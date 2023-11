Σοκαριστικό τροχαίο για τον Μπαλοτέλι – Τι συνέβη… (vids)

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Μάριο Μπαλοτέλι το βράδυ της Πέμπτης (24/11). O 33χρονος ποδοσφαιριστής της Άδανα Ντεμίρσπορ οδηγούσε στην πόλη του την Μπρέσια, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε δυνατά σε τοίχο.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά το ατύχημα δείχνουν το μέγεθος της ζημιάς, με τον ίδιο σύμφωνα με αναφορές να βγαίνει από το όχημά του χωρίς πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία, ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσκρούοντάς το σε τοίχο, με αποτέλεσμα να ανοίξουν οι αερόσακοι. Παρά την πρόσκρουση, ο Μπαλοτέλι κατάφερε να βγει από τα συντρίμμια και έλαβε φροντίδα από τους διασώστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τοπικές αρχές επιχείρησαν να κάνουν αλκοτέστ, αλλά ο Ιταλός διεθνής επιθετικός αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να του κατασχεθεί η άδεια οδήγησης. Ο αδερφός του, Ένοκ Μπαργουάχ, έφτασε στο σημείο μετά την επιστροφή του από την προπόνηση ποδοσφαίρου, παίρνοντας τον Μπαλοτέλι στο σπίτι.

