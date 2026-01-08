sports betsson
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική
Γιώργος Μαζιάς

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025 δεν είναι απλώς μια μεγάλη διοργάνωση της ηπείρου. Είναι ένας καθρέφτης των μετακινήσεων πληθυσμών, της αποικιακής κληρονομιάς και της σύγχρονης παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αλυσίδας αξίας. Τα στοιχεία που προκύπτουν από ανάλυση των τόπων γέννησης των ποδοσφαιριστών των 24 εθνικών ομάδων αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή πραγματικότητα: η Γαλλία είναι η χώρα στην οποία έχουν γεννηθεί οι περισσότεροι παίκτες της διοργάνωσης, παρότι δεν συμμετέχει στο τουρνουά. Και ακόμη πιο εντυπωσιακά, η Île-de-France –η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού– καταγράφει περισσότερους διεθνείς της CAN 2025 από οποιοδήποτε αφρικανικό κράτος.

Σε σύνολο 658 ποδοσφαιριστών που δηλώθηκαν στις τελικές αποστολές, 107 έχουν γεννηθεί σε γαλλικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων διαμερισμάτων. Το ποσοστό αυτό τοποθετεί τη Γαλλία στην κορυφή, μπροστά από χώρες με ισχυρή ποδοσφαιρική παράδοση όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η Νιγηρία, η Αίγυπτος και η Νότια Αφρική. Συνολικά, περισσότερο από το 25% των παικτών του τουρνουά έχει γεννηθεί στην Ευρώπη, στοιχείο που από μόνο του ανατρέπει την κλασική εικόνα ενός «αμιγώς αφρικανικού» πρωταθλήματος.

Η γεωγραφική εμβάθυνση των δεδομένων ενισχύει ακόμη περισσότερο το συμπέρασμα. Η Île-de-France μετρά 45 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στη διοργάνωση, αριθμός μεγαλύτερος όχι μόνο από άλλες γαλλικές περιφέρειες, όπως η Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, αλλά και από ολόκληρα αφρικανικά κράτη. Η γαλλική μητρόπολη επιβεβαιώνει έτσι τον ρόλο της ως παγκόσμιο εργαστήριο ποδοσφαιρικού ταλέντου, από τα προάστια και τα ερασιτεχνικά κέντρα εκπαίδευσης έως τις εθνικές ομάδες της Αφρικής.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα βρίσκονται ο Ριάντ Μαχρές, ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή του Παρισιού πριν εξελιχθεί σε ηγέτη της Αλγερίας, ο Ραγιάν Αίτ-Νούρι, ο Εβάν Εντικά της Ρόμα και ο Σεκό Φοφανά. Πρόκειται για παίκτες που διαμορφώθηκαν ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, αλλά επέλεξαν –ή κλήθηκαν– να εκπροσωπήσουν τις χώρες καταγωγής των οικογενειών τους, μεταφέροντας τεχνογνωσία, ρυθμούς και εμπειρίες από τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Η περίπτωση του Μαρόκου είναι ίσως η πιο εμβληματική αυτής της παγκόσμιας διασύνδεσης. Η εθνική ομάδα αποτελείται από ποδοσφαιριστές γεννημένους σε έξι διαφορετικές χώρες: περίπου οι μισοί στο Μαρόκο και οι υπόλοιποι σε Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Καναδά. Πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική αξιοποίησης της διασποράς, που επιτρέπει στη ομοσπονδία να συνδυάζει διαφορετικές σχολές και ποδοσφαιρικές κουλτούρες σε ένα ενιαίο αγωνιστικό σχέδιο.

Σε άλλες περιπτώσεις, η ιστορία παίζει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο. Οι Κομόρες διαθέτουν αρκετούς διεθνείς γεννημένους σε γαλλικές λιμενικές πόλεις, απόρροια μεταναστευτικών ρευμάτων που συνδέονται με τη ναυτιλία και την εργασία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ισημερινή Γουινέα, από την άλλη, παρουσιάζει πλειονότητα παικτών γεννημένων στην Ισπανία, γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με το αποικιακό παρελθόν και τους διατηρούμενους θεσμικούς και πολιτισμικούς δεσμούς.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η CAN 2025 δεν αφηγείται μόνο ιστορίες γηπέδων και αποτελεσμάτων, αλλά και μια βαθύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Το αφρικανικό ποδόσφαιρο αντλεί πλέον μεγάλο μέρος της δύναμής του από τη διασπορά, μετατρέποντας ευρωπαϊκές μητροπόλεις –και κυρίως το Παρίσι– σε κομβικούς σταθμούς της παραγωγής ταλέντου. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο ποδοσφαιρικό χάρτη, τα σύνορα της γέννησης έχουν μικρότερη σημασία από ποτέ. Και η Αφρική, στο χορτάρι, μιλά όλο και πιο συχνά με παριζιάνικη προφορά.

