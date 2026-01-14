Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στα προημιτελικά του κυπέλλου και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι θα πρέπει η ομάδα του στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση.

Αναλυτικά η δήλωση του έμπειρου προπονητή

Ο Ολυμπιακός αιφνιδιάστηκε και δεν τα κατάφερε, τι έφταιξε και δεν είδαμε το καλό πρόσωπο της ομάδας; Μπορεί αυτός ο αποκλεισμός να δημιουργήσει αντίδραση προς το καλύτερο για τη συνέχεια;

«Ελπίζουμε πως ναι και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια γιατί σε αυτό το ματς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Δεν ήταν μόνο τα δύο γρήγορα γκολ που δεχτήκαμε, αλλά σε όλο τον αγώνα ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Μας απείλησε νωρίς, θα μπορούσε να το κάνει και αργότερα, δεν έχει σημασία, εμείς δε δημιουργήσαμε ευκαιρίες για γκολ. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, αυτό που έχει σημασία είναι να αντιδράσουμε όπως είπατε και να διεκδικήσουμε τη νίκη με την Bayer 04 Leverkusen για να έχουμε ελπίδες να προκριθούμε στην επόμενη φάση της Ευρώπης και να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα, αυτοί είναι οι δύο στόχοι που μας έχουν απομείνει».