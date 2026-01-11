Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο Μάριο Μπαλοτέλι πέρασε αρκετούς μήνες χωρίς ομάδα, ωστόσο βρήκε τον επόμενο σταθμό της πλούσιας καριέρας του. Ο 35χρονος Ιταλός επιθετικός συμφώνησε με την Αλ Ετιφάκ και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο «Super Mario» ήρθε συμφώνησε με τον σύλλογο που εδράζεται στο Ντουμπάι για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, βάζοντας τέλος στην αγωνιστική του απραξία που κρατούσε από το τέλος της προηγούμενης σεζόν.
Την μεταγραφή γνωστοποίησε ο ίδιος ο Μπαλοτέλι μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας «Είμαι εδώ», το οποίο συνόδευσε με μια εντυπωσιακή φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ελικόπτερο πάνω από την πόλη, το οποίο σηκώνει μια κίτρινη φανέλα με το Νο9.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
