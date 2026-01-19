sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Άλλα Αθλήματα 19 Ιανουαρίου 2026 | 18:54

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Εθνική μας ομάδα στο πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.

Δείτε ΕΔΩ το παιχνίδι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

World
Μπόρις Βόιτσιτς: Έλαβε από το Eurogroup το χρίσμα του αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Μπόρις Βόιτσιτς: Έλαβε από το Eurogroup το χρίσμα του αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)

Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 και είναι στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Αγρίνιο και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στο πρωτάθλημα, ξεφεύγοντας εννιά βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Σύνταξη
Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz
Το ρεπορτάζ 19.01.26

Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

Στη Βουλή η φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό η Όλγα Γεροβασίλη και η αποκάλυψη της Haaretz.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 19.01.26

Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

Νεκρός έπεσε, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 49χρονος βαρυποινίτης από την Αλβανία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον 49χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Ο 28χρονος υποστήριξε ότι πρώτα […]

Σύνταξη
«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 
Εκθαμβωτικός 19.01.26

«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι μέσα από τις δημιουργίες του Οίκους Valentino δεν έκαναν σεξ στις γυναίκες, τους έκαναν έρωτα για οργασμό αφόρητα θηλυκής γοητείας στο δημόσιο, κόκκινο χαλί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν – Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα
Πάγος 19.01.26

Καραμπόλα περισσότερων από 100 αυτοκινήτων στο Μίσιγκαν – Οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα

Δεκάδες οχήματα γλίστρησαν στον πάγο και τα χιόνια που είχαν μαζευτεί σε αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν, σε μέρα με κάκιστη ορατότητα. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και εγκλωβισμένοι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Αγρίνιο και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στο πρωτάθλημα, ξεφεύγοντας εννιά βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή
Ευλογίες Μακρόν 19.01.26

Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύνταξη
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Σύνταξη
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Επιμένει στο Νόμπελ 19.01.26

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Σύνταξη
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
