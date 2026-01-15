Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στις αρχές της Αθήνας αφού άντρας απειλούσε να πέσει από την ταράτσα κτηρίου πολεοδομίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άνδρας βρισκόταν από τις 11:00 το πρωί κρεμασμένος στην ταράτσα του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 57, στην Ομόνοια. Το σημείο κάτω από την ταράτσα είχε αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και 9 πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σωκράτους.