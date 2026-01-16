Περισσότερες από 16.500 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο θα ανοίξουν το 2026 μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Μάλιστα, η προκήρυξη για τις πρώτες 510 (Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), που αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας, αναμένεται να «τρέξει» μέσα στον μήνα. Το 2027, πάντως, θα είναι η χρονιά διεξαγωγής του νέου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος θα έρθει με αλλαγές.

Μεγάλη πληγή των προσλήψεων είναι οι αναπληρώσεις, καθώς αρκετοί διοριστέοι δεν αποδέχονται τον διορισμό τους

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προκηρύξεων για την τρέχουσα χρονιά, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, από τις συνολικά 16.739 θέσεις, σημαντικός αριθμός (3.806 θέσεις) αφορά την υγεία, ενώ άλλες 6.643 αφορούν θέσεις στην ΥΠΑ, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, αλλά και διάφορους φορείς του Δημοσίου. Την ίδια στιγμή, αναμένονται μέσα στη χρονιά και τρεις προκηρύξεις για συνολικά 6.290 μόνιμες θέσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες στον 2ο πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό (2.700 θέσεις ΤΕ, περίπου 3.500 ΠΕ και 90 για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).

Οπως, δε, επισημάνθηκε από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, μέχρι το Πάσχα εκτιμάται πως θα έχουν πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο το σύνολο των προκηρύξεων που αφορούν τον τομέα της υγείας, η προκήρυξη για 43 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και εκείνες που αφορούν τις θέσεις Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του γραπτού διαγωνισμού.

Αναπληρωτές

Πάντως, σε μεγάλη πληγή των προσλήψεων εξελίσσονται οι αναπληρώσεις, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι οι διοριστέοι, οι οποίοι τελικά δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενές θέσεις. Και παρότι ο αριθμός των αναπληρώσεων για το 2025 έφτασε τις 4.249, όταν το 2024 ήταν μόλις 1.906, οι θέσεις προς αναπλήρωση παραμένουν πολλές.

«Δεν εφησυχάζουμε καθώς οι ανάγκες στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης αυξάνονται και παραμένουν για το 2026 σημαντικές προκλήσεις όπως η απροθυμία υψηλού ποσοστού διοριστέων να αποδεχθούν τον διορισμό τους. Βασιζόμενοι όμως στην εμπειρία των τελευταίων ετών αισιοδοξούμε ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά, μέσω των προσλήψεων αλλά και του διευρυνόμενου ρόλου μας στην αξιολόγηση προσωπικού, σε μια αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Θ. Παπαϊωάννου.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ παρουσίασε τον 2ο πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό, που διεξήχθη από τις 20 Ιουνίου έως και τις 27 Ιουλίου, σε αριθμούς: οι αιτήσεις έφτασαν τις 47.410, ενώ οι συμμετοχές τις 43.080, με το ποσοστό συμμετοχής να αγγίζει το 91%. Καθημερινά 1.600 υποψήφιοι συμμετείχαν στην εξεταστική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν 450 υπολογιστές και 80 tablets, ενώ για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υπήρξε συνεργασία του ΑΣΕΠ με 12 φορείς.

Ο 3ος διαγωνισμός

Πάνω, λοιπόν, στη… φόρμουλα του 2ου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού θα πατήσει και ο επόμενος, ο οποίος όμως αναμένεται να έρθει το 2027 με αλλαγές. Οπως τόνισε ο Θ. Παπαϊωάννου, γίνεται μια προσπάθεια τα εξεταστικά κέντρα να είναι μόνιμα μέσα στον ΑΣΕΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αλλωστε, η εμπειρία του 2ου διαγωνισμού έδειξε πως το ποσοστό των συμμετεχόντων από την υπόλοιπη Ελλάδα – πλην των δύο μεγάλων πόλεων – (55%) ήταν ελαφρώς υψηλότερο της κατανομής του πληθυσμού εκτός Αθήνας – Θεσσαλονίκης (53%).

Την ίδια στιγμή, μέχρι τον Απρίλιο αναμένεται να είναι έτοιμο και το διευρυμένο Μητρώο Θεμάτων για τον πανελλαδικό διαγωνισμό. Σήμερα περιλαμβάνει 1.200 ερωτήσεις και στόχος είναι να αυξηθούν σε 1.800, ενώ πρόκειται να προστεθούν και νέες θεματικές ενότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών που εξετάζεται να ενταχθούν είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα αυξηθούν και οι ερωτήσεις πληροφορικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως είχε αποκαλύψει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ τον περασμένο Νοέμβριο, στα σενάρια των αλλαγών που εξετάζονται είναι και η μεγαλύτερη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας και όχι μόνο 1½ μήνα, όπως ήταν στον διαγωνισμό του 2025.

