«Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει» – Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν θέλει να ηγηθεί μίας μετάβασης στη δημοκρατία

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι βέβαιος ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων και ζήτησε διεθνή παρέμβαση.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει — όχι αν, αλλά πότε», δήλωσε ο Ρεζά Παχλάβι σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό το καθεστώς βρίσκεται στα τελευταία του, πρόκειται να καταρρεύσει», είπε σύμφωνα με το euronews.

«Θα επιστρέψω στο Ιράν».

Ο Παχλάβι ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1979, όταν η ισλαμική επανάσταση ανέτρεψε τον φιλοδυτικό πατέρα του, ο οποίος πέθανε τον αμέσως επόμενο χρόνο.

Ο Παχλάβι ως αντιπολίτευση

Πολλοί διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του Παχλάβι στις μαζικές διαδηλώσεις που σάρωσαν το Ιράν, τις οποίες το καθεστώς της Τεχεράνης κατέστειλε βίαια.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 2.572 άτομα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής, αν και ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάσει τα 15.000.

Ο Παχλάβι δήλωσε ότι θέλει να λειτουργήσει ως ηγετική φυσιογνωμία για να οδηγήσει τη μετάβαση σε μια κοσμική δημοκρατία, παρά τους επικριτές του.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα ζητήσει την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει αναλάβει δράση παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση στο έδαφος. Τώρα είναι η ώρα για τη διεθνή κοινότητα να τον υποστηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλάβι.

Κατά την άποψή του, η διεθνής κοινότητα πρέπει να «προστατεύσει τον ιρανικό λαό, αποδυναμώνοντας την κατασταλτική ικανότητα του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης της ηγεσίας της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς και της υποδομής διοίκησης και ελέγχου της».

Ο Παχλάβι κάλεσε σε διαμαρτυρίες στις 8 Ιανουαρίου, τις οποίες η ιρανική κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει έκτοτε ως νομικό σημείο καμπής.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Ιράν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η απλή παρουσία στους δρόμους μετά από αυτή την ημερομηνία θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση μετατράπηκε από «διαμαρτυρία» σε «εσωτερική σύγκρουση».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι του έχει αναφερθεί από «αξιόπιστες πηγές» ότι τα σχέδια για εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει, αν και η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν γρήγορες δίκες και εκτελέσεις στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλωτών.