Σπουδαίο παιχνίδι για την Ελλάδα: Κοντράρεται με την Κροατία για το 3/3
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κροατία και στοχεύει στο 3/3 στον όμιλο για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου της
Ντέρμπι πρωτιάς για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο των ανδρών. Μετά από δύο νίκες -και εύκολες μάλιστα- κόντρα σε Γεωργία (20-6) και Σλοβενία (23-8), η Εθνική μας ομάδα θέλει το 3/3 σήμερα, Πέμπτη (15/1, 21:30), με αντίπαλο την ισχυρή Κροατία.
Ελλάδα και Κροατία βρίσκονται αγκαλιά στην κορυφή της βαθμολογίας με έξι πόντους και με κριτήριο ισοβαθμίας να είναι οι μεταξύ τους αγώνες, αντιλαμβάνεται ο οποιοδήποτε την κρισιμότητα της αναμέτρησης αυτής. Εξαιρετικό είναι το ξεκίνημα και των Κροατών στο θεσμό, με μία εντυπωσιακή νίκη επί της Σλοβενίας στην πρεμιέρα (20-4), ενώ και απέναντι στη Γεωργία έκανε επίδειξη δύναμης με σκορ 18-7.
Η βαθμολογία του ομίλου που βρίσκεται η Ελλάδα
1. Ελλάδα 6 (43-14)
2. Κροατία 6 (38-11)
3. Γεωργία 0 (13-38)
4. Σλοβενία 0 (12-43)
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου:
Πέμπτη 15/1
Σλοβενία-Γεωργία (19:00)
Ελλάδα-Κροατία (21:30)
