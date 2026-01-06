newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Societe Generale: Τι αλλαγές φέρνει το 2026 σε μέταλλα, αγορές και το στοίχημα του δολαρίου
Διεθνής Οικονομία 06 Ιανουαρίου 2026

Societe Generale: Τι αλλαγές φέρνει το 2026 σε μέταλλα, αγορές και το στοίχημα του δολαρίου

Σύμφωνα με τη Societe Generale, υπάρχει η μετάβαση από ένα διεθνές σύστημα βασισμένο σε κανόνες σε ένα πιο «συναλλακτικό» γεωπολιτικό μοντέλο

Σύνταξη
Με έντονο ρυθμό και αυξημένη μεταβλητότητα ξεκινά το νέο έτος στις διεθνείς αγορές, καθώς η γεωοικονομία περνά στο προσκήνιο, σύμφωνα με ανάλυση της Societe Generale. Καταλύτης αποτελεί η ανάληψη ελέγχου της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σαφή ενεργειακή διάσταση, αλλά και η επαναλαμβανόμενη αναφορά του Προέδρου Donald Trump στο στρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, λόγω των κρίσιμων ορυκτών πόρων.

Όπως επισημαίνει η Societe Generale, η μετάβαση από ένα διεθνές σύστημα βασισμένο σε κανόνες σε ένα πιο «συναλλακτικό» γεωπολιτικό μοντέλο, με τρεις μεγάλες παγκόσμιες σφαίρες επιρροής που δίνουν προτεραιότητα στο εθνικό συμφέρον και στον έλεγχο των κρίσιμων πρώτων υλών (Critical Mineral Resources – CRMs), αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της δεύτερης προεδρίας Trump. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την παγκόσμια αβεβαιότητα και αυξάνει την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό και το ασήμι να επαναλαμβάνουν την ανοδική τους πορεία από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις του έτους.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, καθώς οι αγορές εικάζουν ότι, σε βάθος χρόνου, ο έλεγχος και η εκμετάλλευση των αποθεμάτων της Βενεζουέλας θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παγκόσμια υπερπροσφορά. Ωστόσο, οι αναλυτές εμπορευμάτων της Societe Generale υπογραμμίζουν ότι η τρέχουσα παραγωγή της χώρας παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με άλλους μεγάλους παραγωγούς και, στην πράξη, «η Βενεζουέλα δεν αλλάζει ουσιαστικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου».

Έμμεσα, σύμφωνα με την τράπεζα, ο υπολογισμός του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είναι ότι ένα αποπληθωριστικό περιβάλλον, μέσω χαμηλότερων αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα, θα μπορούσε να ενισχύσει την αγορά κατοικίας και το καταναλωτικό κλίμα, βελτιώνοντας παράλληλα τα ποσοστά αποδοχής της Ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του έτους.

Aγορές συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος, η αντίδραση παραμένει συγκρατημένη, αν και η υπεραπόδοση του δολαρίου ξεχωρίζει, παρά τη σύσφιξη των spreads μεταξύ αμερικανικών και ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Η Societe Generale τονίζει ότι τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ που ανακοινώνονται την Παρασκευή θα κρίνουν εάν η πρόσφατη τεχνική ανάκαμψη του δείκτη DXY έχει διάρκεια ή θα εξανεμιστεί. O κινητός μέσος των 200 ημερών εντοπίζεται στις 98,941 μονάδες.

Για το ευρώ/δολάριο (EUR/USD), οι καθαρές μακροχρόνιες θέσεις (CFTC) αυξήθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου, μετά τις συνεδριάσεις της Fed και της ΕΚΤ, φτάνοντας στο 18,4% του open interest, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών. Ωστόσο, η spot ισοτιμία δεν έχει ακολουθήσει πλήρως, ενώ η «bearish outside day» της Παρασκευής επιβάλλει προσοχή ενόψει της πυκνής ροής αμερικανικών μακροοικονομικών στοιχείων. Κρίσιμη ζώνη στήριξης παραμένουν ο κινητός μέσος των 200 ημερών και τα χαμηλά του Δεκεμβρίου, κοντά στα επίπεδα 1,1590–1,1550.

Ευρωπαϊκά ομόλογα

Στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους, η αμυντική στάση του Δεκεμβρίου συνεχίζεται, με τα Bunds να δυσκολεύονται να προσελκύσουν αγοραστές μετά την «άνοδο» των 30 μονάδων βάσης τον προηγούμενο μήνα. Παρ’ όλα αυτά, η Societe Generale αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τακτικής ανακούφισης.

Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ξεκινούν το έτος κοντά στο 2,90%, περίπου 50 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Αν και ο πληθωρισμός στη Γερμανία είναι μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε ετήσια βάση (2,6% έναντι 2,4%), ο καθοριστικός παράγοντας υπήρξε η άνοδος κατά 50 μονάδες βάσης του term premium, λόγω αυξημένων εκδόσεων και χαλάρωσης του «φρένου χρέους».

Η πιο πρόσφατη πίεση αποδίδεται στην, κατά την Societe Generale, επιθετική ανατιμολόγηση της πολιτικής της ΕΚΤ. Από τον Οκτώβριο, το 2y2y ESTR εκτοξεύθηκε από το 2,06% στο 2,47%. Η τράπεζα θεωρεί ότι η ταχύτητα αυτής της μεταβολής δείχνει υπερβολική και μια διόρθωση θα μπορούσε να προσφέρει ανάσα στο μακρύ άκρο της καμπύλης, επαναφέροντας τις αποδόσεις των 10ετών κάτω από το 2,80%.

Οι θετικές βάσεις σύγκρισης είναι προ των πυλών, με τη Societe Generale να προβλέπει πληθωρισμό στη Γερμανία στο 2,2% για τον Δεκέμβριο, έναντι 2,6% τον Νοέμβριο. Ερώτημα παραμένει εάν η επιβεβαίωση αυτής της τάσης θα επαναφέρει τους αγοραστές ή αν η παραχώρηση αποδόσεων ενόψει της νέας έκδοσης 10ετούς ομολόγου (6 δισ.) την Τετάρτη (7/1) θα καθυστερήσει μια θετική αντίδραση. Τα επόμενα κρίσιμα επίπεδα εντοπίζονται στο 2,94% και στο 3,02%.

Πηγή: ΟΤ

