Ίντερ – Λέτσε 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Εσπόζιτο
Ακόμα μία νίκη για την Ίντερ στην εφετινή Serie A, με τους «νερατζούρι» να επικρατούν με 1-0 εντός έδρας της Λέτσε για την 16η αγωνιστική της Serie A
Η Ίντερ νίκησε και την Λέτσε εντός έδρας με 1-0 για την 16η αγωνιστική της Serie A και συνεχίζει την… τρελή της πορεία στη φετινή Serie A, καθώς βρίσκεται στο +6 από την δεύτερη Μίλαν έχοντας 46 βαθμούς.
To μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Εσπόζιτο στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον μόνιμο σκόρερ της ομάδας, Λαουτάρο Μαρτίνες να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 72′.
Στο 6ο λεπτό ο Μπονί έπιασε όμορφο σουτ αλλά ο Φαλκόνε του είπε όχι και στο 24’ ο Μαρέσκα έδωσε αρχικά πέναλτι στην Ίντερ αλλά είδε τη φάση και το πήρε πίσω. Στο 35ο λεπτό το σουτ του Κάρλος Αουγούστο πέρασε λίγο έξω.
Στο 51ο λεπτό ο Φαλκόνε είπε όχι σε κεφαλιά του Μπαρέλα και στο 73’ η Λέτσε έφυγε στην κόντρα αλλά ο Ζόμερ είπε όχι σε σουτ του Ζίμπερτ. Ο νεαρός επιθετικός της Ίντερ βρήκε το γκολ στο 78′ και έδωσε μεγάλη νίκη στην ομάδα του.
ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Κάρλος Αουγούστο, Ατσέρμπι, Ακάντζι, Ντιούφ (57’ Λουίς Ενρίκε), Μχιταριάν (72’ Λαουτάρο Μαρτίνες), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα (57’ Φρατέζι), Τουράμ (87’ Σούτσιτς), Μπονί (56’ Εσπόζιτο)
ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Βέιγκα, Ζίμπερτ, Τιάγκο Γκάμπριελ, Γκάλο, Μαλέ (86’ Σάλα), Κουλιμπαλί, Σοτίλ (68’ Τετέ Μορέντε), Γκάντελμαν (69’ Καμπά), Πιερότι (82’ Εντρί), Στούλιτς
Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής ματς της 16ης αγωνιστικής
Νάπολι – Πάρμα 0-0
Ίντερ – Λέτσε 1-0
15/1 19:30 Βερόνα – Μπολόνια
15/1 21:45 Κόμο – Μίλαν
H βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
16/01 21:45 Πίζα – Αταλάντα
17/01 16:00 Ουντινέζε – Ίντερ
17/01 19:00 Νάπολι – Σασουόλο
17/01 21:45 Κάλιαρι – Γιουβέντους
18/01 13:30 Πάρμα – Τζένοα
18/01 16:00 Μπολόνια – Φιορεντίνα
18/01 19:00 Τορίνο – Ρόμα
18/01 21:45 Μίλαν – Λέτσε
19/01 19:30 Κρεμονέζε – Βερόνα
19/01 21:45 Λάτσιο – Κόμο
