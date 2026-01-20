newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Vita.gr
Για ένα πρόεδρο που στήριξε την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στα συντηρητικά και εν πολλοίς θρησκευτικά αντανακλαστικά μεγάλης μερίδας του αμερικανικού λαού, ο ρόλος της παντοδύναμης Καθολικής Εκκλησίας σίγουρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Ειδικά όταν αυτή ασκεί βέτο στον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί εξωτερική πολιτική.

Υπενθυμίζεται πως μόλις άλλαξε η χρονιά, ήρθε το πρώτο ιερατικό ράπισμα στον Λευκό Οίκο -και όχι μόνο- από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, του πρώτου πάπα γεννημένου στις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του νωρίτερα αυτόν τον μήνα προς τους πρέσβεις που είναι διαπιστευμένοι στην Αγία Έδρα -ομιλία που ουσιαστικά αποτελεί την ετήσια τοποθέτηση του πάπα για την εξωτερική πολιτική- ο Λέων δήλωσε: «Μια διπλωματία που προάγει τον διάλογο και επιδιώκει τη συναίνεση όλων των πλευρών αντικαθίσταται από μια διπλωματία βασισμένη στη βία, είτε από μεμονωμένα κράτη είτε από ομάδες συμμάχων. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει στη μόδα και ένας ζήλος για τον πόλεμο εξαπλώνεται. Η αρχή που θεσπίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στα έθνη να χρησιμοποιούν βία για να παραβιάζουν τα σύνορα άλλων, έχει πλήρως υπονομευθεί».

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου όμως, οι τρεις υψηλότερα ιστάμενοι καθολικοί αρχιεπίσκοποι των ΗΠΑ ενίσχυσαν αυτές τις τοποθετήσεις του Λέοντα, με αφορμή την απαγωγή Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

«Το 2026 οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει στην πιο βαθιά και οδυνηρή συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο των ενεργειών της Αμερικής στον κόσμο από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», έγραψαν οι αρχιεπίσκοποι. «Τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, την Ουκρανία και τη Γροιλανδία έχουν εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής βίας και το νόημα της ειρήνης» δήλωσαν οι αρχιεπίσκοποι -οι καρδινάλιοι Μπλέιζ Κούπιτς του Σικάγου, Ρόμπερτ ΜακΈλροϊ της Ουάσιγκτον και Τζόζεφ Τόμπιν του Νιούαρκ.

Όπως σημειώνει η Washington Post, οι τρεις ιεράρχες αντηχούν τις ανησυχίες για μια νέα εποχή μονομερισμού και πολέμου. Αν και μνημόνευσαν επίσης την Ουκρανία, λόγω της ρωσικής επίθεσης, οι τρεις αρχιεπίσκοποι επικέντρωσαν τη δήλωσή τους στις σημερινές ΗΠΑ, δίχως όμως να κατονομάζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι πολιτικές του αποτελούσαν σαφές σημείο αναφοράς.

Εξωτερική πολιτική πάνω στις διδασκαλίες της Εκκλησίας

Στη δήλωσή τους, οι τρεις Αμερικανοί αρχιεπίσκοποι κάλεσαν σε μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που να συμμορφώνεται με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας. «Ως ποιμένες και πολίτες, υιοθετούμε αυτό το όραμα για τη θεμελίωση μιας πραγματικά ηθικής εξωτερικής πολιτικής για το έθνος μας», έγραψαν. Προειδοποίησαν, ωστόσο, την παρακμή της χώρας τους όσον αφορά τον δημόσιο διάλογο.

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα», έγραψαν. «Ο Πάπας Λέων μάς έδωσε το πρίσμα μέσα από το οποίο μπορούμε να την αναγάγουμε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο».

Όπως σημείωσε στην αμερικανική εφημερίδα ο ειδικός στο Βατικανό Μάρκο Πολίτι ««Η Αγία Έδρα αποτελεί σήμερα ένα σαφές αντίβαρο στο όραμα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ. Αντιπροσωπεύει την πολυμέρεια έναντι του οράματος των “Μεγάλων Αφεντικών” που μοιράζουν τον κόσμο σε ζώνες επιρροής σαν να ήταν ιδιοκτησία».

Ο Σον Κέισι, πρώην διευθυντής του Γραφείου Θρησκείας και Παγκόσμιων Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ -το οποίο κατήργησε η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ- δήλωσε ότι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στρέφονται στον Λέοντα και στους καθολικούς ηγέτες για καθοδήγηση.

«Υπάρχουν χιλιάδες καθολικοί ηγέτες που διαβάζουν την ομιλία του Λέοντα της περασμένης εβδομάδας και τη συζητούν στα καθολικά τους δίκτυα, και η Καθολική Εκκλησία έχει δίκτυα παντού», είπε. «Νομίζω ότι παίζει το μακροπρόθεσμο παιχνίδι, γιατί είναι σχετικά “έφηβος” για πάπας. Ξέρει ότι απομένουν μόνο τρία χρόνια. Δεν πρόκειται να βγει με τα όπλα προτεταμένα».

Ο Λέων έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να επιδεινώσει τον πολιτικό διχασμό και την πόλωση και έχει αποφύγει τον πιο οξύ, συγκρουσιακό τόνο του προκατόχου του στις αναφορές του στον Τραμπ και στους Αμερικανούς συντηρητικούς. Ωστόσο, τους πρώτους μήνες της παποσύνης του έχει σταδιακά γίνει πιο αιχμηρός στην κριτική του, παρότι σε μεγάλο βαθμό αποφεύγει να κατονομάσει τον Τραμπ.

Πιο ζόρικη η κατάσταση με τον Λέοντα

Στη συνέχεια η αμερικανική εφημερίδα κάνει λόγο και για άλλους προοδευτικούς Αμερικανούς καρδιναλίους, όπως οι Κούπιτς, ΜακΈλροϊ και Τόμπιν, οι οποίοι επιδιώκουν, μαζί με τον Λέοντα, να συνεχίσουν μεγάλο μέρος της ατζέντας που είχε χαράξει ο πάπας Φραγκίσκος, ο προκάτοχός του από την Αργεντινή.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, «οι επικρίσεις του Λέοντα και των συμμάχων του ενδέχεται να είναι δυσκολότερο για τους Αμερικανούς να απορρίψουν απ’ ό,τι εκείνες του Φραγκίσκου, ο οποίος συχνά φαινόταν να εκφράζει μια κοσμοθεωρία ριζωμένη στον Παγκόσμιο Νότο και ουσιαστικά πιο επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική ισχύ. Ως γέννημα-θρέμμα του Σικάγου, ο Λέων φέρει λιγότερο ιδεολογικό βάρος, λένε παρατηρητές, και τα λόγια του είναι πιθανότερο να ερμηνευθούν σε αυστηρά ηθικό πλαίσιο».

«Με τον Φραγκίσκο υπήρχε ένα γενετικό στοιχείο αντιαμερικανισμού, αντι-γιανκικής διάθεσης», δήλωσε ο Μάσιμο Φατζιόλι, καθηγητής εκκλησιολογίας στο Trinity College του Δουβλίνου. «Προφανώς αυτό δεν ισχύει για τον Λέοντα και τους Αμερικανούς καρδινάλιους».

Δίχως να δώσουν κομματικό στίγμα, οι καρδινάλιοι σκόπευαν το μήνυμά τους στρέψει την προσοχή στις θεμελιώδεις καθολικές διδασκαλίες σε μια εκρηκτική συγκυρία. «Ο πόλεμος δεν θα πρέπει να αποτελεί κανονικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής — δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διόγκωση του πλούτου μιας συγκεκριμένης χώρας» είπε ΜακΈλροϊ Επίσης, είπε, η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί υποχρέωση κάθε έθνους. Αυτές είναι ακρογωνιαίες λίθοι της καθολικής διδασκαλίας, τόνισε ο ΜακΈλροϊ.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
Συρία: Τραμπ και Σάρα συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων
Συρία 20.01.26

Επικοινωνία Τραμπ και Σάρα για τα δικαιώματα των Κούρδων

Τραμπ και Σάρα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των Κούρδων και «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους».

Σύνταξη
Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας
Κόσμος 20.01.26

Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας

Σύμφωνα με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία
Κόσμος 20.01.26

Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία

Η Μολδαβία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και θεωρείται διπλωματικό χτύπημα για τον οργανισμό του οποίου ηγείται η Ρωσία. και αφορούσε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες

Σύνταξη
«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»
Κόσμος 20.01.26

«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ανέφερε πως οι συνεχιζόμενες απειλές Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία αφορούν όλη την ΕΕ και όχι μονάχα την Δανία. O Καναδάς σκέφτεται να στείλει στρατό στην Γροιλανδία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ
ISIS 19.01.26 Upd: 23:56

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Μεταξύ των τραυματιών στην Καμπούλ είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα κινέζικου εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Γιάκομπους Όνεν 20.01.26

Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ και οι χρήστες του «X» αποθέωσαν τον Έλληνα επιθετικό.

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
Champions League 20.01.26

Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/1, 22:00) τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση.

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
