Το Έβερεστ δεν είναι απλώς το ψηλότερο βουνό του πλανήτη (υψηλότερη κορυφή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), αλλά ένα σύμβολο. Η θέα από την κορυφή είναι σπάνια κυρίως επειδή αφορά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που έχουν όσα χρειάζονται για να καταφέρουν να φτάσουν.

Στις 29 Μαΐου 1953, ο Νεοζηλανδός Έντμουντ Χίλαρι και ο Σέρπα Τένσινγκ Νοργκάι έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν επίσημα την κορυφή

Βρίσκεται στην οροσειρά των Ιμαλαΐων, στα σύνορα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ. Υψώνεται στα 8.848 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποτελώντας το σημείο όπου η γη συναντά τον… ουρανό.

Η φυσική του ομορφιά είναι καθηλωτική αλλά και τρομακτική. Οι πλαγιές του είναι καλυμμένες από αιώνιους παγετώνες, απότομους γκρεμούς και παγωμένο ασβεστόλιθο.

Ασκεί μια ακαταμάχητη έλξη

Παραμένει ένα ζωντανό εργαστήριο της φύσης. Αν και η ανθρώπινη παρουσία έχει αφήσει τα σημάδια της συνεχίζει να στέκει αγέρωχο, υπενθυμίζοντας στον άνθρωπο τη μικρότητά του μπροστά στο μεγαλείο της φύσης.

Το περιβάλλον είναι ένα από τα πιο αφιλόξενα στον κόσμο. Στην περιβόητη «ζώνη του θανάτου», πάνω από τα 8.000 μέτρα, ο αέρας είναι τόσο αραιός που η ζωή είναι αδύνατο να διατηρηθεί χωρίς υποστήριξη, ενώ οι άνεμοι μπορούν να ξεπεράσουν την ταχύτητα των 200 χιλιομέτρων την ώρα. Παρά τις ακραίες αυτές συνθήκες, το βουνό ασκεί μια ακαταμάχητη έλξη σε ορειβάτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής και της θέλησής τους στις παγωμένες του πλαγιές.

Όμως, ο υπερτουρισμός έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα, επηρεάζοντας το περιβάλλον, την ασφάλεια και τις τοπικές κοινότητες. Για δεκαετίες η ανάβαση ήταν προνόμιο λίγων, σήμερα εκατοντάδες ορειβάτες συνωστίζονται κάθε χρόνο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.

Τα μέτρα του Νεπάλ

Η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας του Νεπάλ δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Για να μειώσει την πίεση στην περιοχή του Έβερεστ, ανακοίνωσε ότι από το 2026 απαλλάσσει από τα τέλη όσους επιθυμούν να αναρριχηθούν στις κορυφές των απομακρυσμένων επαρχιών Karnali και Sudurpashchim.

Οι κορυφές αυτές έχουν ύψος από περίπου 5.870 έως 7.132 μέτρα. Όπως αναφέρει το BBC, αυτές είναι από τις πιο απομακρυσμένες, λιγότερο επισκέψιμες και λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά επαρχίες της χώρας.

Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την προώθηση του τουρισμού και συνάμα της απασχόλησης σε απομακρυσμένες περιοχές που σήμερα δέχονται πολύ λίγους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει την πίεση στην περιοχή του Έβερεστ, όπου ο υπερτουρισμός έχει προκαλέσει συνωστισμό και προβλήματα ασφάλειας ενώ συχνά αποκαλείται, σύμφωνα με το National Geographic, «η υψηλότερη χωματερή του κόσμου».

No-Travel List

Οι ορειβατικές ομάδες έχουν υποδεχτεί θετικά την πρωτοβουλία, αλλά προειδοποιούν ότι η ανεπαρκής υποδομή και το υψηλότερο κόστος πρόσβασης ενδέχεται να περιορίσουν τον αριθμό των ορειβατών που θα επωφεληθούν από αυτές τις νέες «δωρεάν κορυφές».

Πρόκειται για 97 κορυφές εκ των οποίων μόνο οι 68 έχουν αναρριχηθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Το 2025, το Έβερεστ συμπεριλήφθηκε σε λίστες διεθνών ταξιδιωτικών οδηγών ως ένας από τους προορισμούς που πρέπει να αποφεύγουν οι τουρίστες (No-Travel List), λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που προκαλείται από τον υπερτουρισμό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 το κόστος της άδειας ανάβασης αυξήθηκε σημαντικά με το Νεπάλ να υιοθετεί αυστηρότερους κανονισμούς. Επίσης, οι ορειβάτες είναι πλέον υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ειδικές σακούλες για τα περιττώματά τους και να τις μεταφέρουν πίσω στη βάση.