Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.
- Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Κλειστός λόγω έργων ένας διάδρομος - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πτήσεις
- Κικίλιας: Ενισχύουμε την επιχειρησιακή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου στη θαλάσσια ασφάλεια
- Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
- Ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης λόγω χιονιού και πάγου
Ένα σύνθετο εγχείρημα αποπειράται τον Ιανουάριο ο Ράφα Μπενίτεθ: να μεταμορφώσει αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα να πετύχει τους εναπομείναντες στόχους: τετράδα στη Stoiximan Super League, πρόκριση από τη League Phase του Europa League και κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από έπονται την επόμενη εβδομάδα και η τρέχουσα αφιερώνεται εξ’ ολοκλήρου στις εγχώριες υποχρεώσεις.
Με απόλυτη προτεραιότητα, προέχει για τον Παναθηναϊκό ο προημιτελικός του Κυπέλλου με τον Άρη. Μονός, χωρίς παράταση και απ’ ευθείας στα πέναλτι. Το Τριφύλλι φέτος δεν έχει την πολυτέλεια να προσεγγίσει ένα ματς χωρίς τη δέουσα σοβαρότητα, αφού πρέπει να μοχθήσει πολύ για να επιβληθεί. Το παραμικρό λάθος κοστίζει και ο αντίπαλος θα είναι πιο απελευθερωμένος, αφού παίζει εκτός έδρας και θα επιδιώξει να αμυνθεί μαζικά και να χτυπήσει στην αντεπίθεση.
Ο Μπενίτεθ επιβάλλεται να διαμορφώσει ένα σχέδιο που θα προστατέψει τα μετόπισθεν του Παναθηναϊκού και θα περιμένει γκολ από την ποιότητα των μεσοεπιθετικών του. Οι Τεττέη, Πελίστρι και Ζαρουρί σχηματίζουν μία τριάδα με ταλέντο, ταχύτητα και αθλητικότητα και με την υποστήριξη του ποιοτικού Μπακασέτα, μπορούν να διασπάσουν την ανασταλτική λειτουργία του Άρη.
View this post on Instagram
Ακολούθως, την Κυριακή ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Προφανώς, πάντα το διακύβευμα του αθηναϊκού ντέρμπι σχετίζεται με το γόητρο, όμως ίσως πολλοί να μην έχουν συνειδητοποιήσει τη δεινή θέση που έχει περιέλθει το Τριφύλλι στη βαθμολογία…
Ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος μετά τη 16η αγωνιστική, ισόβαθμος με 25 βαθμούς με τον ΝΠΣ Βόλο. Προπορεύεται τέταρτος ο εξαιρετικός Λεβαδειακός με 31 βαθμούς, έξι περισσότερους. Με ματς περισσότερο θα ισχυριστεί κάποιος, οπότε αν το Τριφύλλι νικήσει τον ΟΦΗ, θα μειώσει τη διαφορά στους τρεις πόντους.
Για να το αναλύσουμε ψυχρά, η κατάταξη είναι δίκαιη. Ο Λεβαδειακός με φτηνό ρόστερ και με αρκετούς πρώην «πράσινους», αποδίδει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και σκοράρει κατά… ριπάς, έχοντας την πιο παραγωγική συγκομιδή στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Βοιωτίας νικάει συνέχεια, έχει το μομέντουμ και η προσπέραση δεν θα είναι εύκολη για το Τριφύλλι. Όσο υποτιμητικό και δυσάρεστο και αν ακούγεται…
Βαθμολογία Stoiximan Super League – 16η αγωνιστική.#slgr #StoiximanSuperLeague #MD16 #Stoiximan pic.twitter.com/stdL7gZq32
— Super League Greece (@Super_League_GR) January 11, 2026
Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός δεν πείθει ότι θα πετύχει ένα νικηφόρο σερί. Η σταθερότητα και η διάρκεια δεν είναι προσόντα του γκρουπ μέχρι σήμερα και αυτό ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει καταφέρει να το αλλάζει. Είναι ένα άλλο εμπόδιο στην προσπάθεια για την τετράδα του πρωταθλήματος.
Κατά συνέπεια, το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας είναι κομβικό. Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί από την ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός φύγει νικητής από το Αγρίνιο (το πιο φυσιολογικό, βάση της κατάστασης του Παναιτωλικού), τότε η διαφορά θα αυξηθεί στους εννιά βαθμούς. Επιπλέον, μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, αφού έχουν απομείνεις 10 αγωνιστικές. Οι οποίες θα είναι εννιά μετά την Κυριακή.
Για ένα εύθραυστο εγχείρημα, όπως αυτό που συντελείται στο «Γεώργιος Καλαφάτης», εκλείπουν οι αντιστάσεις που θα απορροφήσουν τις αναταράξεις…
- Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
- Ιράν: «Έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων», λέει η ΕΕ
- Θεσσαλονίκη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον τραυματισμό 45χρονης γυναίκας σε εμπορικό κέντρο
- Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
- Χανιά: Στην εντατική 33χρονος μετά από τροχαίο τα ξημερώματα
- Ροχίνγκια: Η Μιανμάρ επιδίωξε να τους εξαλείψει, δήλωσε η Γκάμπια ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης
- Στα «λευκά» Ηλεία, Μεσσηνία και Σέρρες – Χιονίζει σε Βίλια και Πάρνηθα
- Ο Λαπόρτα σκέφτεται πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο στην Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις