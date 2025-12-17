newspaper
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 18:27

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) στη Γερμανία ενέκρινε στρατιωτικές αγορές ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2025 αναδεικνύεται σε χρονιά με ρεκόρ αμυντικών δαπανών, καθώς το Βερολίνο προχωρά σε ευρύ επανεξοπλισμό του γερμανικού στρατού.

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030. Ποσό διπλάσιο από τον προϋπολογισμό των προηγούμενων πέντε ετών. Ενώ ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος και το 2026 έχει ήδη εγκριθεί από το κοινοβούλιο, η επιτροπή προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ θα πρέπει να εγκρίνει κάθε σύμβαση προμηθειών αξίας άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τις πληρωμές να πρέπει να προκύψουν από διαδοχικούς προϋπολογισμούς τα επόμενα χρόνια.

Το Βερολίνο έχει κάνει μια μακρά λίστα με μεγάλες αγορές από το 2022

Η Γερμανία είναι από τις χώρες που βλέπουν άμεση στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Μέλινγκ, διευθυντή της δεξαμενής σκέψης Edina με έδρα το Βερολίνο, το σύνθημα των γερμανικών προμηθειών είναι «αγοράστε ό,τι μπορείτε μέχρι το 2029». Γερμανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι εκείνη τη χρονιά η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

REUTERS/Fabian Bimmer

Σύμφωνα με τους Financial Times, που έχουν γνώση των συμβάσεων που εγκρίθηκαν στην επιτροπή προϋπολογισμού της Bundestag, η συνολική αξία τους είναι 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμβάσεις περιλαμβάνουν συμφωνία 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για οχήματα μάχης πεζικού Puma. Επίσης συμφωνία σχεδόν 2 δισ. ευρώ για δορυφορικά συστήματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αναγνώρισης στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε στην επιτροπή: «Όταν λέμε ότι θα εξοπλίσουμε την Bundeswehr μας (γερμανικός στρατός) έτσι ώστε να είναι ισχυρή και ικανή για διαρκείς επιχειρήσεις, το εννοούμε. Και θα το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Και το εννοούμε όταν λέμε επανειλημμένα στους πολίτες μας και τους συμμάχους μας ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και ότι μπορούν να βασιστούν σε εμάς».

Αύξηση δαπανών

Η υψηλή αυτή δαπάνη για την άμυνα στη Γερμανία έρχεται καθώς μεγάλα και μικρά στρατιωτικά είδη έχουν αρχίσει να φτάνουν στις στρατιωτικές μονάδες. Περιλαμβάνουν από νέες στολές για τους στρατιώτες, μέχρι ένα σετ πυραυλικών συστημάτων Arrow 3 πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Ισραήλ. Η επένδυση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης και παραμέλησης.

«Εάν οι Ρώσοι μας κάνουν να πολεμήσουμε όπως θέλουν, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα»

Την περίοδο 2000-2020, η Γερμανία δαπάνησε μόλις το 1% του ΑΕΠ για την άμυνα. Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 ώθησε τον τότε Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να διακηρύξει «Zeitenwende». Δηλαδή τη ριζική αλλαγή στην προσέγγιση του έθνους στην ασφάλεια και την άμυνα. Και δημιούργησε ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αναμόρφωση του στρατού.

Ο διάδοχος του Σολτς, Φρίντριχ Μερτς, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Κατάργησε τους περιορισμούς αναφορικά με τον δανεισμό για να επιτρέψει απεριόριστες δαπάνες για την άμυνα. Υπόσχεται να καταστήσει τον στρατό στη Γερμανία, τον ισχυρότερο στην Ευρώπη.

Η γερμανική λίστα

Το Βερολίνο έχει κάνει μια μακρά λίστα με μεγάλες αγορές από το 2022. Σε αυτές περιλαμβάνονται 35 μαχητικά αεροσκάφη F-35 αμερικανικής κατασκευής που μπορούν να μεταφέρουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα αποθηκευμένα σε γερμανικό έδαφος και 20 ακόμη Eurofighter Typhoon.

Επίσης, έχει παραγγείλει συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής και IRIS-T γερμανικής κατασκευής. Περισσότερα από 100 σύγχρονα άρματα μάχης Leopard 2A8, 60 ελικόπτερα βαρέως τύπου Chinook, καθώς και μια σειρά από νέα πολεμικά πλοία και υποβρύχια και πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Kay Nietfeld/Pool via REUTERS/File Photo

Γερμανοί αξιωματούχοι προμηθειών έχουν δηλώσει ότι δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών στις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, εστιάζοντας στην αεράμυνα καθώς και σε επιθετικές δυνατότητες όπως οι πύραυλοι ακριβείας που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Αργή διαδικασία

Σύμφωνα με τον Φρανκ Σάουερ, επικεφαλής έρευνας στο Ινστιτούτο Metis στο Πανεπιστήμιο του Ομοσπονδιακού Στρατού (Bundeswehr) του Μονάχου, η Γερμανία αναμφίβολα χρειαζόταν άρματα μάχης, πυροβόλα, οχήματα μάχης πεζικού και άλλα «παλαιά» όπλα.

«Το ερώτημα είναι πόσα χρειάζομαι από κάθε είδος και τι μπορώ να προμηθευτώ σε ποιο χρονικό πλαίσιο;», είπε στους Financial Times. «Προς το παρόν, σίγουρα θα έδινα ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση σε οτιδήποτε είναι φθηνό… και διαθέσιμο», πρόσθεσε.

Ο Σάουερ εξέφρασε ανησυχία για τον αργό ρυθμό παράδοσης πολλών παραδοσιακών όπλων. Τα πρώτα λειτουργικά F35 της Γερμανίας δεν αναμένονται πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ τα νέα υποβρύχιά της αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Η παραγγελία για τα άρματα μάχης Leopard 2A8, τα οποία κατασκευάζονται από την KNDS και την Rheinmetall, δεν θα ολοκληρωθεί πριν από το 2030. Το πρώτο αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8 Poseidon της χώρας παραδόθηκε από την Boeing τον Οκτώβριο, τέσσερα χρόνια μετά την παραγγελία του.

Επίσης, η Bundeswehr σχεδιάζει να αγοράσει έως και 12.000 οπλισμένα drones για περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με τις παραδόσεις να ξεκινούν ήδη από το επόμενο έτος. Αλλά αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει ένα μικρό κλάσμα των συνολικών δαπανών.

«Εάν γίνει πόλεμος με τη Ρωσία –και ελπίζω να μην το δούμε αυτό- δεν θα μοιάζει ακριβώς όπως φαίνεται στην Ουκρανία», είπε ο Σάουερ. «Αλλά δεν θα μοιάζει επίσης με τον τρόπο που φαντάζονται οι άνθρωποι στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Εάν οι Ρώσοι μας κάνουν να πολεμήσουμε όπως θέλουν, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους
Αγέρωχος 17.12.25

Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους

36 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα της Τιενανμέν, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τον στρατηγό που αρνήθηκε να συνδέσει το όνομά του με τη σφαγή αμάχων συμπατριωτών του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί
Στην Αυστραλία 17.12.25

Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί (βίντεο)

Στο βίντεο διακρίνεται ο 69χρονος να πέφτει επάνω στον δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στην Αυστραλία - Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι

Σύνταξη
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17.12.25

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
The forever war 17.12.25

Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Οι ειδικοί λένε ότι μια συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία είναι απίθανη, καθώς παραμένουν πολλά σημεία διαφωνίας και η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες προτάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»

Νίκολιτς και Ρότα τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι θα αντιμετωπίσουν το ματς με την Καραϊόβα με τη δέουσα σοβαρότητα καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι η απευθείας πρόκριση από τη League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 17.12.25

Ο Ταμπόρδα ανέβασε τον Παναθηναϊκό στην τετράδα (1-2)

Ο φευγάτος Ταμπόρδα με ωραίο γκολ έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 2-1 κόντρα στην Καβάλα και την απ' ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Μλαντένοβιτς και Σιφνέος τα άλλα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
Ελλάδα 17.12.25

Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική

Ο 73χρονος Έλληνας που διέμενε στην Ολλανδία ήταν «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

