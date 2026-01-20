Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

Για ένα πρόεδρο που στήριξε την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στα συντηρητικά και εν πολλοίς θρησκευτικά αντανακλαστικά μεγάλης μερίδας του αμερικανικού λαού, ο ρόλος της παντοδύναμης Καθολικής Εκκλησίας σίγουρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Ειδικά όταν αυτή ασκεί βέτο στον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί εξωτερική πολιτική.

Υπενθυμίζεται πως μόλις άλλαξε η χρονιά, ήρθε το πρώτο ιερατικό ράπισμα στον Λευκό Οίκο -και όχι μόνο- από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, του πρώτου πάπα γεννημένου στις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του νωρίτερα αυτόν τον μήνα προς τους πρέσβεις που είναι διαπιστευμένοι στην Αγία Έδρα -ομιλία που ουσιαστικά αποτελεί την ετήσια τοποθέτηση του πάπα για την εξωτερική πολιτική- ο Λέων δήλωσε: «Μια διπλωματία που προάγει τον διάλογο και επιδιώκει τη συναίνεση όλων των πλευρών αντικαθίσταται από μια διπλωματία βασισμένη στη βία, είτε από μεμονωμένα κράτη είτε από ομάδες συμμάχων. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει στη μόδα και ένας ζήλος για τον πόλεμο εξαπλώνεται. Η αρχή που θεσπίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στα έθνη να χρησιμοποιούν βία για να παραβιάζουν τα σύνορα άλλων, έχει πλήρως υπονομευθεί».

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου όμως, οι τρεις υψηλότερα ιστάμενοι καθολικοί αρχιεπίσκοποι των ΗΠΑ ενίσχυσαν αυτές τις τοποθετήσεις του Λέοντα, με αφορμή την απαγωγή Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

«Το 2026 οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει στην πιο βαθιά και οδυνηρή συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο των ενεργειών της Αμερικής στον κόσμο από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», έγραψαν οι αρχιεπίσκοποι. «Τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, την Ουκρανία και τη Γροιλανδία έχουν εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής βίας και το νόημα της ειρήνης» δήλωσαν οι αρχιεπίσκοποι -οι καρδινάλιοι Μπλέιζ Κούπιτς του Σικάγου, Ρόμπερτ ΜακΈλροϊ της Ουάσιγκτον και Τζόζεφ Τόμπιν του Νιούαρκ.

Όπως σημειώνει η Washington Post, οι τρεις ιεράρχες αντηχούν τις ανησυχίες για μια νέα εποχή μονομερισμού και πολέμου. Αν και μνημόνευσαν επίσης την Ουκρανία, λόγω της ρωσικής επίθεσης, οι τρεις αρχιεπίσκοποι επικέντρωσαν τη δήλωσή τους στις σημερινές ΗΠΑ, δίχως όμως να κατονομάζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι πολιτικές του αποτελούσαν σαφές σημείο αναφοράς.

Εξωτερική πολιτική πάνω στις διδασκαλίες της Εκκλησίας

Στη δήλωσή τους, οι τρεις Αμερικανοί αρχιεπίσκοποι κάλεσαν σε μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που να συμμορφώνεται με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας. «Ως ποιμένες και πολίτες, υιοθετούμε αυτό το όραμα για τη θεμελίωση μιας πραγματικά ηθικής εξωτερικής πολιτικής για το έθνος μας», έγραψαν. Προειδοποίησαν, ωστόσο, την παρακμή της χώρας τους όσον αφορά τον δημόσιο διάλογο.

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα», έγραψαν. «Ο Πάπας Λέων μάς έδωσε το πρίσμα μέσα από το οποίο μπορούμε να την αναγάγουμε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο».

Όπως σημείωσε στην αμερικανική εφημερίδα ο ειδικός στο Βατικανό Μάρκο Πολίτι ««Η Αγία Έδρα αποτελεί σήμερα ένα σαφές αντίβαρο στο όραμα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ. Αντιπροσωπεύει την πολυμέρεια έναντι του οράματος των “Μεγάλων Αφεντικών” που μοιράζουν τον κόσμο σε ζώνες επιρροής σαν να ήταν ιδιοκτησία».

Ο Σον Κέισι, πρώην διευθυντής του Γραφείου Θρησκείας και Παγκόσμιων Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ -το οποίο κατήργησε η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ- δήλωσε ότι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στρέφονται στον Λέοντα και στους καθολικούς ηγέτες για καθοδήγηση.

«Υπάρχουν χιλιάδες καθολικοί ηγέτες που διαβάζουν την ομιλία του Λέοντα της περασμένης εβδομάδας και τη συζητούν στα καθολικά τους δίκτυα, και η Καθολική Εκκλησία έχει δίκτυα παντού», είπε. «Νομίζω ότι παίζει το μακροπρόθεσμο παιχνίδι, γιατί είναι σχετικά “έφηβος” για πάπας. Ξέρει ότι απομένουν μόνο τρία χρόνια. Δεν πρόκειται να βγει με τα όπλα προτεταμένα».

Ο Λέων έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να επιδεινώσει τον πολιτικό διχασμό και την πόλωση και έχει αποφύγει τον πιο οξύ, συγκρουσιακό τόνο του προκατόχου του στις αναφορές του στον Τραμπ και στους Αμερικανούς συντηρητικούς. Ωστόσο, τους πρώτους μήνες της παποσύνης του έχει σταδιακά γίνει πιο αιχμηρός στην κριτική του, παρότι σε μεγάλο βαθμό αποφεύγει να κατονομάσει τον Τραμπ.

Πιο ζόρικη η κατάσταση με τον Λέοντα

Στη συνέχεια η αμερικανική εφημερίδα κάνει λόγο και για άλλους προοδευτικούς Αμερικανούς καρδιναλίους, όπως οι Κούπιτς, ΜακΈλροϊ και Τόμπιν, οι οποίοι επιδιώκουν, μαζί με τον Λέοντα, να συνεχίσουν μεγάλο μέρος της ατζέντας που είχε χαράξει ο πάπας Φραγκίσκος, ο προκάτοχός του από την Αργεντινή.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, «οι επικρίσεις του Λέοντα και των συμμάχων του ενδέχεται να είναι δυσκολότερο για τους Αμερικανούς να απορρίψουν απ’ ό,τι εκείνες του Φραγκίσκου, ο οποίος συχνά φαινόταν να εκφράζει μια κοσμοθεωρία ριζωμένη στον Παγκόσμιο Νότο και ουσιαστικά πιο επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική ισχύ. Ως γέννημα-θρέμμα του Σικάγου, ο Λέων φέρει λιγότερο ιδεολογικό βάρος, λένε παρατηρητές, και τα λόγια του είναι πιθανότερο να ερμηνευθούν σε αυστηρά ηθικό πλαίσιο».

«Με τον Φραγκίσκο υπήρχε ένα γενετικό στοιχείο αντιαμερικανισμού, αντι-γιανκικής διάθεσης», δήλωσε ο Μάσιμο Φατζιόλι, καθηγητής εκκλησιολογίας στο Trinity College του Δουβλίνου. «Προφανώς αυτό δεν ισχύει για τον Λέοντα και τους Αμερικανούς καρδινάλιους».

Δίχως να δώσουν κομματικό στίγμα, οι καρδινάλιοι σκόπευαν το μήνυμά τους στρέψει την προσοχή στις θεμελιώδεις καθολικές διδασκαλίες σε μια εκρηκτική συγκυρία. «Ο πόλεμος δεν θα πρέπει να αποτελεί κανονικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής — δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διόγκωση του πλούτου μιας συγκεκριμένης χώρας» είπε ΜακΈλροϊ Επίσης, είπε, η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί υποχρέωση κάθε έθνους. Αυτές είναι ακρογωνιαίες λίθοι της καθολικής διδασκαλίας, τόνισε ο ΜακΈλροϊ.