Το Ελ Σαλβαδόρ κατέγραψε το 2025 τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικά δεδομένα, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε.

Από τον Μάρτιο του 2022, ο πρόεδρος Μπουκέλε διεξάγει «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών βασιζόμενος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις χωρίς εντάλματα, πλην όμως οδήγησε σε σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως καταγγέλλουν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Μπορούμε «πλέον να πούμε με βεβαιότητα (…) ότι το Σαλβαδόρ είναι η πιο ασφαλής χώρα στο δυτικό ημισφαίριο»

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους την περασμένη χρονιά, από 1,9 το 2024, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας Γουστάβο Βιγιατόρο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από diariolahuella.com).

Τα δεδομένα αυτά «μας επιτρέπουν πλέον να πούμε με βεβαιότητα (…) ότι το Σαλβαδόρ είναι η πιο ασφαλής χώρα στο δυτικό ημισφαίριο», πρόσθεσε ο κ. Βιγιατόρο.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στο Σαλβαδόρ είχε φθάσει τις 106 ανά 100.000 κατοίκους το 2015. Ηταν τότε στο υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο, πλην εμπολέμων ζωνών.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος εξαίρεσης που επιβάλλεται στη χώρα, σχεδόν 91.000 φερόμενα ως μέλη συμμοριών συνελήφθησαν, ωστόσο περίπου 8.000 από τους συλληφθέντες αποφυλακίστηκαν αφού κηρύχθηκαν αθώοι, κατά επίσημα δεδομένα.

Εξαπέλυσε «πόλεμο»

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Socorro Jurídico Humanitario, τουλάχιστον 473 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές αφότου τέθηκε σε ισχύ το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Μεγάλο μέρος τους ουδέποτε κρίθηκε ένοχο από τη δικαιοσύνη του Σαλβαδόρ.

Κατά τον πρόεδρο Μπουκέλε, συμμορίες έλεγχαν το 80% της επικράτειας προτού εξαπολύσει τον «πόλεμο» εναντίον τους. Χρηματοδοτούνταν εκβιάζοντας χιλιάδες πολίτες και δολοφονούσαν όποιον δεν πλήρωνε.

