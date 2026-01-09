Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Ένα «στοιχειωμένο» παλάτι στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, που κάποτε φιλοτεχνήθηκε από τον Κλοντ Μονέ επέστρεψε στην αγορά, αφού ανακαινίστηκε ελαφρώς και καθαρίστηκε για να προσελκύσει πιθανούς αγοραστές.

Χτισμένο το 1486 για τον Τζιόβανι Ντάριο, πρώην πρέσβη της Βενετικής Δημοκρατίας, το Ca’ Dario εκτείνεται σε πέντε ορόφους και διαθέτει μαρμάρινα μπάνια και μεγάλες αίθουσες με χαραγμένα έργα τέχνης στους τοίχους, ενώ το πιο χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι η πρόσοψή του, η οποία φέρει κυκλικά σχέδια από πολύχρωμο μάρμαρο.

Σύμφωνα μάλιστα με την The Art Newspaper, το κτίριο βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από τo μουσείο Peggy Guggenheim Collection, το οποίο φιλοξενεί δεκάδες πολύτιμα έργα σύγχρονης τέχνης.

Από τον τενόρο στους The Who

Ο Μονέ ζωγράφισε το παλάτσο το 1908, απεικονίζοντάς το με την ίδια ομιχλώδη ρευστότητα όπως τα νερά του καναλιού που βλέπει. Ο Άγγλος κριτικός τέχνης Τζον Ράσκιν εξήρε την πρόσοψή του στο The Stones of Venice, τη του για τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική που δημοσιεύθηκε μεταξύ 1851 και 1853, ενώ ο συγγραφέας Χένρι Τζέιμς περιέγραψε το κτίριο στο Italian Hours του 1909 ως ένα σπίτι από τραπουλόχαρτα που «θα ήταν μοιραίο να αγγίξει κανείς».

Η αγγελία της πολυτελούς κατοικίας αναφέρει ότι η τιμή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, αν και τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει δύο χρόνια νωρίτερα ότι η αναμενόμενη τιμή πώλησης ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ.

Παρόλα αυτά, η φήμη του παλατιού ως στοιχειωμένου μπορεί να περιπλέξει την πώληση και ενδεχομένως να ρίξει την τιμή της. Ο τενόρος Mario Del Monaco φέρεται να εγκατέλειψε τα σχέδιά του να αγοράσει το Ca’ Dario μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε ενώ πήγαινε να το επισκεφτεί το 1964, καθώς πείστηκε ότι το κτίριο ήταν καταραμένο. Στη δεκαετία του 1970, ο τότε μάνατζερ των The Who, Kit Lambert, αγόρασε το ακίνητο, αν και φέρεται να είπε ότι θα έμενε αλλού για να «ξεφύγει από τα φαντάσματα που τον στοίχειωναν» εκεί.

Ο Raul Gardini, ο βιομήχανος που το αγόρασε τη δεκαετία του 1980, εμπλέχθηκε σε σκάνδαλο διαφθοράς και αυτοκτόνησε το 1993. Αργότερα, το 2002, ένα άλλο μέλος των The Who, ο John Entwistle, ο μπασίστας του συγκροτήματος, πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ένα ξενοδοχείο της Νεβάδα, μόλις μια εβδομάδα μετά την ενοικίαση του παλατιού για διακοπές.

Ωστόσο, ο Arnaldo Fusello της Christie’s International Real Estate, που επιβλέπει την πώληση, δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper, ότι οι ιστορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

*Mε πληροφορίες από: The Art Newspaper