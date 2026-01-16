newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Περισσότερες από 16.500 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο θα ανοίξουν το 2026 μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Μάλιστα, η προκήρυξη για τις πρώτες 510 (Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), που αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας, αναμένεται να «τρέξει» μέσα στον μήνα. Το 2027, πάντως, θα είναι η χρονιά διεξαγωγής του νέου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος θα έρθει με αλλαγές.

Μεγάλη πληγή των προσλήψεων είναι οι αναπληρώσεις, καθώς αρκετοί διοριστέοι δεν αποδέχονται τον διορισμό τους

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προκηρύξεων για την τρέχουσα χρονιά, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, από τις συνολικά 16.739 θέσεις, σημαντικός αριθμός (3.806 θέσεις) αφορά την υγεία, ενώ άλλες 6.643 αφορούν θέσεις στην ΥΠΑ, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, αλλά και διάφορους φορείς του Δημοσίου. Την ίδια στιγμή, αναμένονται μέσα στη χρονιά και τρεις προκηρύξεις για συνολικά 6.290 μόνιμες θέσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες στον 2ο πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό (2.700 θέσεις ΤΕ, περίπου 3.500 ΠΕ και 90 για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).

Οπως, δε, επισημάνθηκε από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, μέχρι το Πάσχα εκτιμάται πως θα έχουν πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο το σύνολο των προκηρύξεων που αφορούν τον τομέα της υγείας, η προκήρυξη για 43 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και εκείνες που αφορούν τις θέσεις Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του γραπτού διαγωνισμού.

Αναπληρωτές

Πάντως, σε μεγάλη πληγή των προσλήψεων εξελίσσονται οι αναπληρώσεις, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι οι διοριστέοι, οι οποίοι τελικά δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενές θέσεις. Και παρότι ο αριθμός των αναπληρώσεων για το 2025 έφτασε τις 4.249, όταν το 2024 ήταν μόλις 1.906, οι θέσεις προς αναπλήρωση παραμένουν πολλές.

«Δεν εφησυχάζουμε καθώς οι ανάγκες στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης αυξάνονται και παραμένουν για το 2026 σημαντικές προκλήσεις όπως η απροθυμία υψηλού ποσοστού διοριστέων να αποδεχθούν τον διορισμό τους. Βασιζόμενοι όμως στην εμπειρία των τελευταίων ετών αισιοδοξούμε ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε καθοριστικά, μέσω των προσλήψεων αλλά και του διευρυνόμενου ρόλου μας στην αξιολόγηση προσωπικού, σε μια αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Θ. Παπαϊωάννου.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ παρουσίασε τον 2ο πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό, που διεξήχθη από τις 20 Ιουνίου έως και τις 27 Ιουλίου, σε αριθμούς: οι αιτήσεις έφτασαν τις 47.410, ενώ οι συμμετοχές τις 43.080, με το ποσοστό συμμετοχής να αγγίζει το 91%. Καθημερινά 1.600 υποψήφιοι συμμετείχαν στην εξεταστική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν 450 υπολογιστές και 80 tablets, ενώ για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υπήρξε συνεργασία του ΑΣΕΠ με 12 φορείς.

Ο 3ος διαγωνισμός

Πάνω, λοιπόν, στη… φόρμουλα του 2ου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού θα πατήσει και ο επόμενος, ο οποίος όμως αναμένεται να έρθει το 2027 με αλλαγές. Οπως τόνισε ο Θ. Παπαϊωάννου, γίνεται μια προσπάθεια τα εξεταστικά κέντρα να είναι μόνιμα μέσα στον ΑΣΕΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αλλωστε, η εμπειρία του 2ου διαγωνισμού έδειξε πως το ποσοστό των συμμετεχόντων από την υπόλοιπη Ελλάδα – πλην των δύο μεγάλων πόλεων – (55%) ήταν ελαφρώς υψηλότερο της κατανομής του πληθυσμού εκτός Αθήνας – Θεσσαλονίκης (53%).

Την ίδια στιγμή, μέχρι τον Απρίλιο αναμένεται να είναι έτοιμο και το διευρυμένο Μητρώο Θεμάτων για τον πανελλαδικό διαγωνισμό. Σήμερα περιλαμβάνει 1.200 ερωτήσεις και στόχος είναι να αυξηθούν σε 1.800, ενώ πρόκειται να προστεθούν και νέες θεματικές ενότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών που εξετάζεται να ενταχθούν είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα αυξηθούν και οι ερωτήσεις πληροφορικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως είχε αποκαλύψει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ τον περασμένο Νοέμβριο, στα σενάρια των αλλαγών που εξετάζονται είναι και η μεγαλύτερη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας και όχι μόνο 1½ μήνα, όπως ήταν στον διαγωνισμό του 2025.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
googlenews

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Σύνταξη
Stream newspaper
Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
Ελλάδα 16.01.26

Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 16χρονη στου Ζωγράφου, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες και από άλλες περιοχές - Ερευνόνται και οι αναφορές για «ψυχολογική βία» από τους γονείς της

Σύνταξη
Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Ελλάδα 15.01.26

Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI

Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Αγρότες: «Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου
Το βίντεο 15.01.26

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου

Η μάλλον καθόλου τυχαία διαρροή με τις απαράδεκτες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του και… οι «έμπειροι μηχανισμοί να στήνουν παγίδες» που καταγγέλλουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της καφετέρια στη Βάρη η 16χρονη ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και έφυγε όταν στην τηλεόραση άρχισε να μεταδίδεται ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της

Σύνταξη
Belharra: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»
Τα χαρακτηριστικά της 15.01.26

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»

Μία από τις ισχυρότερες φρεγάτες στον κόσμο εντάχθηκε στη δύναμη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με την φρεγάτα Belharra «Κίμων» να καταπλέει εν μέσω μίας λαμπρής τελετής στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της

Στο οικογενειακό περιβάλλον της αναζητά η Αστυνομία τους λόγους που οδήγησαν την 16χρονη Λόρα να φύγει από το σπίτι της πριν μία εβδομάδα χωρίς να έχει ενημερώσει τους γονείς της

Σύνταξη
Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI
Ελλάδα 15.01.26 Upd: 20:53

Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI

Ο Εισαγγελέας ήταν κατηγορηματικός ότι οι κατηγορούμενοι ανέμεναν τους ανθρώπους στις ακτές για να παράσχουν βοήθεια και όχι εν πλω. Τόνισε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν αποδείχθηκε επικοινωνία των μελών της οργάνωσης με μετανάστες για λήψη πληροφοριών σχετικά με τις ροές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν
Τι λένε αμερικάνικα ΜΜΕ 16.01.26

Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν

Τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
Ελλάδα 16.01.26

Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 16χρονη στου Ζωγράφου, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες και από άλλες περιοχές - Ερευνόνται και οι αναφορές για «ψυχολογική βία» από τους γονείς της

Σύνταξη
Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Το ELN στην Κολομβία καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων - «Να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ»

Η Κολομβία έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ - Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα το ELN ζητά από τις υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις να ενωθούν κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu
Κόσμος 16.01.26

Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu

Η αναζωπύρωση των αμερικανικών αξιώσεων για απόκτηση του αρκτικού και μεγαλύτερου στον πλανήτη νησιού, τη Γροιλανδία, αποτελεί πρακτικά αναβίωση μιας παλιάς αμερικανικής πρακτικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια
Στοιχεία 2009 - 2025 16.01.26

Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος - Δείτε πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ - Διάγγραμα από το 2009 - 2025 με τις ημέρες που εργαζόμαστε για να πληρώνονται οι φόροι στο κράτος

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16.01.26

Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ

Ο φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Λόντερ, ο οποίος πρώτος πρότεινε την επέκταση στην Αρκτική, συνάπτει τώρα συμφωνίες στο νησί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συντάξεις: Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πως στην Ελλάδα – Τόσο κοντά, τόσο μακριά…
Χαοτικές διαφορές 16.01.26

Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πως στην Ελλάδα - Τόσο κοντά, τόσο μακριά…

Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου, αεροπορικώς, είναι γύρω στα 2.000 χλμ, με την πτήση να διαρκεί μόνο λίγες ώρες. Η απόσταση όμως που μας χωρίζει, συγκρίνοντας τις συντάξεις, είναι… χαοτική. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση
Κόσμος 16.01.26

ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση

Την ώρα που το Ιράν κατηγορούσε τις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για υποκίνηση της βίας μέσω μισθοφόρων, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για το επίπεδο βίας και καταστολής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ εξαίρει την κίνηση της Ματσάδο να του προσφέρει το Νόμπελ Ειρήνης
Λευκός Οίκος 16.01.26

Ο Τραμπ εξαίρει τη Ματσάδο που του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού» έγραψε ο Τραμπ για την προσφορά της ηγέτιδας της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια [βίντεο]
Πλαστικές σφαίρες 16.01.26

Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια

Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικός να σημαδεύει το πρόσωπο του νεαρού που διαμαρτύρονταν για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και να πυροβολεί, τυφλώνοντας τον διαδηλωτή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β’ Φάσης του σχεδίου Τραμπ, κρίνει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 16.01.26

«Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα»

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για «την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», τονίζει ο Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζοντας την έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Δανία – Γροιλανδία: Η Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου
Δανία - Γροιλανδία 16.01.26

Συνάντηση Φρεντέρικσεν με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη όπου θα συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρωθυπουργό της Δανίας, εν μέσω απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
Ουκρανία 16.01.26

Ο Ζελένσκι απαντά στις κατηγορίες του Τραμπ

Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε «εμπόδιο στην ειρήνη», δηλώνει ο Ζελένσκι, απαντώντας στον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανός πρόεδρος ευθύνεται για το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ειρήνευσης.

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Κόσμος 16.01.26

Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Με τις ΗΠΑ να ζητούν σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τις διαδηλώσεις στο Ιράν, η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς με τον αντιπρόσωπο της Τεχεράνης ήταν αναμενόμενη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Σφοδρά πυρά 16.01.26

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
