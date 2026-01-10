Ο Σέιμπεν Λι πήρε φόρα κι έκανε το κάρφωμα της χρονιάς κόντρα στην Αρμάνι (vid)
Εντυπωσιακός Σειμπέν Λι στην Ιταλία, με το κάρφωμά του κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο να θέτει υποψηφιότητα για το καλύτερο της σεζόν.
Ο Σέιμπεν Λι συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την φανέλα της Εφές, αφού μετά το «εκρηκτικό» του ντεμπούτο στη Euroleague, χάρισε ίσως ένα από τα καρφώματα της σεζόν.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ, στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, στην Ιταλία, έκανε… σμπαράλια την άμυνα και κάρφωσε με δύναμη ένα από τα highlights της αγωνιστικής, αλλά και της σεζόν.
Το κάρφωμα του Σέιμπεν Λι
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέιμπεν Λι έχει ξεκινήσει με τρομερό τρόπο την καριέρα του στην Εφές, καθώς στα δύο ματς που έχει παίξει στη Euroleague έχει καταγράψει 17 πόντους και 19 τώρα κόντρα στην Αρμάνι, δείχνοντας ότι έχει βρει την κατάλληλη ομάδα μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό.
