# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κ. Τσουκαλάς: «Σκοταδιστική» η άποψη της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, λέει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 20 Ιανουαρίου 2026 | 14:06

Κ. Τσουκαλάς: «Σκοταδιστική» η άποψη της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, λέει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

«Η άμβλωση δεν αποτελεί παραχώρηση αλλά καθιερωμένο δικαίωμα δημόσιας υγείας και ατομικής ελευθερίας» λέει ο Τσουκαλάς

Σύνταξη
Spotlight

«Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο ρύθμισε το ζήτημα αυτό, το έλυσε οριστικά με το νόμο 1609 του 1986 και έδωσε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του σώματος στη γυναίκα και τη δυνατότητα να μπορεί να διακόψει την εγκυμοσύνη χωρίς να κινδυνεύσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αφορμή στάθηκαν οι σχετικές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού. «Διότι και πριν είχαμε αμβλώσεις, αλλά επειδή δεν ήταν νόμιμες είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισφάλεια για την υγεία», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «η άμβλωση δεν αποτελεί παραχώρηση αλλά καθιερωμένο δικαίωμα δημόσιας υγείας και ατομικής ελευθερίας, ενταγμένο στα πυρήνα του κράτους δικαίου». Ο ίδιος ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «τα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν μπαίνουν σε δημοψήφισμα».

«Διότι αν είναι έτσι, ανοίγουμε μια κερκόπορτα όπου μπορούν να μπουν σε διαβούλευση ζητήματα που άπτονται των ατομικών μας δικαιωμάτων», συμπλήρωσε. «Χαίρομαι που και η κυβέρνηση πήρε θέση σε αυτό, διότι, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία το 1986 ήταν το μόνο κόμμα που καταψήφισε τον νόμο 1609. Είδα με χαρά ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος είχε σχεδόν μια ταυτόσημη θέση χθες», σχολίασε, μιλώντας στον ρ/σ Alpha Radio 98,9.

«Σκοταδιστική» η άποψη της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Ερωτηθείς εάν μία τέτοια άποψη αποτελεί «προπομπό για ακροδεξιά ρητορική», ο κ. Τσουκαλάς απάντησε πως «προς το παρόν η κ. Καρυστιανού είναι μία πολίτης, αναγνωρίσιμη μεν διότι υπήρξε σύμβολο ενός αγώνα του οποίου όλοι ήμασταν αρωγοί, αλλά παραμένει έως και σήμερα πολίτης».

«Γι’ αυτό και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή ότι θα περιμένουμε να δούμε τις θέσεις της και νομίζω ότι το χθεσινό είναι και μια απάντηση στις δημοσκοπήσεις. Εδώ και πολύ καιρό μετράνε κόμματα και μετράνε πρόσωπα χωρίς να έχουμε ακούσει τις απόψεις τους», επεσήμανε.

Όμως, κατέστησε σαφές ότι «κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει από την αξιολόγηση, όταν αρχίζει να τοποθετείται και να έχουμε δει και στο παρελθόν».

«Είδαμε, λοιπόν, την κ. Καρυστιανού να εκφράζει μία θέση που -κατά την άποψή μας- είναι σκοταδιστική. Δεν προσιδιάζει σε κόμματα, τα οποία ανήκουν στον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Αυτό είναι πολύ καθαρό. Θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες απόψεις της», επεσήμανε για να προσθέσει ότι «ο καθένας μπορεί να κάνει ακτιβισμό σε ένα ζήτημα και να το γνωρίζει πολύ καλά και να επηρεάζει τους πολίτες, αλλά όταν κάποιος θέλει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα να γίνει πρωθυπουργός, οφείλει να τοποθετείται εφ’ όλης της ύλης».

 «Χρειάζεται πανστρατιά γύρω από το ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ «είναι η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση για να ξαναφτάσει η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά των ορίων».

«Αυτή είναι η πολιτική μας στρατηγική και δεν έχει υπάρξει καμία μετατόπιση», σημείωσε. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «σε σχέση, τώρα, με το ζήτημα των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων, εμείς έχουμε πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος μας δεν είμαστε πρώτο κόμμα για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

«Η στρατηγική μας παραμένει η αυτόνομη πορεία και, όπως γνωρίζουμε όλοι άλλωστε, ο εκλογικός νόμος δεν ευνοεί τους εκλογικούς συνασπισμούς. Όποιος θέλει να έρθει και να ενταχθεί ή να συστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε πολίτες. Η διεύρυνση και μια ανοιχτή παράταξη δεν μπορεί να λειτουργήσει με face control», σημείωσε τονίζοντας ότι «από την άλλη μεριά, προφανώς, η πορεία του καθενός αξιολογείται».

«Πάντως, όταν ο στόχος είναι να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ, τότε ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από περιχαράκωση», επεσήμανε. «Με όρους μέλλοντος γίνονται οι πανστρατιές και όχι με όρους παρελθόντος. Και σήμερα χρειάζεται πανστρατιά γύρω από το ΠΑΣΟΚ για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Markets
Citigroup: Γιατί «υποβαθμίζει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Citigroup: Γιατί «υποβαθμίζει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις
in Confidential 20.01.26

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της
Πολιτική 20.01.26

Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και τα όσα είπε περί δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Κι όμως, αποδεικνύεται πως όσα έχει στο μυαλό της κι εκφράζει σε συνεντεύξεις της, απέχουν έτη φωτός από εκείνα των προοδευτικών πολιτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αμβλώσεις: Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις
Στα «μανταλάκια» 19.01.26

Η Καρυστιανού έγινε πρωτοσέλιδο και εκτός συνόρων με τις αναχρονιστικές επικίνδυνες δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Η Euractiv «τοποθετεί» τη Μαρία Καρυστιανού, ευγενικά, στο συντηρητικό φάσμα των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών θέσεων μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz
Το ρεπορτάζ 19.01.26

Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

Στη Βουλή η φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό η Όλγα Γεροβασίλη και η αποκάλυψη της Haaretz.

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
Υψηλές παρουσίες 20.01.26

Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής» με αφορμή την παρουσία του Νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι στο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας.

Σύνταξη
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο