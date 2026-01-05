Βίντεο από το ρεσάλτο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο που δεσμεύτηκε για δολιοφθορά σε καλώδιο

Βίντεο από το ρεσάλντο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο φορτηγό πλοίο με την ονομασία «Fitburg», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, ήλθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο:

🇫🇮🇷🇺Vidéo des forces spéciales finlandaises prenant le contrôle du Fitburg. Ce navire est responsable d’avoir endommagé des câbles sous-marins reliant la Finlande et l’Estonie en traînant son ancre sur des dizaines de kilomètres. Des membres d’équipage ont été arrêtés et une… pic.twitter.com/2LveY1ZqoY — Louis Duclos (@ObsDelphi) January 4, 2026

Oι φινλανδικές αρχές επιβιβάστηκαν και κατέλαβαν το πλοίο καθώς υπάρχει υποψία ότι προκάλεσε ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Είχε αποπλεύσει από την Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία και κατευθυνόταν προς τη Χάιφα στο Ισραήλ, όπως προκύπτει από δεδομένα της υπηρεσίας MarineTraffic.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πλήρωμά του αποτελείται από Ρώσους, Γεωργιανούς, Κοζάκους και Αζέρους ναυτικούς. Συνολικά 14 μέλη πληρώματος έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Η φινλανδική ακτοφυλακή ανέφερε ότι ελικόπτερο εντόπισε το πλοίο εντός της φινλανδικής οικονομικής ζώνης, διαπιστώνοντας ότι η άγκυρα ήταν κατεβασμένη στη θάλασσα ενώ το σκάφος κινούνταν.

Η ζημιά αφορά καλώδιο της φινλανδικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Elisa μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι το σημείο της βλάβης που υπέδειξε η Elisa βρίσκεται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Εσθονίας.

Οι φινλανδικές αρχές διερευνούν την υπόθεση ως διατάραξη τηλεπικοινωνιών, δολιοφθορά και απόπειρα δολιοφθοράς.

Όπως ανακοινώθηκε, το πλοίο τέθηκε υπό τον έλεγχο των Αρχών στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι οι Αρχές επιθεώρησαν πλοίο που το υποψιάζονται για πρόκληση ζημιών σε καλώδια στον Κόλπο της Φινλανδίας και ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για «προκλήσεις ασφαλείας κάθε είδους».

Από την πλευρά της, η Εσθονία εξέφρασε ανησυχία για τη ζημιά στο υποθαλάσσιο καλώδιο που συνδέει τις δύο χώρες.

Ο πρόεδρος Αλάρ Κάρις δήλωσε ότι «ελπίζει να μην πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια», υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα θα αποσαφηνίσει τα αίτια.