19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
Καθημερινοί τρόπο για να βάλεις «στοπ» στο νυχτερινό τσιμπολόγημα
19 Ιανουαρίου 2026 | 06:30

Καθημερινοί τρόπο για να βάλεις «στοπ» στο νυχτερινό τσιμπολόγημα

Το νυχτερινό τσιμπολόγημα δεν είναι ότι καλύτερο για την υγεία και το βάρος μας και υπάρχουν τρόποι για να το σταματήσουμε.

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Είσαι από αυτούς που τσιμπολογούν τη νύχτα; Τρως υγιεινά όλη μέρα και μετά το βράδυ τα… χαλάς όλα; Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ώρα όσο η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουμε, λένε οι ειδικοί. Τα ακατέργαστα τρόφιμα για παράδειγμα, θρέφουν και προάγουν τη σταθερότητα στη διάθεση, τον ύπνο, την ενέργεια, την όρεξη και το βάρος, ενώ τα επεξεργασμένα, το αντίθετο.

Η τάση να τσιμπολογάς ανθυγιεινές τροφές αργά το βράδυ μπορεί να προκύπτει από διάφορους λόγους. Ανεξάρτητα όμως από το ποιοι είναι αυτοί, οι παρακάτω συμβουλές, μπορούν να βοηθήσουν.

Στοπ στο νυχτερινό τσιμπολόγημα για φυσιολογικό βάρος και καλύτερη υγεία

Βάλε μια ώρα «όριο»

Ένας σαφής κανόνας με μια συγκεκριμένη στιγμή στο μυαλό σου, για παράδειγμα: «δεν τρώω μετά τις 20.00», μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο από το γενικό: «δεν τσιμπολογάω τη νύχτα».

Προγραμμάτισε τα γεύματά σου

Φρόντισε να καταναλώνεις τακτικά σνακ μέσα στη μέρα και να μην παραλείπεις τα γεύματά σου έτσι ώστε να διατηρείται η σταθερότητα στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και να μην προκύπτει έντονη πείνα το βράδυ. Τα σνακ μεταξύ των γευμάτων πρέπει να είναι μικρά και θρεπτικά, για παράδειγμα ένα μήλο με λίγα αμύγδαλα.

Παρατήρησε το περιβάλλον γύρω σου

Μια συχνά παραβλεπόμενη αιτία υπερφαγίας είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα. Αν υπάρχουν γύρω σου επεξεργασμένα τρόφιμα, στη δουλειά ή στο σπίτι, η εικόνα τους και μόνο μπορεί να σου προκαλέσει λιγούρες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της μέρας και… εκτοξεύονται το βράδυ.

Συμπεριέλαβε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σε κάθε γεύμα

Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού. Όταν το σώμα σου λαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, οι συνεχείς λιγούρες πιθανότατα θα μειωθούν.

Έχε έτοιμο το βραδινό

Έχοντας το δείπνο ήδη έτοιμο, δύσκολα πέφτεις θύμα του fast food στο δρόμο ή του να φας κάτι που λιγουρεύεσαι επειδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο.

Επίλεξε υγιεινά επιδόρπια

Όπως ένα φρούτο αντί ενός σοκολατένιου μπισκότου…

Βούρτσισε τα δόντια αμέσως μετά το δείπνο

Ακούγεται αστείο αλλά λειτουργεί!

Μείνε απασχολημένος/η

Βρες μια δραστηριότητα που σου αρέσει και σε χαλαρώνει μετά το βραδινό, όπως για παράδειγμα η ανάγνωση ενός βιβλίου και προσοχή στην πολλή τηλεόραση καθώς έρευνες δείχνουν πως διεγείρει την υπερκατανάλωση φαγητού…

Μην αγνοείς το πώς νιώθεις

Αν παρατηρείς πως το άγχος για παράδειγμα σε οδηγεί στην υπερφαγία, προσπάθησε να το δουλέψεις συνειδητά. Δεν θα τα καταφέρεις μέσα σε μία νύχτα, αλλά είναι κάτι που μπορείς να πετύχεις με τον χρόνο και την εξάσκηση, κάνοντας διαλογισμό, ένα χαλαρωτικό μπάνιο, μια ήπια ρουτίνα άσκησης, μιλώντας με έναν φίλο ή με έναν ειδικό κ.λπ.

Άκου το σώμα σου

Μήπως το φαγητό πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου σου προκαλεί καούρα; Την επόμενη φορά που θα έχεις νυχτερινή λιγούρα, θυμήσου αυτήν ή άλλες δυσάρεστες παρενέργειες.

Δώσε προτεραιότητα στον ύπνο

Η κούραση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση φαγητού με μελέτες να δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου μας κάνει συχνά να στρεφόμαστε σε τρόφιμα υψηλών θερμίδων.

Να είσαι καλός/ή με τον εαυτό σου

Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα «τέλεια» ούτε να φτάσεις στο «ιδανικό» βάρος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καθορίσεις κανόνες για το πώς, τι και πότε τρως. Αν χρειάζεσαι βοήθεια για να βάλεις αυτούς τους κανόνες ή να καταλάβεις τη ρίζα των συνηθειών σου, μην διστάσεις να απευθυνθείς σε έναν ειδικό.

* Πηγή: Vita

Business
Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

World
Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
Φωτογραφίες 19.01.26

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19.01.26

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

