Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Στο Ιράν έχουμε έναν πραγματικό λαϊκό ξεσηκωμό. Αυτό αποδεικνύει η διάρκεια και η μαζικότητα των κινητοποιήσεων.

Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στους δρόμους και είναι αντιμέτωποι με τη βία των μηχανισμών καταστολής που έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες θανάτους δεν είναι «υποκινούμενοι» από ξένες δυνάμεις και ξένους πράκτορες, όπως προσπαθεί να πει η ίδια η κυβέρνηση του Ιράν.

Τους «υποκινούν» καταρχάς τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η μεγάλη χώρα. Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί την ώρα που ο πληθωρισμός καλπάζει. Προφανώς και για την κατάσταση ευθύνονται και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εδώ και χρόνια σε βάρος του Ιράν, όμως αυτό δεν αποτελεί συγχωροχάρτι για τις κυβερνήσεις του Ιράν που έχουν αποτύχει χρόνια τώρα να διαμορφώσουν μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, σε μια χώρα μεγάλη και με μεγάλα ενεργειακά αποθέματα.

Όμως, την υποκινεί και ο αυταρχισμός του πολιτικού καθεστώτος του Ιράν. Χρόνια τώρα η «Ισλαμική Δημοκρατία» είναι πρωτίστως ισλαμική και σε πολύ μικρό βαθμό δημοκρατική. Η θεοκρατική λογική που επικράτησε μετά από μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές επαναστάσεις του 20ου αιώνα, έβαλε πολύ μεγάλους περιορισμούς στις δυνατότητες δημοκρατικής επιλογής, αναγορεύοντας τους θεολόγους σε ρυθμιστές του πολιτεύματος, αλλά και επέβαλε μια ιδιαίτερα αυταρχική συνθήκη, ιδίως για τις γυναίκες. Γι’ αυτό και έχουν υπάρξει αλλεπάλληλα κινήματα διαμαρτυρίας που ζητούν ελευθερίες και τερματισμό περιοριστικών μέτρων όπως η υποχρεωτική μαντίλα για τις γυναίκες.

Ο συνδυασμός της μεγάλης κοινωνικής δυσαρέσκειας για την κατάσταση της οικονομίας, τον αυταρχισμό, την περιοριστική συνθήκη για τις γυναίκες, και της ωμής καταστολής, εξηγεί την έκταση και την αντοχή των κινητοποιήσεων, αλλά και αναδεικνύει το βαθύ αίτημα δημοκρατίας και ελευθερίας του ιρανικού λαού.

Αυτό το αίτημα και αυτόν τον αγώνα πρέπει να στηρίξουμε ολόψυχα και ένθερμα. Είναι ένας αγώνας δίκαιος που πρέπει να δικαιωθεί και μια νέα σελίδα να ανοίξει για το Ιράν και τους ανθρώπους του.

Όμως, αυτό σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν σημαίνει ότι τη λύση θα τη δώσουν τυχόν βομβαρδισμοί σαν κι αυτούς που υπόσχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να τιμωρήσει υποτίθεται την κυβέρνηση του Ιράν και να την πιέσει να παραχωρήσει ελευθερίες και δημοκρατία.

Τη δημοκρατία και τις ελευθερίες δεν μπορούν να τη φέρουν οι επεμβάσεις και οι βομβαρδισμοί. Δεν την έφεραν στο Ιράκ όπου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι προσπάθησαν να εξάγουν ένοπλα δημοκρατία και οικονομία της αγοράς και το αποτέλεσμα ήταν να βυθίσουν τη χώρα στο χάος για μεγάλο διάστημα. Ούτε την έφεραν στο Αφγανιστάν, όπου μάλιστα στο τέλος, αποχώρησαν οι Αμερικανοί και επέστρεψαν θριαμβευτικά στην εξουσία οι Ταλιμπάν. Οι βομβαρδισμοί και οι επεμβάσεις απλώς θα κάνουν τη ζωή των πολιτών χειρότερη, πιθανώς θα πυροδοτήσουν δυναμικές εμφύλιας πάλης και τελικά απλώς θα κάνουν το καθεστώς ακόμη πιο αυταρχικό. Ούτε, βεβαίως αυτό που χρειάζονται οι πολίτες του Ιράν είναι κάποιος να τους «υποδείξει» τον ηγεμόνα που θα τους σώσει και μάλιστα κάποιον που να τους θυμίζει πόσο αυταρχικά ήταν τα πράγματα πριν το 1979.

Σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα – ό,τι και εάν σημαίνει στις μέρες μας αυτός ο όρος – να μείνει απαθής μέχρις ότου το ιρανικό καθεστώς καταστείλει ακόμη ένα κίνημα διαμαρτυρίας; Προφανώς και όχι, αυτό που χρειάζεται είναι η μέγιστη πολιτική και διπλωματική πίεση ώστε να σεβαστεί απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δρομολογήσει αυθεντικά δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα, με ταυτόχρονη δέσμευση ότι αυτό θα σημαίνει και άρση ενός καθεστώτος κυρώσεων που τελικά μόνο δεινά για τους πολίτες του Ιράν συσσώρευσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Editorial
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις
Οικονομία 13.01.26

Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι

Σύνταξη
Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες
(αντι)Κοινωνική Πολιτική 13.01.26

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες

Στα κάγκελα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, για το νέο επιτελικό φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας. Τι δηλώνει στο in ο πρόεδρος της Ομοσπονδιας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…
Ελλάδα 13.01.26

Εργατικά δυστυχήματα: Δουλεύοντας μέχρι θανάτου…

Σε μάστιγα έχουν αναδειχθεί τα δυστυχήματα στους χώρους εργασίας, με τους θανάτους το 2025 να ξεπερνούν το φράγμα των 200 - Τι φταίει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση

Ναταλία Διονυσιώτη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία 13.01.26

Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025

Πάρκινγκ από «χρυσάφι» σε τιμές διαμερίσματος - Νέα άνοδος των τιμών, σε πτωτική τροχιά οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων - Οι προβλέψεις για το 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το βλέμμα της εξουσίας: Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια
Το βλέμμα της εξουσίας 13.01.26

Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια

Στο Ιράν, οι διαδηλωτές, και ιδίως οι γυναίκες διαδηλώτριες, υφίστανται εξαιρετικά βίαιη καταστολή, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πυροβολισμοί συχνά στοχεύουν τα μάτια τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Iconic 13.01.26

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος
Δημιουργεί εχθρούς… 13.01.26

Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο. Και μπορεί να μιλάει για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει είναι τα ορυκτά της και η απεξάρτηση από την Κίνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια» η πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή
«Αποκρουστική ενέργεια» 13.01.26

Πυρπόλησαν συναγωγή στην πολιτεία του Μισισιπή

Νεαρός 19 ετών κατηγορείται για την πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή, ενέργεια που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «αποκρουστική» και «αντισημιτική».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο