Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) στη Γερμανία ενέκρινε στρατιωτικές αγορές ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2025 αναδεικνύεται σε χρονιά με ρεκόρ αμυντικών δαπανών, καθώς το Βερολίνο προχωρά σε ευρύ επανεξοπλισμό του γερμανικού στρατού.

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030. Ποσό διπλάσιο από τον προϋπολογισμό των προηγούμενων πέντε ετών. Ενώ ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος και το 2026 έχει ήδη εγκριθεί από το κοινοβούλιο, η επιτροπή προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ θα πρέπει να εγκρίνει κάθε σύμβαση προμηθειών αξίας άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τις πληρωμές να πρέπει να προκύψουν από διαδοχικούς προϋπολογισμούς τα επόμενα χρόνια.

Το Βερολίνο έχει κάνει μια μακρά λίστα με μεγάλες αγορές από το 2022

Η Γερμανία είναι από τις χώρες που βλέπουν άμεση στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Μέλινγκ, διευθυντή της δεξαμενής σκέψης Edina με έδρα το Βερολίνο, το σύνθημα των γερμανικών προμηθειών είναι «αγοράστε ό,τι μπορείτε μέχρι το 2029». Γερμανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι εκείνη τη χρονιά η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που έχουν γνώση των συμβάσεων που εγκρίθηκαν στην επιτροπή προϋπολογισμού της Bundestag, η συνολική αξία τους είναι 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμβάσεις περιλαμβάνουν συμφωνία 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για οχήματα μάχης πεζικού Puma. Επίσης συμφωνία σχεδόν 2 δισ. ευρώ για δορυφορικά συστήματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αναγνώρισης στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε στην επιτροπή: «Όταν λέμε ότι θα εξοπλίσουμε την Bundeswehr μας (γερμανικός στρατός) έτσι ώστε να είναι ισχυρή και ικανή για διαρκείς επιχειρήσεις, το εννοούμε. Και θα το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Και το εννοούμε όταν λέμε επανειλημμένα στους πολίτες μας και τους συμμάχους μας ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και ότι μπορούν να βασιστούν σε εμάς».

Αύξηση δαπανών

Η υψηλή αυτή δαπάνη για την άμυνα στη Γερμανία έρχεται καθώς μεγάλα και μικρά στρατιωτικά είδη έχουν αρχίσει να φτάνουν στις στρατιωτικές μονάδες. Περιλαμβάνουν από νέες στολές για τους στρατιώτες, μέχρι ένα σετ πυραυλικών συστημάτων Arrow 3 πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Ισραήλ. Η επένδυση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης και παραμέλησης.

«Εάν οι Ρώσοι μας κάνουν να πολεμήσουμε όπως θέλουν, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα»

Την περίοδο 2000-2020, η Γερμανία δαπάνησε μόλις το 1% του ΑΕΠ για την άμυνα. Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 ώθησε τον τότε Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να διακηρύξει «Zeitenwende». Δηλαδή τη ριζική αλλαγή στην προσέγγιση του έθνους στην ασφάλεια και την άμυνα. Και δημιούργησε ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αναμόρφωση του στρατού.

Ο διάδοχος του Σολτς, Φρίντριχ Μερτς, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Κατάργησε τους περιορισμούς αναφορικά με τον δανεισμό για να επιτρέψει απεριόριστες δαπάνες για την άμυνα. Υπόσχεται να καταστήσει τον στρατό στη Γερμανία, τον ισχυρότερο στην Ευρώπη.

Η γερμανική λίστα

Το Βερολίνο έχει κάνει μια μακρά λίστα με μεγάλες αγορές από το 2022. Σε αυτές περιλαμβάνονται 35 μαχητικά αεροσκάφη F-35 αμερικανικής κατασκευής που μπορούν να μεταφέρουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα αποθηκευμένα σε γερμανικό έδαφος και 20 ακόμη Eurofighter Typhoon.

Επίσης, έχει παραγγείλει συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής και IRIS-T γερμανικής κατασκευής. Περισσότερα από 100 σύγχρονα άρματα μάχης Leopard 2A8, 60 ελικόπτερα βαρέως τύπου Chinook, καθώς και μια σειρά από νέα πολεμικά πλοία και υποβρύχια και πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Γερμανοί αξιωματούχοι προμηθειών έχουν δηλώσει ότι δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών στις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, εστιάζοντας στην αεράμυνα καθώς και σε επιθετικές δυνατότητες όπως οι πύραυλοι ακριβείας που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Αργή διαδικασία

Σύμφωνα με τον Φρανκ Σάουερ, επικεφαλής έρευνας στο Ινστιτούτο Metis στο Πανεπιστήμιο του Ομοσπονδιακού Στρατού (Bundeswehr) του Μονάχου, η Γερμανία αναμφίβολα χρειαζόταν άρματα μάχης, πυροβόλα, οχήματα μάχης πεζικού και άλλα «παλαιά» όπλα.

«Το ερώτημα είναι πόσα χρειάζομαι από κάθε είδος και τι μπορώ να προμηθευτώ σε ποιο χρονικό πλαίσιο;», είπε στους Financial Times. «Προς το παρόν, σίγουρα θα έδινα ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση σε οτιδήποτε είναι φθηνό… και διαθέσιμο», πρόσθεσε.

Ο Σάουερ εξέφρασε ανησυχία για τον αργό ρυθμό παράδοσης πολλών παραδοσιακών όπλων. Τα πρώτα λειτουργικά F35 της Γερμανίας δεν αναμένονται πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ τα νέα υποβρύχιά της αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Η παραγγελία για τα άρματα μάχης Leopard 2A8, τα οποία κατασκευάζονται από την KNDS και την Rheinmetall, δεν θα ολοκληρωθεί πριν από το 2030. Το πρώτο αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8 Poseidon της χώρας παραδόθηκε από την Boeing τον Οκτώβριο, τέσσερα χρόνια μετά την παραγγελία του.

Επίσης, η Bundeswehr σχεδιάζει να αγοράσει έως και 12.000 οπλισμένα drones για περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με τις παραδόσεις να ξεκινούν ήδη από το επόμενο έτος. Αλλά αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει ένα μικρό κλάσμα των συνολικών δαπανών.

«Εάν γίνει πόλεμος με τη Ρωσία –και ελπίζω να μην το δούμε αυτό- δεν θα μοιάζει ακριβώς όπως φαίνεται στην Ουκρανία», είπε ο Σάουερ. «Αλλά δεν θα μοιάζει επίσης με τον τρόπο που φαντάζονται οι άνθρωποι στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Εάν οι Ρώσοι μας κάνουν να πολεμήσουμε όπως θέλουν, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα».