Εκτός εαυτού ο Νέλσον Ολιβέιρα: Ξέσπασε στο φινάλε του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας και αποβλήθηκε (vid)

Η Γκιμαράες ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, καθώς επικράτησε με 2-1 της Μπράγκα σε ένα παιχνίδι που στο φινάλε του τα πράγματα ξέφυγαν. Πρωταγωνιστής ήταν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, Νέλσον Ολιβέιρα.

Ο 34χρονος, ενώ είχε αντικατασταθεί στο 78′, δέχθηκε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Μαλέιρο στο δωδέκατο λεπτό των καθυστερήσεων.

Όπως φάνηκε από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο έμπειρος σέντερ φορ είχε έντονη αντιπαράθεση και σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης προκάλεσε τους ανθρώπους του πάγκου της Μπράγκα, ενώ στη συνέχεια γύρισε προς τους φιλάθλους, βάζοντας τα χέρια του στα αυτιά του.

Για την ενέργειά του αυτή αποβλήθηκε. Ήταν, πάντως, πάρα πολύ εκνευρισμένος και παρότι οι άνθρωποι της ομάδας του επιχείρησαν να τον κρατήσουν και να απομακρυνθεί, εκείνος επέστρεψε και τα έβαλε με την κερκίδα!

🚨 Final escaldante: Nélson Oliveira provoca banco do Sp. Braga e vira-se para os adeptos colocando as mãos nas orelhas pic.twitter.com/xrCUSlLlKz — Record (@Record_Portugal) January 10, 2026

Οι δηλώσεις του Νέλσον Ολιβέιρα μετά το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας:

«Με όλο τον σεβασμό στην Μπενφίκα, τον σύλλογο που με ανέδειξε και όπου πέρασα 10 χρόνια, το συναίσθημα που έχει αυτός ο τίτλος για το σύλλογο και την πόλη… είναι ασύγκριτο. Είναι απερίγραπτο.

Η χαρά που βλέπω στους φιλάθλους, το συναίσθημα είναι διαφορετικό. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν για τον σύλλογο κατά 500%, στα καλά και στα άσχημα. Το άξιζαν εδώ και πολύ καιρό.

Ππρόκειται για μια βάση φιλάθλων αντάξια ενός μεγάλου συλλόγου και, ως μεγάλος σύλλογος, πρέπει να βρισκόμαστε στην Ευρώπη, να κατακτούμε τρόπαια και να το κάνουμε αυτό διαδοχικά. Για να παίξεις σε αυτόν τον σύλλογο χρειάζεσαι προσωπικότητα και μια πολύ μεγάλη ψυχή», είπε, πριν απαντήσει στους επικριτές του.

«Υπάρχουν πολλοί “προφήτες” που μιλούν για ποδόσφαιρο, αλλά καταλαβαίνουν λίγα και δεν ξέρουν καν γιατί αναπηδά η μπάλα. Η διαφορά με την Μπράγκα αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο. Όλα όσα έλεγαν αυτοί οι “ειδικοί”, τώρα τα καταπίνουν», είπε εμφανώς ενοχλημένος με τα όσα συνέβησαν στο φινάλε του τελικού.