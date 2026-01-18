Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Ο Aλβάρο Ρούμπιο έχοντας στη διάθεσή του και τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, Σταύρο Πνευμονίδη και Αργύρη Λιατσικούρα, έκανε γνωστούς τους «11» που θα ξεκινήσουν, λίγη ώρα πριν από τη σέντρα. Σε αυτούς, μάλιστα, βρίσκεται και ο νεοαποκτηθείς Αντόνιο Θαρθάνα, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.

Δείτε το ματς Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’:

Αναλυτικά η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ισπανός κόουτς της β’ ομάδας του Ολυμπιακού: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Κουτσίδης.