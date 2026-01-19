Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
- Αγρίνιο: Βίντεο ντοκουμέντο 20 μήνες πριν από το φονικό – Δράστης και θύμα διασκέδαζαν μαζί
- Νίκος Ανδρουλάκης: Τα λιμάνια στρατηγικοί κόμβοι-κλειδιά
- Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Σαντάντι στη Συρία, μετά την απόδραση μελών του Ισλαμικού Κράτους
Η Εθνική μας ομάδα στο πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.
Δείτε ΕΔΩ το παιχνίδι
- Μαρόκο: Βασιλική υποδοχή για τα «λιοντάρια του Άτλαντα»
- Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
- Κάτας: «Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλά τελευταία, θυμόμαστε το προηγούμενο ματς»
- Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό
- LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
- Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
- Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
- Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις