Μπακς – Τίμπεργουλβς 106-139: Διασυρμός για τα «ελάφια» στο Μιλγουόκι (vid)

Βαριά ήττα γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 139-106, σε μία βραδιά που οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το ματς από νωρίς.

Σόου για ακόμη μία φορά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά η προσπάθειά του δεν έφτασε προκειμένου να πάρουν τα «ελάφια» τη νίκη.

Τα highlights στο Μπακς – Τίμπεργουλβς

Οι Τίμπεργουλβς εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του Μάιλς Τέρνερ και ήταν κυρίαρχοι της αναμέτρησης από το ημίχρονο, αφού έκλεισαν το πρώτο μέρος έχοντας προβάδισμα 76-45.

Η ομάδα της Μινεσότα «πλήγωσε» τους Μπακς και από την περιφέρεια, με τους Τίμπεργουλβς να ευστοχούν σε 22 τρίποντα, επίδοση που αποτελεί το υψηλότερο παθητικό για το Μιλγουόκι τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χιτ-Σανς 127-121

Ρόκετς-Μπουλς 119-113

Μπακς-Τίμπεργουλβς 106-139

Πέλικανς-Νάγκετς 116-122

Θάντερ-Σπερς 119-98