Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε… γκρεμό – Εγκλωβίστηκε μία γυναίκα
Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί η γυναίκα στο νοσοκομείο
Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας «συναγερμό» στις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην Τριόπετρα Ρεθύμνου όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.
Από το όχημα κατάφερε και βγήκε ο οδηγός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές καθώς η συνοδηγός είχε εγκλωβιστεί στο σημείο και δεν μπορούσε να ανέβει από τον γκρεμό. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα τρία οχήματα με 8 άνδρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν την γυναίκα.
