Μερτς: Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» ορισμένοι τομείς της οικονομίας, παραδέχεται ο Γερμανός καγκελάριος
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς έστειλε επιστολή στους βουλευτές
Ως «πολύ κρίσιμη» περιγράφει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την κατάσταση σε τομείς της οικονομίας στη Γερμανία και αναδεικνύει την οικονομική ανάκαμψη σε ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησής του για το νέο έτος.
Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Γερμανία η επιστολή Μερτς
Σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τους βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο Μερτς σκιαγραφεί τις προτεραιότητές του για το 2026 και αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν βελτιώσει επαρκώς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ παραδέχεται ότι «η κατάσταση σε ορισμένους τομείς είναι πολύ κρίσιμη».
Σύμφωνα επίσης με τον καγκελάριο, κατά το τρέχον έτος η έμφαση θα δοθεί στη λήψη των σωστών πολιτικών αποφάσεων για τη ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
German chancellor Friedrich Merz described “certain sectors” of his country’s economy as being in “very critical” condition https://t.co/Gv3ZlXfcYj
— Bloomberg (@business) January 6, 2026
Ο Μερτς επανέλαβε ότι στηρίζει την Ουκρανία
Στην επιστολή του ο Φρίντριχ Μερτς επισημαίνει ακόμη ότι το κόστος εργασίας και ενέργειας, τα γραφειοκρατικά και τα φορολογικά βάρη παραμένουν πολύ υψηλά.
«Η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική και την κοινωνική συνοχή», τονίζει.
Ο καγκελάριος επαναλαμβάνει επίσης τη δέσμευσή του για τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, αλλά και την προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός η οποία όμως θα διαφυλάσσει την κυριαρχία της Ουκρανίας.
Στο τέλος της τετρασέλιδης επιστολής, ο καγκελάριος εύχεται στους βουλευτές καλή δύναμη για το έργο που έχουν μπροστά τους.
