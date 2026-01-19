Καθημερινοί τρόπο για να βάλεις «στοπ» στο νυχτερινό τσιμπολόγημα

Είσαι από αυτούς που τσιμπολογούν τη νύχτα; Τρως υγιεινά όλη μέρα και μετά το βράδυ τα… χαλάς όλα; Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ώρα όσο η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουμε, λένε οι ειδικοί. Τα ακατέργαστα τρόφιμα για παράδειγμα, θρέφουν και προάγουν τη σταθερότητα στη διάθεση, τον ύπνο, την ενέργεια, την όρεξη και το βάρος, ενώ τα επεξεργασμένα, το αντίθετο.

Η τάση να τσιμπολογάς ανθυγιεινές τροφές αργά το βράδυ μπορεί να προκύπτει από διάφορους λόγους. Ανεξάρτητα όμως από το ποιοι είναι αυτοί, οι παρακάτω συμβουλές, μπορούν να βοηθήσουν.

Στοπ στο νυχτερινό τσιμπολόγημα για φυσιολογικό βάρος και καλύτερη υγεία

Βάλε μια ώρα «όριο»

Ένας σαφής κανόνας με μια συγκεκριμένη στιγμή στο μυαλό σου, για παράδειγμα: «δεν τρώω μετά τις 20.00», μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο από το γενικό: «δεν τσιμπολογάω τη νύχτα».

Προγραμμάτισε τα γεύματά σου

Φρόντισε να καταναλώνεις τακτικά σνακ μέσα στη μέρα και να μην παραλείπεις τα γεύματά σου έτσι ώστε να διατηρείται η σταθερότητα στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και να μην προκύπτει έντονη πείνα το βράδυ. Τα σνακ μεταξύ των γευμάτων πρέπει να είναι μικρά και θρεπτικά, για παράδειγμα ένα μήλο με λίγα αμύγδαλα.

Παρατήρησε το περιβάλλον γύρω σου

Μια συχνά παραβλεπόμενη αιτία υπερφαγίας είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα. Αν υπάρχουν γύρω σου επεξεργασμένα τρόφιμα, στη δουλειά ή στο σπίτι, η εικόνα τους και μόνο μπορεί να σου προκαλέσει λιγούρες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της μέρας και… εκτοξεύονται το βράδυ.

Συμπεριέλαβε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες σε κάθε γεύμα

Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού. Όταν το σώμα σου λαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, οι συνεχείς λιγούρες πιθανότατα θα μειωθούν.

Έχε έτοιμο το βραδινό

Έχοντας το δείπνο ήδη έτοιμο, δύσκολα πέφτεις θύμα του fast food στο δρόμο ή του να φας κάτι που λιγουρεύεσαι επειδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο.

Επίλεξε υγιεινά επιδόρπια

Όπως ένα φρούτο αντί ενός σοκολατένιου μπισκότου…

Βούρτσισε τα δόντια αμέσως μετά το δείπνο

Ακούγεται αστείο αλλά λειτουργεί!

Μείνε απασχολημένος/η

Βρες μια δραστηριότητα που σου αρέσει και σε χαλαρώνει μετά το βραδινό, όπως για παράδειγμα η ανάγνωση ενός βιβλίου και προσοχή στην πολλή τηλεόραση καθώς έρευνες δείχνουν πως διεγείρει την υπερκατανάλωση φαγητού…

Μην αγνοείς το πώς νιώθεις

Αν παρατηρείς πως το άγχος για παράδειγμα σε οδηγεί στην υπερφαγία, προσπάθησε να το δουλέψεις συνειδητά. Δεν θα τα καταφέρεις μέσα σε μία νύχτα, αλλά είναι κάτι που μπορείς να πετύχεις με τον χρόνο και την εξάσκηση, κάνοντας διαλογισμό, ένα χαλαρωτικό μπάνιο, μια ήπια ρουτίνα άσκησης, μιλώντας με έναν φίλο ή με έναν ειδικό κ.λπ.

Άκου το σώμα σου

Μήπως το φαγητό πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου σου προκαλεί καούρα; Την επόμενη φορά που θα έχεις νυχτερινή λιγούρα, θυμήσου αυτήν ή άλλες δυσάρεστες παρενέργειες.

Δώσε προτεραιότητα στον ύπνο

Η κούραση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση φαγητού με μελέτες να δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου μας κάνει συχνά να στρεφόμαστε σε τρόφιμα υψηλών θερμίδων.

Να είσαι καλός/ή με τον εαυτό σου

Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα «τέλεια» ούτε να φτάσεις στο «ιδανικό» βάρος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καθορίσεις κανόνες για το πώς, τι και πότε τρως. Αν χρειάζεσαι βοήθεια για να βάλεις αυτούς τους κανόνες ή να καταλάβεις τη ρίζα των συνηθειών σου, μην διστάσεις να απευθυνθείς σε έναν ειδικό.

