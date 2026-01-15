magazin
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
in
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μανώλης Μαυρομμάτης: «Μπαίνω στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης, αλλά δε θα πάρω άμεσα εξιτήριο»
Μανώλης Μαυρομμάτης: «Μπαίνω στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης, αλλά δε θα πάρω άμεσα εξιτήριο»

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο που νοσηλεύεται τα τελευταία δυο χρόνια, μετά την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι του και πλέον βρίσκεται σε κλινική αποκατάστασης.

Ο δημοσιογράφος μίλησε στην εκπομπή Happy Day του ALPHA για την κατάσταση της υγείας του.

Μανώλης Μαυρομμάτης: «Οι τελευταίες εξετάσεις λένε ότι λειτουργούν όλα κανονικά»

«Βελτιώθηκε η κατάστασή μου σύμφωνα με τους γιατρούς, και τώρα πλέον μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να δούμε πώς και πότε μπορώ να βγω από την κλινική.

Δεν θα βγω άμεσα. Ψυχολογικά είμαι βελτιωμένος και οι γιατροί μου λένε ότι πάω καλά. Οι τελευταίες εξετάσεις λένε ότι λειτουργούν όλα κανονικά. Επομένως σε αυτό το κομμάτι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.»

«Οικογένεια δεν υπάρχει, έχασα τη γυναίκα μου»

«Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο γιατί δουλεύει εκεί, άρα μόνο στο τηλέφωνο μιλάμε. Υπάρχει δύναμη ζωής. Όλο αυτό το διάστημα, οι επισκέψεις που δέχομαι ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και είναι μεγάλη η ψυχική μου ικανοποίηση ότι δε με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και συνάδελφοι» ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

«Ήταν το χτύπημα το ένα πίσω από το άλλο»

«Το σπίτι μου κάηκε, και έχασε τη γυναίκα μου, το σπουδαιότερο, σε αυτή την ιστορία. Ο ένας όροφος του σπιτιού δεν είναι κατοικίσιμος. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για να δούμε τι λένε οι οικοδόμοι, αν μπορούμε να το φτιάξουμε.

Ψάχνω και μια γυναίκα, τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα δουλεύει ή όλο το 24ωρο ή 12ωρα, για να με προσέχει.

Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και η ηθική ικανοποίησή μου είναι ότι δε με έχουν ξεχάσει. Ήταν μια τραγωδία όταν χάνεις τον άνθρωπό σου που ζεις μαζί του 40 χρόνια».

Σύνταξη
