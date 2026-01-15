Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής.
- Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
- Τραγωδία στη Σητεία: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
- Σκάνδαλο Grok: Mετά την κατακραυγή, το Χ περιορίζει τα προκλητικά deepfake
- Ευλογιά προβάτων: Καμπανάκι κινδύνου για τη διακίνηση ζωοτροφών από την Κρήτη
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στις αρχές της Αθήνας αφού άντρας απειλούσε να πέσει από την ταράτσα κτηρίου πολεοδομίας στο κέντρο της Αθήνας.
Ο άνδρας βρισκόταν από τις 11:00 το πρωί κρεμασμένος στην ταράτσα του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 57, στην Ομόνοια. Το σημείο κάτω από την ταράτσα είχε αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ.
Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και 9 πυροσβέστες.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σωκράτους.
- ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
- Δράμα: Νεκρός εναερίτης – Έχασε τις αισθήσεις του ενώ ήταν πάνω σε κολόνα
- Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
- Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
- Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
- «Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
- Πεζοδρομείται σημαντικό τμήμα στην Καλαμπάκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις