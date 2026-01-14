Περιστέρι Betsson – Αλιάγκα Πετκίμσπορ 61-82: Γνώρισε την πρώτη του ήττα στους «16»
Το Περιστέρι Betsson πλήρωσε το κακό τρίτο δεκάλεπτο με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 82-61 από την Αλιάγκα Πετκίμσπορ, στη φάση των «16» του Europe Cup.
- Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
- Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
- «ChatGPT, τι έχω;» – Οι ασθενείς τρέχουν στους γιατρούς αφού πρώτα… συμβουλευτούν την AI
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ένα κακό διάστημα στην τρίτη περίοδο, κόστισε στο Περιστέρι Betsson την πρώτη ήττα στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχασε 82-61 στο «Ανδρέας Παπανδρέου» από την Αλιάγκα Πετκίμσπορ η οποία βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση του 14ου ομίλου με 3-0, ενώ οι Περιστεριώτες ακολουθούν με 2-1.
Με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στην κορυφή, όλα έδειχναν ότι το ματς θα είναι οριακό. Κι αυτό συνέβαινε μέχρι περίπου το μέσον της τρίτης περιόδου με τους Τούρκους να έχουν «βραχεία κεφαλή» (42-44 στο 24΄). Εκεί, όμως, οι γηπεδούχοι έπαθαν «black out» και έδωσαν το δικαίωμα την Αλίαγκα να τρέξει επί μέρους σκορ 16-3 και να ξεφύγει 45-60 λίγο πριν το τέλος της περιόδου.
Από το σημείο εκείνο το Περιστέρι δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ Γιανίκ Φρανκ να «βομβαρδίζει» το καλάθι με 5/7 τρίποντα και συνολικά 29 πόντους, οι φιλοξενούμενοι αύξησαν τη διαφορά στο +20 (55-75 στο 36΄), για να φτάσουν στην επικράτηση με το τελικό 61-82 που ήταν η μέγιστη τιμή της!
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 36-40, 48-60, 61-82
Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 9 (1), Καρδένας 9 (1), Βαν Τούμπεργκεν 14 (2), Πέιν 4, Ιτούνας, Μουράτος, Κακλαμανάκης 7, Χάρις 13, Κάριους 5 (1), Γιάνκοβιτς
Αλιάγκα Πετκίμσπορ (Τζιβγίν): Γκιουλέρ, Γουϊτακερ 17 (2), Εφιανάγι, Φρανκ 29 (5), Μπλούμπεργκς 6, Κιουρτουλντούμ 8, Σονσιρμά 5 (1), Σαβ, Σαγιούς 13, Φλόιντ 4
- Περιστέρι Betsson – Αλιάγκα Πετκίμσπορ 61-82: Γνώρισε την πρώτη του ήττα στους «16»
- Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
- Άρης Betsson – Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-96: Νέα βαριά ήττα – Τι έκανε στο ντεμπούτο του ο Κώστας Αντετοκούνμπο
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν (pic)
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί
- Ολυμπιακός: Δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας νικη το +38
- Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς (vid)
- Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104: Άνετο πέρασμα από το Βελιγράδι με σούπερ Βεζένκοφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις