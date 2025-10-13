Μπαλοτέλι: «Θέλω να βρω μία ομάδα στην Ιταλία»

Ο Μάριο Μπαλοτέλι παραμένει χωρίς ομάδα, με τον ίδιο σε δηλώσεις του μιλά για το γεγονός πως είχε προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά επιθυμούσε να βρει έναν σύλλογο στην Ιταλία.

«Είχα προτάσεις από το εξωτερικό αλλά ήλπιζα να βρω μία ομάδα στην Ιταλία», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο έμπειρος επιθετικός.

Παράλληλα, ο έμπειρος επιθετικός στάθηκε και στην Εθνική ομάδα της χώρας του, επισημαίνοντας ότι για εκείνον είναι κάτι ξεχωριστό και ότι βλέπει να αγωνίζονται παίκτες χωρίς επιθυμία. «Όταν έπαιζα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ήμουν υπερήφανος που εκπροσωπούσα την Ιταλία και αυτό είναι κάτι που μου λείπει», τόνισε μεταξύ άλλων.

Οι δηλώσεις του Μάριο Μπαλοτέλι:

«Βρίσκομαι σε ένα μικρό αδιέξοδο. Κάνω πολλές ατομικές προπονήσεις κάθε εβδομάδα και αισθάνομαι πως είμαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Είχα προτάσεις από το εξωτερικό αλλά ήλπιζα να βρω μία ομάδα στην Ιταλία».

Για την Εθνική Ιταλίας: «Για μένα η Εθνική ομάδα είναι κάτι κάτι το ξεχωριστό. Δεν αποδίδω μομφή σε κάποιον αλλά πολλές φορές βλέπω παίκτες που παίζουν για την Εθνική ομάδα χωρίς την επιθυμία να υπερασπιστούν τη φανέλα.

Όταν έπαιζα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ήμουν υπερήφανος που εκπροσωπούσα την Ιταλία και αυτό είναι κάτι που μου λείπει. Αν είμαι ο τελευταίος σέντερ φορ της Ιταλίας που πήρε μέρος σε τελική φάση Μουντιάλ; Ναι, αυτό μου έχουν πει».