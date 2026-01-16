Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Το Κίεβο έχει στη διάθεσή του μόνο το ήμισυ περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, καθώς αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση εν καιρώ πολέμου μετά τα κύματα ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές του, δήλωσε την Παρασκευή ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, στο πρακτορείο Reuters.

Το Κίεβο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, χρειάζεται 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας την ημέρα για να τροφοδοτεί τις υπηρεσίες για τα 3,6 εκατομμύρια των κατοίκων του, εξήγησε ο Κλίτσκο και τόνισε πως η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που, μέσα σε τόσο δριμύ ψύχος, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει μείνει χωρίς θέρμανση και με τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», υπογράμμισε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης κήρυξε το Κίεβο

Ο Κλίτσκο ανέφερε, επίσης, ότι οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έσπευσαν να τοποθετήσουν επιπλέον γεννήτριες και τα συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να επισκευάσουν τις ζημιές και να αποκαταστήσουν τη θέρμανση, μετά τη ρωσική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα που διέκοψε την παροχή ρεύματος σε 6.000 πολυκατοικίες. Περίπου 100 κτίρια εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση, όπως είπε.

Η Ουκρανία κήρυξε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης αυτή την εβδομάδα, καθώς το δίκτυό της βρίσκεται υπό κατάρρευση λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών από τον πόλεμο.