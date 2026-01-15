Ίντερ – Λέτσε 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Εσπόζιτο

Η Ίντερ νίκησε και την Λέτσε εντός έδρας με 1-0 για την 16η αγωνιστική της Serie A και συνεχίζει την… τρελή της πορεία στη φετινή Serie A, καθώς βρίσκεται στο +6 από την δεύτερη Μίλαν έχοντας 46 βαθμούς.

To μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Εσπόζιτο στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον μόνιμο σκόρερ της ομάδας, Λαουτάρο Μαρτίνες να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 72′.

Στο 6ο λεπτό ο Μπονί έπιασε όμορφο σουτ αλλά ο Φαλκόνε του είπε όχι και στο 24’ ο Μαρέσκα έδωσε αρχικά πέναλτι στην Ίντερ αλλά είδε τη φάση και το πήρε πίσω. Στο 35ο λεπτό το σουτ του Κάρλος Αουγούστο πέρασε λίγο έξω.

Στο 51ο λεπτό ο Φαλκόνε είπε όχι σε κεφαλιά του Μπαρέλα και στο 73’ η Λέτσε έφυγε στην κόντρα αλλά ο Ζόμερ είπε όχι σε σουτ του Ζίμπερτ. Ο νεαρός επιθετικός της Ίντερ βρήκε το γκολ στο 78′ και έδωσε μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Κάρλος Αουγούστο, Ατσέρμπι, Ακάντζι, Ντιούφ (57’ Λουίς Ενρίκε), Μχιταριάν (72’ Λαουτάρο Μαρτίνες), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα (57’ Φρατέζι), Τουράμ (87’ Σούτσιτς), Μπονί (56’ Εσπόζιτο)

ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Βέιγκα, Ζίμπερτ, Τιάγκο Γκάμπριελ, Γκάλο, Μαλέ (86’ Σάλα), Κουλιμπαλί, Σοτίλ (68’ Τετέ Μορέντε), Γκάντελμαν (69’ Καμπά), Πιερότι (82’ Εντρί), Στούλιτς

Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής ματς της 16ης αγωνιστικής

Νάπολι – Πάρμα 0-0

Ίντερ – Λέτσε 1-0

15/1 19:30 Βερόνα – Μπολόνια

15/1 21:45 Κόμο – Μίλαν

H βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

16/01 21:45 Πίζα – Αταλάντα

17/01 16:00 Ουντινέζε – Ίντερ

17/01 19:00 Νάπολι – Σασουόλο

17/01 21:45 Κάλιαρι – Γιουβέντους

18/01 13:30 Πάρμα – Τζένοα

18/01 16:00 Μπολόνια – Φιορεντίνα

18/01 19:00 Τορίνο – Ρόμα

18/01 21:45 Μίλαν – Λέτσε

19/01 19:30 Κρεμονέζε – Βερόνα

19/01 21:45 Λάτσιο – Κόμο