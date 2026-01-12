Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ένα σύνθετο εγχείρημα αποπειράται τον Ιανουάριο ο Ράφα Μπενίτεθ: να μεταμορφώσει αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα να πετύχει τους εναπομείναντες στόχους: τετράδα στη Stoiximan Super League, πρόκριση από τη League Phase του Europa League και κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από έπονται την επόμενη εβδομάδα και η τρέχουσα αφιερώνεται εξ’ ολοκλήρου στις εγχώριες υποχρεώσεις.

Με απόλυτη προτεραιότητα, προέχει για τον Παναθηναϊκό ο προημιτελικός του Κυπέλλου με τον Άρη. Μονός, χωρίς παράταση και απ’ ευθείας στα πέναλτι. Το Τριφύλλι φέτος δεν έχει την πολυτέλεια να προσεγγίσει ένα ματς χωρίς τη δέουσα σοβαρότητα, αφού πρέπει να μοχθήσει πολύ για να επιβληθεί. Το παραμικρό λάθος κοστίζει και ο αντίπαλος θα είναι πιο απελευθερωμένος, αφού παίζει εκτός έδρας και θα επιδιώξει να αμυνθεί μαζικά και να χτυπήσει στην αντεπίθεση.

Ο Μπενίτεθ επιβάλλεται να διαμορφώσει ένα σχέδιο που θα προστατέψει τα μετόπισθεν του Παναθηναϊκού και θα περιμένει γκολ από την ποιότητα των μεσοεπιθετικών του. Οι Τεττέη, Πελίστρι και Ζαρουρί σχηματίζουν μία τριάδα με ταλέντο, ταχύτητα και αθλητικότητα και με την υποστήριξη του ποιοτικού Μπακασέτα, μπορούν να διασπάσουν την ανασταλτική λειτουργία του Άρη.

Ακολούθως, την Κυριακή ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Προφανώς, πάντα το διακύβευμα του αθηναϊκού ντέρμπι σχετίζεται με το γόητρο, όμως ίσως πολλοί να μην έχουν συνειδητοποιήσει τη δεινή θέση που έχει περιέλθει το Τριφύλλι στη βαθμολογία…

Ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος μετά τη 16η αγωνιστική, ισόβαθμος με 25 βαθμούς με τον ΝΠΣ Βόλο. Προπορεύεται τέταρτος ο εξαιρετικός Λεβαδειακός με 31 βαθμούς, έξι περισσότερους. Με ματς περισσότερο θα ισχυριστεί κάποιος, οπότε αν το Τριφύλλι νικήσει τον ΟΦΗ, θα μειώσει τη διαφορά στους τρεις πόντους.

Για να το αναλύσουμε ψυχρά, η κατάταξη είναι δίκαιη. Ο Λεβαδειακός με φτηνό ρόστερ και με αρκετούς πρώην «πράσινους», αποδίδει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και σκοράρει κατά… ριπάς, έχοντας την πιο παραγωγική συγκομιδή στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Βοιωτίας νικάει συνέχεια, έχει το μομέντουμ και η προσπέραση δεν θα είναι εύκολη για το Τριφύλλι. Όσο υποτιμητικό και δυσάρεστο και αν ακούγεται…

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός δεν πείθει ότι θα πετύχει ένα νικηφόρο σερί. Η σταθερότητα και η διάρκεια δεν είναι προσόντα του γκρουπ μέχρι σήμερα και αυτό ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει καταφέρει να το αλλάζει. Είναι ένα άλλο εμπόδιο στην προσπάθεια για την τετράδα του πρωταθλήματος.

Κατά συνέπεια, το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας είναι κομβικό. Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί από την ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός φύγει νικητής από το Αγρίνιο (το πιο φυσιολογικό, βάση της κατάστασης του Παναιτωλικού), τότε η διαφορά θα αυξηθεί στους εννιά βαθμούς. Επιπλέον, μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, αφού έχουν απομείνεις 10 αγωνιστικές. Οι οποίες θα είναι εννιά μετά την Κυριακή.

Για ένα εύθραυστο εγχείρημα, όπως αυτό που συντελείται στο «Γεώργιος Καλαφάτης», εκλείπουν οι αντιστάσεις που θα απορροφήσουν τις αναταράξεις…