.26

Consumer Protection Heads Approved by Committee

The Special Permanent Parliamentary Committee on Institutions and Transparency approved, by majority vote, the appointments of deputy governors, as well as the president and four members of the governing board, of the newly established Independent Authority for Consumer Protection and Market Oversight. Three deputy governors were nominated to the authority: Anna Stratinaki, responsible for the […]

Σύνταξη
Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία
Επικίνδυνα φαινόμενα 21.01.26

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - Live η πορεία της - Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες - Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Σύνταξη
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
