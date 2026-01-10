sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου
Ποδόσφαιρο 10 Ιανουαρίου 2026 | 10:43

Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ πρώην Ιντερ και Νάπολι μίλησε στην ιταλική gazzetta για το ιταλικό ντέρμπι – τι είπε για τον ΠΑΟ

Γεώργιος Μαζιάς
Vita.gr
Η ιταλική «gazzetta» ζήτησε τη γνώμη του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι τίτλου στην Ιταλία ανάμεσα στην Ίντερ και την Νάπολι και του αφιέρωσε σχετική συνέντευξη:

«Υπάρχει το παρελθόν που επιστρέφει σε μια νύχτα που του μοιάζει: και κοιτάζοντας την Ακρόπολη, γευόμενος την Ιστορία, προσπαθώντας να προσθέσει κάτι δικό του στην κληρονομιά του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ ξαναδιαβάζει τον εαυτό του, τη ζωή του, και βρίσκει μέσα της αρκετό από Ίντερ–Νάπολι.

Η Ιταλία του Μπενίτεθ συμπυκνώνεται σε δυόμισι χρόνια, αρκετά για να τον κάνουν αγαπητό, και στην αίθουσα των αναμνήσεων –που ουσιαστικά είναι αυτή των τροπαίων– υπάρχουν Κύπελλα Ιταλίας, Σούπερ Καπ και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αρκετά για να σημαίνουν συναισθήματα.
Ίντερ–Νάπολι δεν είναι ποτέ ένα συνηθισμένο παιχνίδι, ούτε για κάποιον που έχει ζήσει τόσα πολλά, αλλά αυτό μπορεί δικαίως να το αισθάνεται και δικό του. Αύριο το βράδυ έχει εξίσου σοβαρές αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα και επομένως δεν θα δει τον αγώνα.

«Παίζουμε και κυνηγάμε αυτή τη συνέχεια αποτελεσμάτων που πρέπει να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος και εδώ βρήκα ένα μέρος για να αναπτύξω περαιτέρω την περιέργειά μου. Είμαι χαρούμενος για αυτή την επιλογή και ελπίζω με τον καιρό να καταφέρω να χτίσω κάτι που θα μείνει. Στον Παναθηναϊκό δεν λείπει η επιθυμία να ξαναπάρει τον ρόλο που του αξίζει, γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τον ανταγωνισμό».

Ερώτηση των 100 εκατομμυρίων: ποια είναι το φαβορί στο «Σαν Σίρο»;

«Η βαθμολογία και ο παράγοντας έδρα θα επέβαλλαν να πούμε ότι είναι η Ίντερ, αλλά η Νάπολι είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας και αυτό μας βγάζει από την αμηχανία της επιλογής. Όμως ένα πράγμα μπορεί να ειπωθεί: στο παιχνίδι φτάνει σε καλύτερη κατάσταση ο Κίβου, έστω και μόνο επειδή έχει τέσσερις βαθμούς διαφορά και επειδή έχει κάνει ένα άψογο πρόσφατο σερί».
Ο Κόντε θα παρουσιαστεί στο Σαν Σίρο σχεδόν με μισή ομάδα εκτός.

«Και αυτό είναι παράγοντας. Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Λουκάκου και επίσης ο Γκίλμορ είναι υψηλής αξίας παίκτες, ο Νέρες είναι σε μεγάλο ρίσκο· όμως ένας προπονητής ξέρει πώς να αντιμετωπίζει οριακές καταστάσεις και κάποιος που έχει κερδίσει τόσα πολλά όπως ο Κόντε έχει τα εργαλεία να τις διαχειριστεί, όπως έχει αποδείξει αυτά τα δύο χρόνια».

Ο Μπενίτεθ παρακολουθεί, μελετά, προσπαθεί να μην του ξεφύγει τίποτα και από το ιταλικό πρωτάθλημα: τι συμπεράσματα έχει βγάλει από αυτή τη μονομαχία;

«Ότι η Ίντερ και η Νάπολι είναι ακόμα και ξανά οι πρωταγωνίστριες, όπως συμβαίνει εδώ και περίπου πέντε χρόνια, μαζί με τη Μίλαν. Σε αυτή την περίοδο, που δεν είναι καθόλου μικρή, δύο σκουντέτο για την καθεμία αποτελούν απόδειξη της δουλειάς που έχει γίνει από τον Μαρότα και τον Ντε Λαουρέντις, από τους μάνατζερ, τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα από τα περιβάλλοντα των συλλόγων. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Μίλαν, τώρα δεύτερη, είναι η μόνη που έχει “σπάσει” αυτή την πρόσφατη κυριαρχία. Η προσθήκη του Αλέγκρι, μετά τις περιπέτειες της περσινής σεζόν, ήταν εγγύηση. Όμως οι πολλοί χαμένοι βαθμοί –όπως συνέβη και με τη Τζένοα– γίνονται πρόβλημα».

Είναι πρωτάθλημα για δύο, για τρεις, για πόσους;

«Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Η Γιουβέντους με τον Σπαλέτι βρήκε τον δρόμο της· η Ρόμα έχει τον Γκασπερίνι –και τον Ρανιέρι σε επιτελικό ρόλο– και βρίσκεται στο γκρουπ, με ένα ποδόσφαιρο που εξελίσσεται. Λείπει ένας ολόκληρος γύρος, υπάρχουν σημαντικά εξ αναβολής παιχνίδια και σύντομα θα επιστρέψει το Champions League, που θα επηρεάσει τα πράγματα. Πάντως, η Ίντερ είναι ελαφρώς καλύτερα: πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί το τέλος του Ιανουαρίου, όταν τα πολλά συνεχόμενα ματς μπορεί να της κοστίσουν κάτι».

Τι θα κριθεί στο “Μεάτσα”;

«Οριστικά, τίποτα, αν και η τωρινή απόσταση ανάμεσα σε Ίντερ και Νάπολι αφήνει να εννοηθεί ότι μια νίκη του Κίβου θα μπορούσε να αποκλείσει τον Κόντε.
Για μένα, απλώς θα τον απομακρύνει: για να καλυφθούν ενδεχομένως επτά βαθμοί, αρκούν δύο ισοπαλίες αυτού που είναι μπροστά και δύο νίκες αυτού που είναι πίσω. Δεν θα είναι καθοριστικό, αλλά βαρύ».

Μετράει το 3-1 του πρώτου γύρου;

«Λιγότερο από καθόλου. Ήταν άλλες ομάδες, εντελώς διαφορετικές. Έπαιζαν ένα ποδόσφαιρο που μετά τροποποιήθηκε για φυσικούς λόγους ή και όχι: η Νάπολι είχε τον Ντε Μπρόινε και τον Ανγκισά, μπορούσε να επιλέξει. Και η ίδια η Ίντερ παρουσιαζόταν με ιεραρχίες που στη συνέχεια άλλαξαν. Σκέφτομαι τον Ζιελίνσκι, για να αναφέρω ένα όνομα, που έγινε πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση, όπου το ταλέντο του ξαναπήρε τη σκηνή».

Θα την καθορίσουν τα αστέρια; Και σε ποιον χώρο του γηπέδου;

«Θα έχουν βάρος, αλλά καμία ομάδα δεν μπορεί να παραβλέψει την οργάνωση. Η Νάπολι επιβραδύνθηκε απέναντι στη Βερόνα, αλλά μόλις είχε υπογραμμίσει, μεταξύ Σούπερ Καπ και κάποιων νικών όπως εκείνη με τη Λάτσιο, τη δική της αυθεντία. Και η Ίντερ, με έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και ψηλά στη βαθμολογία, επιβεβαιώνει τη δύναμή της. Και σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ηγέτες: οι γνωστοί –θα έλεγε κανείς– Λαουτάρο Μαρτίνες και Τουράμ, Τσαλχάνογλου και Μπαρέλα, τώρα και ο Ζιελίνσκι από την πλευρά της Ίντερ· και από την άλλη ο Λομπότκα και ο ΜακΤόμινεϊ, ο Χόιλουντ».

Οι κίνδυνοι φαίνεται να αφορούν κυρίως τη Νάπολι.

«Για καθαρά μαθηματικούς λόγους, ναι: μια ήττα θα την έβαζε ενδεχομένως σε λιγότερο άνετη κατάσταση. Όμως επιμένω στον χρόνο που υπάρχει για να καλυφθεί η διαφορά, στην πιθανότητα κάποιων επιστροφών που μπορούν να βοηθήσουν τον Κόντε και να του δώσουν λύσεις. Μου είναι δύσκολο να σκεφτώ ότι στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου μια τόσο δυνατή ομάδα όπως αυτή η Νάπολι μπορεί να είναι εντελώς εκτός διεκδίκησης, και πιστεύω ότι αυτή είναι και η πεποίθηση τόσο του Κίβου όσο και του Κόντε. Και εδώ κανείς δεν θέλει να χάσει ένα παιχνίδι αυτού του επιπέδου».

Ακίνητα
Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Τρόφιμα – ποτά
Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Μπάσκετ 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
«Μου απομένουν λίγες μέρες»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Μου απομένουν λίγες μέρες»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην παίκτη της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, και το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Μπάσκετ 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία 24χρονου από το Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Νέα Αριστερά 10.01.26

Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
«Μου απομένουν λίγες μέρες»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Μου απομένουν λίγες μέρες»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην παίκτη της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, και το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο