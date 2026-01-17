Είκοσι έξι λόγχες της ελληνιστικής περιόδου είχε στο σπίτι του 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.
Αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα, στο σπίτι 44χρονου αλλοδαπού στην Πτολεμαΐδα, μετά τη σύλληψη του στη Θεσσαλονίκη, για άλλα ποινικά αδικήματα.
Ο 44χρονος συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ύστερα από παραγγελία της Υποδιεύθυνσης για κατ’ οίκον έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 44χρονου, στην Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 λόγχες της Ελληνιστικής εποχής, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας.
Οι κεφαλές από τις λόγχες οι οποίες βρέθηκαν εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τι άλλο βρέθηκε κατά την έρευνα στην Πτολεμαΐδα
Ακόμα βρέθηκαν 22 ρολόγια χειρός, 5 δαχτυλίδια και φωτογραφική μηχανή, τα οποία υποβλήθηκαν στην Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και ποσότητα λευκής σκόνης, μεικτού βάρους 3,58 γραμμαρίων, η σύσταση της οποίας ερευνάται.
Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, ενώ ερευνάται αν τα ρολόγια και τα δαχτυλίδια βρίσκονται υπό την κατοχή του νόμιμα.

