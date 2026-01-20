«Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο ρύθμισε το ζήτημα αυτό, το έλυσε οριστικά με το νόμο 1609 του 1986 και έδωσε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του σώματος στη γυναίκα και τη δυνατότητα να μπορεί να διακόψει την εγκυμοσύνη χωρίς να κινδυνεύσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αφορμή στάθηκαν οι σχετικές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού. «Διότι και πριν είχαμε αμβλώσεις, αλλά επειδή δεν ήταν νόμιμες είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισφάλεια για την υγεία», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «η άμβλωση δεν αποτελεί παραχώρηση αλλά καθιερωμένο δικαίωμα δημόσιας υγείας και ατομικής ελευθερίας, ενταγμένο στα πυρήνα του κράτους δικαίου». Ο ίδιος ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «τα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν μπαίνουν σε δημοψήφισμα».

«Διότι αν είναι έτσι, ανοίγουμε μια κερκόπορτα όπου μπορούν να μπουν σε διαβούλευση ζητήματα που άπτονται των ατομικών μας δικαιωμάτων», συμπλήρωσε. «Χαίρομαι που και η κυβέρνηση πήρε θέση σε αυτό, διότι, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία το 1986 ήταν το μόνο κόμμα που καταψήφισε τον νόμο 1609. Είδα με χαρά ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος είχε σχεδόν μια ταυτόσημη θέση χθες», σχολίασε, μιλώντας στον ρ/σ Alpha Radio 98,9.

«Σκοταδιστική» η άποψη της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Ερωτηθείς εάν μία τέτοια άποψη αποτελεί «προπομπό για ακροδεξιά ρητορική», ο κ. Τσουκαλάς απάντησε πως «προς το παρόν η κ. Καρυστιανού είναι μία πολίτης, αναγνωρίσιμη μεν διότι υπήρξε σύμβολο ενός αγώνα του οποίου όλοι ήμασταν αρωγοί, αλλά παραμένει έως και σήμερα πολίτης».

«Γι’ αυτό και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή ότι θα περιμένουμε να δούμε τις θέσεις της και νομίζω ότι το χθεσινό είναι και μια απάντηση στις δημοσκοπήσεις. Εδώ και πολύ καιρό μετράνε κόμματα και μετράνε πρόσωπα χωρίς να έχουμε ακούσει τις απόψεις τους», επεσήμανε.

Όμως, κατέστησε σαφές ότι «κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει από την αξιολόγηση, όταν αρχίζει να τοποθετείται και να έχουμε δει και στο παρελθόν».

«Είδαμε, λοιπόν, την κ. Καρυστιανού να εκφράζει μία θέση που -κατά την άποψή μας- είναι σκοταδιστική. Δεν προσιδιάζει σε κόμματα, τα οποία ανήκουν στον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Αυτό είναι πολύ καθαρό. Θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες απόψεις της», επεσήμανε για να προσθέσει ότι «ο καθένας μπορεί να κάνει ακτιβισμό σε ένα ζήτημα και να το γνωρίζει πολύ καλά και να επηρεάζει τους πολίτες, αλλά όταν κάποιος θέλει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα να γίνει πρωθυπουργός, οφείλει να τοποθετείται εφ’ όλης της ύλης».

«Χρειάζεται πανστρατιά γύρω από το ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ «είναι η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση για να ξαναφτάσει η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά των ορίων».

«Αυτή είναι η πολιτική μας στρατηγική και δεν έχει υπάρξει καμία μετατόπιση», σημείωσε. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «σε σχέση, τώρα, με το ζήτημα των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων, εμείς έχουμε πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος μας δεν είμαστε πρώτο κόμμα για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

«Η στρατηγική μας παραμένει η αυτόνομη πορεία και, όπως γνωρίζουμε όλοι άλλωστε, ο εκλογικός νόμος δεν ευνοεί τους εκλογικούς συνασπισμούς. Όποιος θέλει να έρθει και να ενταχθεί ή να συστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε πολίτες. Η διεύρυνση και μια ανοιχτή παράταξη δεν μπορεί να λειτουργήσει με face control», σημείωσε τονίζοντας ότι «από την άλλη μεριά, προφανώς, η πορεία του καθενός αξιολογείται».

«Πάντως, όταν ο στόχος είναι να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ, τότε ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από περιχαράκωση», επεσήμανε. «Με όρους μέλλοντος γίνονται οι πανστρατιές και όχι με όρους παρελθόντος. Και σήμερα χρειάζεται πανστρατιά γύρω από το ΠΑΣΟΚ για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε.