Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου

Η ιταλική «gazzetta» ζήτησε τη γνώμη του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι τίτλου στην Ιταλία ανάμεσα στην Ίντερ και την Νάπολι και του αφιέρωσε σχετική συνέντευξη:

«Υπάρχει το παρελθόν που επιστρέφει σε μια νύχτα που του μοιάζει: και κοιτάζοντας την Ακρόπολη, γευόμενος την Ιστορία, προσπαθώντας να προσθέσει κάτι δικό του στην κληρονομιά του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ ξαναδιαβάζει τον εαυτό του, τη ζωή του, και βρίσκει μέσα της αρκετό από Ίντερ–Νάπολι.

Η Ιταλία του Μπενίτεθ συμπυκνώνεται σε δυόμισι χρόνια, αρκετά για να τον κάνουν αγαπητό, και στην αίθουσα των αναμνήσεων –που ουσιαστικά είναι αυτή των τροπαίων– υπάρχουν Κύπελλα Ιταλίας, Σούπερ Καπ και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αρκετά για να σημαίνουν συναισθήματα.

Ίντερ–Νάπολι δεν είναι ποτέ ένα συνηθισμένο παιχνίδι, ούτε για κάποιον που έχει ζήσει τόσα πολλά, αλλά αυτό μπορεί δικαίως να το αισθάνεται και δικό του. Αύριο το βράδυ έχει εξίσου σοβαρές αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα και επομένως δεν θα δει τον αγώνα.

«Παίζουμε και κυνηγάμε αυτή τη συνέχεια αποτελεσμάτων που πρέπει να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος και εδώ βρήκα ένα μέρος για να αναπτύξω περαιτέρω την περιέργειά μου. Είμαι χαρούμενος για αυτή την επιλογή και ελπίζω με τον καιρό να καταφέρω να χτίσω κάτι που θα μείνει. Στον Παναθηναϊκό δεν λείπει η επιθυμία να ξαναπάρει τον ρόλο που του αξίζει, γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τον ανταγωνισμό».

Ερώτηση των 100 εκατομμυρίων: ποια είναι το φαβορί στο «Σαν Σίρο»;

«Η βαθμολογία και ο παράγοντας έδρα θα επέβαλλαν να πούμε ότι είναι η Ίντερ, αλλά η Νάπολι είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας και αυτό μας βγάζει από την αμηχανία της επιλογής. Όμως ένα πράγμα μπορεί να ειπωθεί: στο παιχνίδι φτάνει σε καλύτερη κατάσταση ο Κίβου, έστω και μόνο επειδή έχει τέσσερις βαθμούς διαφορά και επειδή έχει κάνει ένα άψογο πρόσφατο σερί».

Ο Κόντε θα παρουσιαστεί στο Σαν Σίρο σχεδόν με μισή ομάδα εκτός.

«Και αυτό είναι παράγοντας. Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Λουκάκου και επίσης ο Γκίλμορ είναι υψηλής αξίας παίκτες, ο Νέρες είναι σε μεγάλο ρίσκο· όμως ένας προπονητής ξέρει πώς να αντιμετωπίζει οριακές καταστάσεις και κάποιος που έχει κερδίσει τόσα πολλά όπως ο Κόντε έχει τα εργαλεία να τις διαχειριστεί, όπως έχει αποδείξει αυτά τα δύο χρόνια».

Ο Μπενίτεθ παρακολουθεί, μελετά, προσπαθεί να μην του ξεφύγει τίποτα και από το ιταλικό πρωτάθλημα: τι συμπεράσματα έχει βγάλει από αυτή τη μονομαχία;

«Ότι η Ίντερ και η Νάπολι είναι ακόμα και ξανά οι πρωταγωνίστριες, όπως συμβαίνει εδώ και περίπου πέντε χρόνια, μαζί με τη Μίλαν. Σε αυτή την περίοδο, που δεν είναι καθόλου μικρή, δύο σκουντέτο για την καθεμία αποτελούν απόδειξη της δουλειάς που έχει γίνει από τον Μαρότα και τον Ντε Λαουρέντις, από τους μάνατζερ, τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα από τα περιβάλλοντα των συλλόγων. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Μίλαν, τώρα δεύτερη, είναι η μόνη που έχει “σπάσει” αυτή την πρόσφατη κυριαρχία. Η προσθήκη του Αλέγκρι, μετά τις περιπέτειες της περσινής σεζόν, ήταν εγγύηση. Όμως οι πολλοί χαμένοι βαθμοί –όπως συνέβη και με τη Τζένοα– γίνονται πρόβλημα».

Είναι πρωτάθλημα για δύο, για τρεις, για πόσους;

«Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Η Γιουβέντους με τον Σπαλέτι βρήκε τον δρόμο της· η Ρόμα έχει τον Γκασπερίνι –και τον Ρανιέρι σε επιτελικό ρόλο– και βρίσκεται στο γκρουπ, με ένα ποδόσφαιρο που εξελίσσεται. Λείπει ένας ολόκληρος γύρος, υπάρχουν σημαντικά εξ αναβολής παιχνίδια και σύντομα θα επιστρέψει το Champions League, που θα επηρεάσει τα πράγματα. Πάντως, η Ίντερ είναι ελαφρώς καλύτερα: πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί το τέλος του Ιανουαρίου, όταν τα πολλά συνεχόμενα ματς μπορεί να της κοστίσουν κάτι».

Τι θα κριθεί στο “Μεάτσα”;

«Οριστικά, τίποτα, αν και η τωρινή απόσταση ανάμεσα σε Ίντερ και Νάπολι αφήνει να εννοηθεί ότι μια νίκη του Κίβου θα μπορούσε να αποκλείσει τον Κόντε.

Για μένα, απλώς θα τον απομακρύνει: για να καλυφθούν ενδεχομένως επτά βαθμοί, αρκούν δύο ισοπαλίες αυτού που είναι μπροστά και δύο νίκες αυτού που είναι πίσω. Δεν θα είναι καθοριστικό, αλλά βαρύ».

Μετράει το 3-1 του πρώτου γύρου;

«Λιγότερο από καθόλου. Ήταν άλλες ομάδες, εντελώς διαφορετικές. Έπαιζαν ένα ποδόσφαιρο που μετά τροποποιήθηκε για φυσικούς λόγους ή και όχι: η Νάπολι είχε τον Ντε Μπρόινε και τον Ανγκισά, μπορούσε να επιλέξει. Και η ίδια η Ίντερ παρουσιαζόταν με ιεραρχίες που στη συνέχεια άλλαξαν. Σκέφτομαι τον Ζιελίνσκι, για να αναφέρω ένα όνομα, που έγινε πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση, όπου το ταλέντο του ξαναπήρε τη σκηνή».

Θα την καθορίσουν τα αστέρια; Και σε ποιον χώρο του γηπέδου;

«Θα έχουν βάρος, αλλά καμία ομάδα δεν μπορεί να παραβλέψει την οργάνωση. Η Νάπολι επιβραδύνθηκε απέναντι στη Βερόνα, αλλά μόλις είχε υπογραμμίσει, μεταξύ Σούπερ Καπ και κάποιων νικών όπως εκείνη με τη Λάτσιο, τη δική της αυθεντία. Και η Ίντερ, με έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και ψηλά στη βαθμολογία, επιβεβαιώνει τη δύναμή της. Και σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ηγέτες: οι γνωστοί –θα έλεγε κανείς– Λαουτάρο Μαρτίνες και Τουράμ, Τσαλχάνογλου και Μπαρέλα, τώρα και ο Ζιελίνσκι από την πλευρά της Ίντερ· και από την άλλη ο Λομπότκα και ο ΜακΤόμινεϊ, ο Χόιλουντ».

Οι κίνδυνοι φαίνεται να αφορούν κυρίως τη Νάπολι.

«Για καθαρά μαθηματικούς λόγους, ναι: μια ήττα θα την έβαζε ενδεχομένως σε λιγότερο άνετη κατάσταση. Όμως επιμένω στον χρόνο που υπάρχει για να καλυφθεί η διαφορά, στην πιθανότητα κάποιων επιστροφών που μπορούν να βοηθήσουν τον Κόντε και να του δώσουν λύσεις. Μου είναι δύσκολο να σκεφτώ ότι στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου μια τόσο δυνατή ομάδα όπως αυτή η Νάπολι μπορεί να είναι εντελώς εκτός διεκδίκησης, και πιστεύω ότι αυτή είναι και η πεποίθηση τόσο του Κίβου όσο και του Κόντε. Και εδώ κανείς δεν θέλει να χάσει ένα παιχνίδι αυτού του επιπέδου».