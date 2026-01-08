newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Πότε θα φανούν οι επιπτώσεις στις αγορές από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 08 Ιανουαρίου 2026

Πότε θα φανούν οι επιπτώσεις στις αγορές από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Η Morgan Stanley επιχειρεί να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις από τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα σε βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

Η στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα εισάγει μια νέα περίοδο πολιτικής, επιχειρησιακής και οικονομικής αβεβαιότητας, με πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές σε βάθος χρόνου, εκτιμά η Morgan Stanley, σε μια πρώτη αποτίμηση της νέας πραγματικότητας που δημιουργούν οι τελευταίες εξελίξεις.

Άλλωστε, όλος ο κόσμος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη, τις οποίες αρνούνται, για υποθέσεις ναρκοτρομοκρατίας.

Μετά την επιχείρηση, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου και της πρώτης κυρίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και θα «διορθώσουν» τις πετρελαϊκές της υποδομές.

«Πρόκειται για μια σημαντική αμερικανική παρέμβαση και μεγάλο μέρος των επιπτώσεών της θα εκδηλωθεί σταδιακά, δεδομένου του υψηλού βαθμού πολιτικής και επιχειρησιακής αβεβαιότητας», σημειώνει η Morgan Stanley.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Morgan Stanley επιχειρεί να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις σε βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ενέργεια: Επιφυλακτικές προοπτικές για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την αμερικανική επέμβαση, καθώς οι αγορές στάθμισαν τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διαταραχών στην παραγωγή της Βενεζουέλας, αλλά και την προοπτική αύξησης της παραγωγής μεσοπρόθεσμα.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, ωστόσο είναι ο μικρότερος παραγωγός μεταξύ των 10 χωρών με τα μεγαλύτερα αποθέματα. Η παραγωγή μειώνεται εδώ και χρόνια λόγω αναποτελεσματικότητας, χαμηλών επενδύσεων και διεθνών κυρώσεων.

«Η πολιτική αναταραχή μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες απώλειες παραγωγής βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου επικρατεί ήδη υπερπροσφορά, οπότε αυτό μπορεί να απορροφηθεί χωρίς ιδιαίτερο αντίκτυπο στις τιμές», αναφέρει ο Martijn Rats, Global Commodity Strategist και επικεφαλής ευρωπαϊκής έρευνας ενέργειας της Morgan Stanley.

Μια σταθερή κυβέρνηση που θα εξομαλύνει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να απελευθερώσει σημαντικές επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, αυξάνοντας την παραγωγή.

«Η τρέχουσα πρόβλεψή μας είναι ότι το Brent θα υποχωρήσει στα μέσα των 50 δολαρίων τους επόμενους μήνες, ενώ μια αύξηση της παραγωγής στη Βενεζουέλα θα ενίσχυε αυτό το επιφυλακτικό σενάριο», σημειώνει ο Rats.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους μεγάλους παραγωγούς. Ωστόσο, αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για περιουσιακά στοιχεία που είχαν εθνικοποιηθεί από το καθεστώς της Βενεζουέλας. Οι αμερικανικοί ενεργειακοί όμιλοι θα επωφεληθούν επίσης από μεγαλύτερη πρόσβαση στο βαρύ αργό της χώρας, ενώ αντίθετα οι Καναδοί παραγωγοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο ανταγωνισμό.

Ομόλογα: Το ράλι της Βενεζουέλας μπορεί να συνεχιστεί

Η αγορά χρέους αναμένεται να δεχθεί τις πιο άμεσες επιδράσεις, με τα ομόλογα του κράτους της Βενεζουέλας και της κρατικής πετρελαϊκής PDVSA να συνεχίζουν το ισχυρό ράλι που ξεκίνησε στα τέλη του 2025.

Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει υψηλή πιθανότητα κλιμάκωσης, λόγω αναφορών για αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική, επιθέσεις σε πλοία, κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων και πιέσεις για την αποχώρηση του Μαδούρο.

«Ωστόσο, η ταχύτητα και η φαινομενικά ομαλή απομάκρυνση του Μαδούρο εξαλείφουν ορισμένα αρνητικά σενάρια παρατεταμένης ή χαοτικής σύγκρουσης», αναφέρει ο Waever. «Το κρίσιμο ερώτημα από εδώ και πέρα είναι το κατά πόσο οι εναπομείνασες αρχές της Βενεζουέλας θα συμμορφωθούν με τις αμερικανικές απαιτήσεις και θα διευκολύνουν μια ομαλή μετάβαση».

Οι επιπτώσεις στα ομόλογα της υπόλοιπης Λατινικής Αμερικής εμφανίζονται περιορισμένες. Ωστόσο, χώρες που διατηρούν στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπεραποδώσουν σε μια χρονιά γεμάτη εκλογές, εφόσον αναδείξουν κυβερνήσεις φιλικές προς την Ουάσιγκτον. Βραζιλία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Αϊτή και Περού προσέρχονται στις κάλπες το 2026.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Δοκιμασία για το δολάριο

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να δοκιμάσει τον ρόλο του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου, ιδίως σε συνθήκες μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου.

«Διαπιστώνουμε χαμηλή επενδυτική πεποίθηση γύρω από το δολάριο. Ως εκ τούτου, η αντίδρασή του σε οικονομικά και γεωπολιτικά γεγονότα μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αφηγηματικό πλαίσιο στην αγορά και πιο διατηρήσιμες κινήσεις τιμών», σημειώνει ο David Adams, επικεφαλής στρατηγικής G10 FX στη Morgan Stanley.

Σε αντίθεση με το 2014, όταν η πτώση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το δολάριο, το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από κύκλο χαλάρωσης της Fed, στοιχείο που ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά.

Χρυσός: Η αβεβαιότητα στηρίζει τις τιμές

Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν μετά την κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, καθώς η γεωπολιτική ένταση αυξάνει παραδοσιακά τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα. Η αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών διατηρεί τον χρυσό ελκυστικό ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ τυχόν αποδυνάμωση του δολαρίου θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη στήριξη.

Μετοχές: Πιθανά οφέλη για την αμυντική βιομηχανία

Πριν από την επέμβαση της 3ης Ιανουαρίου, οι αμερικανικές αμυντικές μετοχές δεν είχαν αντιδράσει στις αναφορές για επιθέσεις σε πλοία στην Καραϊβική. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις υποδηλώνουν σοβαρότερη κατάσταση, με τον πρόεδρο Τραμπ να μην αποκλείει την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

«Σημαντική περαιτέρω κλιμάκωση στη Βενεζουέλα ή και σε γειτονικές περιοχές δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί στις αμερικανικές αμυντικές μετοχές», σημειώνει η Kristine Liwag, Senior Aerospace & Defense Equity Analyst της Morgan Stanley.

Για την Ευρώπη, η αμερικανική στρατιωτική δράση στέλνει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται περισσότερο σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής της, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, πιθανόν μέσω αυξημένων αμυντικών δαπανών τα επόμενα χρόνια, καταλήγει η Morgan Stanley.

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ' αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πως θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
Οργή Τραμπ 08.01.26

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα

Με τις ψήφους πέντε Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα το οποίο υπαγορεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει ξανά στρατιωτική δράση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
