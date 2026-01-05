Βενεζουέλα: Η PDVSA μειώνει την παραγωγή πετρελαίου εν μέσω παράλυσης των εξαγωγών

Να μειώσουν την παραγωγή αργού πετρελαίου ζητά από ορισμένες κοινοπραξίες εξόρυξης η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, PDVSA, εν μέσω παράλυσης των εξαγωγών, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με την απόφαση, η οποία ασκεί επιπλέον πίεση σε μια εταιρεία που βρίσκεται σε απόγνωση και σε μια προσωρινή κυβέρνηση που προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία.

Το Καράκας βρίσκεται σε πολιτική κρίση υπό μια προσωρινή κυβέρνηση, μετά την αρπαγή του προέδρου Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του από τις αμερικανικές δυνάμεις το Σάββατο. Οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας μέλους του ΟΠΕΚ, που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων της, βρίσκονται πλέον σε στασιμότητα, μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και την κατάσχεση δύο φορτίων πετρελαίου τον περασμένο μήνα.

Η Chevron τα φορτία με προορισμό τις ΗΠΑ αποτελούσαν εξαίρεση, καθώς συνέχιζαν να μεταφέρονται, επειδή η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Ουάσιγκτον για τις δραστηριότητές της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή, ακόμη και αυτά έχουν σταματήσει από την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του για τη «σύλληψη» του Μαδούρο και τη μετάβαση της κυβέρνησης υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι το «εμπάργκο πετρελαίου» στη χώρα είναι σε πλήρη ισχύ.

Η κίνηση της PDVSA περιλαμβάνει το κλείσιμο πετρελαϊκών πεδίων ή συστάδων πηγαδιών, καθώς τα αποθέματα στην ξηρά αυξάνονται και η εταιρεία εξαντλεί τα διαλυτικά για την ανάμειξη του βαρέος αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας για μεταφορά.

Τα αιτήματα υποβλήθηκαν σε κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των Petrolera Sinovensa της China National Petroleum Corporation (CNPC), Petropiar και Petroboscan της Chevron και Petromonagas, σύμφωνα με τις πηγές. Η Petromangas, που προηγουμένως λειτουργούσε από την PDVSA και τη ρωσική κρατική Roszarubezhneft, λειτουργεί πλέον αποκλειστικά από την PDVSA.

Η PDVSA και η CNPC δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Η Chevron δήλωσε την Κυριακή ότι συνεχίζει να λειτουργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς», χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Οι εργαζόμενοι της Sinovensa την Κυριακή ετοιμάζονταν να αποσυνδέσουν έως και 10 ομάδες πηγαδιών κατόπιν αιτήματος της PDVSA, σύμφωνα με μία από τις πηγές, μετά από υπερβολική συσσώρευση εξαιρετικά βαρέος αργού πετρελαίου και έλλειψη διαλυτικών. Ωστόσο, τα φρεάτια θα μπορούσαν να επανασυνδεθούν γρήγορα στο μέλλον, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Μέρος της παραγωγής πετρελαίου της Sinovensa παραδίδεται συνήθως στην Κίνα ως πληρωμή για την εξυπηρέτηση του χρέους. Ωστόσο, δύο υπερδεξαμενόπλοια με κινεζική σημαία που πλησίαζαν τη Βενεζουέλα για να φορτώσουν πετρέλαιο σταμάτησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG για τις ναυτιλιακές μεταφορές.

Στην Petromonagas, οι εργαζόμενοι άρχισαν να μειώνουν την παραγωγή στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μέχρι να ξαναρχίσει η προμήθεια διαλυτικών μέσω του αγωγού, σύμφωνα με άλλη πηγή.

Από την πλευρά της, η Chevron δεν έχει μειώσει ακόμη την παραγωγή προϊόντων, καθώς διαθέτει κάποιο περιθώριο για να συνεχίσει την αποθήκευση, ιδίως στην Petropiar, και τα δεξαμενόπλοια δεν έχουν σταματήσει να φορτώνουν. Ωστόσο, τα πλοία της δεν έχουν εγκαταλείψει τα ύδατα της χώρας από την Πέμπτη και η αποθηκευτική ικανότητα είναι περιορισμένη στην Petroboscan, γεγονός που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε περικοπές, σύμφωνα με άλλη πηγή.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις

Παρόλο που η υποδομή της δεν ήταν στόχος των αμερικανικών επιθέσεων το Σαββατοκύριακο, η PDVSA αγωνίζεται να διατηρήσει τις δραστηριότητές της εν μέσω της αμερικανικής πίεσης.

Εκτός από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τις επακόλουθες αναγκαστικές εκπτώσεις στις τιμές, η εταιρεία δεν έχει ανακτήσει πλήρως τα συστήματά της από την κυβερνοεπίθεση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με εργαζόμενους.

Οι περικοπές στην παραγωγή αργού πετρελαίου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αλυσιδωτρές αντιδράσεις σε άλλες δραστηριότητες, όπως η διύλιση και ο εγχώριος εφοδιασμός καυσίμων, είναι κακές ειδήσεις για μια προσωρινή κυβέρνηση που θα χρειαστεί έσοδα για να παραμείνει στην εξουσία και να διατηρήσει την εσωτερική σταθερότητα.

Η υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είναι πλέον προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η χώρα θα συνεχίσει να παράγει και να εξάγει πετρέλαιο παρά τα μέτρα των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η πίεση των ΗΠΑ έχει αναγκάσει την PDVSA να αποθηκεύει πετρέλαιο σε πλοία από τα τέλη Δεκεμβρίου και να επιβραδύνει τις παραδόσεις φορτίων στο κύριο λιμάνι της, το Jose. Εάν τα φορτωμένα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να αναχωρήσουν, τα στελέχη της εταιρείας και οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι αναπόφευκτες περαιτέρω περικοπές στην παραγωγή.

Σύμφωνα με το TankerTrackers.com, την Κυριακή δεν υπήρχαν δεξαμενόπλοια αγκυροβολημένα στο Jose για φόρτωση είτε για εξαγωγή είτε για εγχώρια προμήθεια.

Η εταιρεία, η οποία το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους αύξησε τις εισαγωγές της πολύ απαραίτητης νάφθας και του ελαφρού πετρελαίου για να αραιώσει την παραγωγή της από εξαιρετικά βαρύ αργό πετρέλαιο, τον Δεκέμβριο άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα στη λήψη φορτίων από τη Ρωσία εν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού.

Η Βενεζουέλα παρήγαγε περίπου 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) τον Νοέμβριο και εξήγαγε 950.000 bpd τον ίδιο μήνα, αλλά τα μέτρα των ΗΠΑ μείωσαν τις αποστολές σε περίπου 500.000 bpd τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που βασίζονται στις κινήσεις των πλοίων.

Πηγή: ΟΤ