Οι εκλογές δεν αποτελούν απλώς μια τυπική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων, αλλά την κορυφαία στιγμή όπου η βούληση του ατόμου μετατρέπεται σε πολιτική κατεύθυνση για ένα ολόκληρο έθνος.

Το 2026 αναμένεται να είναι ένα έτος με σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε όλο τον κόσμο

Σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο, η συμμετοχή στις εκλογές παραμένει η ισχυρότερη άμυνα των πολιτών.

Παγκόσμιες προκλήσεις

Καθώς πλησιάζουμε στο 2026, το διακύβευμα στις κάλπες παγκοσμίως δεν αφορά μόνο τα εσωτερικά ζητήματα των κρατών, αλλά και τη στάση τους απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι, η ενεργειακή μετάβαση και οι διεθνείς συμμαχίες.

Η εκλογική διαδικασία δεν είναι απλώς μια επιλογή προσώπων, αλλά μια διαδικασία με βαθύτερο αντίκτυπο:

Λαϊκή Κυριαρχία: Επιβεβαιώνεται ότι η εξουσία πηγάζει από τον λαό.

Πολιτική Σταθερότητα: Η ειρηνική εναλλαγή στην εξουσία προλαμβάνει εσωτερικές συγκρούσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών.

Κοινωνική Λογοδοσία: Οι πολίτες αξιολογούν το έργο των κυβερνώντων και θέτουν τις προτεραιότητες για το μέλλον (π.χ. υγεία, οικονομία, ασφάλεια).

Το εκλογικό ημερολόγιο του 2026

Το 2026 θεωρείται έτος – κλειδί για πολλές ηπείρους, με αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη γεωπολιτική ισορροπία.

ΗΠΑ: Ενδιάμεσες εκλογές (Midterms)

Τον Νοέμβριο του 2026, οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Γιατί είναι σημαντικές: Θα αποτελέσουν το πρώτο μεγάλο τεστ για τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επανεκλογή του, καθορίζοντας αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων για το υπόλοιπο της θητείας του.

Οι εκλογές αυτές δεν αφορούν το πρόσωπο του προέδρου άμεσα, αλλά τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο οποίος καθορίζει το αν ο πρόεδρος θα μπορεί να νομοθετεί ανεμπόδιστα.

Σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μια οριακή πλειοψηφία. Αν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να την ανατρέψουν, θα μπορούν να μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ, οδηγώντας σε πολιτικό αδιέξοδο (gridlock).

Οι τρεις άξονες της εκλογικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ:

Οικονομία: Ο πληθωρισμός και το κόστος στέγασης παραμένουν οι νούμερο ένα ανησυχίες των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Μετανάστευση: Οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ στα σύνορα θα βρεθούν υπό την κρίση των πολιτών.

Το μέλλον του «MAGA»: Θα φανεί αν το κίνημα διατηρεί τη δυναμική του ή αν οι ψηφοφόροι αναζητούν μια επιστροφή στην πολιτική κανονικότητα.

Σχεδόν πάντα στην αμερικανική ιστορία, το κόμμα του προέδρου χάνει έδρες στο Κογκρέσο κατά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν ο Τραμπ καταφέρει να το αποφύγει αυτό, θα πρόκειται για μια ιστορική πολιτική επικράτηση.

Βραζιλία: Προεδρικές εκλογές

Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής οδεύει στις κάλπες τον Οκτώβριο του 2026. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι μια μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς και της δεξιάς, επηρεάζοντας τις περιβαλλοντικές πολιτικές για τον Αμαζόνιο και τις εμπορικές σχέσεις της περιοχής.

Ο νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αναμένεται να επιδιώξει τη διατήρηση της εξουσίας, εστιάζοντας στα κοινωνικά προγράμματα, την καταπολέμηση της πείνας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην αντίπερα όχθη ο Ζαΐρ Μπολσονάρο παρά το γεγονός πως του έχει απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα μέχρι το 2030, διατηρεί σημαντική επιρροή. Οι εκλογές θα αναδείξουν τον «εκλεκτό» διάδοχό του (πιθανώς ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρκίσιο ντε Φρέιτας), ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη συντηρητική παράταξη.

Οι εκλογικές μάχες στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη η σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την άνοιξη του 2026 στις πιο αμφίρροπες και κρίσιμες των εκλογές των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Μετά από 16 συνεχή χρόνια κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει δραματικά, καθιστώντας αυτή την εκλογική αναμέτρηση ένα γεγονός με πανευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Για πρώτη φορά από το 2010, ο Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του, το Fidesz, αντιμετωπίζουν μια πραγματική απειλή: Η άνοδος του Πέτερ Μαγιάρ: Ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος που μετατράπηκε σε ηγέτη της αντιπολίτευσης με το κόμμα TISZA, κατάφερε να συσπειρώσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών έχει εκμηδενιστεί, καθιστώντας τις εκλογές του 2026 μια μάχη σώμα με σώμα.

Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, οι οποίες διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2026. Το ΑΚΕΛ θα παλέψει για την πρωτιά, η οποία δίνει πέρα από το γόητρο και τη δυνατότητα ελέγχου των πολιτικών εξελίξεων.

Εκλογές είναι προγραμματισμένες επίσης:

Πορτογαλία: Προεδρικές εκλογές τον Ιανουάριο.

Σουηδία: Γενικές εκλογές τον Σεπτέμβριο, με επίκεντρο το μεταναστευτικό και την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Γαλλία: Δημοτικές εκλογές τον Μάρτιο, που θα λειτουργήσουν ως «πρόκριμα» για τις επόμενες προεδρικές.

Ασία και Μέση Ανατολή

Ταϊλάνδη: Γενικές εκλογές τον Φεβρουάριο. Η χώρα βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση ανάμεσα στις φιλοδημοκρατικές δυνάμεις και το κατεστημένο που υποστηρίζεται από τον στρατό και τη μοναρχία.

Ισραήλ: Προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου 2026.

Οι εκλογές αυτές θα είναι οι πρώτες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα. Το κεντρικό ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι ψηφοφόροι είναι η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου και η διαχείριση της ασφάλειας της χώρας.

Οι κυρίαρχες δυνάμεις

Η Δεξιά (Likud): Ο Νετανιάχου θα παλέψει για την πολιτική του επιβίωση, στηριζόμενος στην παραδοσιακή του βάση και στους υπερορθόδοξους συμμάχους του.

Το κέντρο: Πρόσωπα όπως ο Μπένι Γκαντς (National Unity) και ο Γιαΐρ Λαπίντ (Yesh Atid) εμφανίζονται ενισχυμένοι στις δημοσκοπήσεις, προβάλλοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης και εστιάζοντας στην ανάγκη για εσωτερική ενότητα και μεταρρυθμίσεις.

Το αποτέλεσμα που θα δώσουν οι εκλογές στο Ισραήλ θα καθορίσει την πορεία της περιοχής για την επόμενη δεκαετία. Μια πιο μετριοπαθής κυβέρνηση ίσως ανοίξει τον δρόμο για εξομάλυνση των σχέσεων με περισσότερες αραβικές χώρες (π.χ. Σαουδική Αραβία), ενώ μια διατήρηση της σκληρής γραμμής θα παγιώσει τη σημερινή κατάσταση.

Εκλογές ανά τον κόσμο

Κολομβία: Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές (Μάρτιος και Μάιος 2026).

Περού: Γενικές εκλογές (Απρίλιος 2026).

Ασία & Ωκεανία

Νότια Κορέα: Τοπικές εκλογές (Ιούνιος 2026).

Ταϊβάν: Τοπικές εκλογές (Νοέμβριος 2026).

Αφρική

Ουγκάντα: Γενικές εκλογές (Ιανουάριος 2026).

Ζάμπια: Γενικές εκλογές (Αύγουστος 2026).

Εκλογές στην Ελλάδα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επανειλημμένα και ξεκάθαρα δηλώσει ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, με τη λήξη της τετραετούς θητείας της κυβέρνησης.

Σε πρόσφατες παρεμβάσεις του, έχει τονίσει τα εξής βασικά σημεία:

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει την τετραετία, τοποθετώντας τις κάλπες την άνοιξη του 2027.

Έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα εκλογικό νόμο, δηλώνοντας ότι πιστεύει στις σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις.

Υπογραμμίζει ότι το 2026 θα είναι ένα έτος αφοσιωμένο στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και όχι στην προεκλογική προετοιμασία.

Παρά τη σταθερή θέση του πρωθυπουργού για εκλογές το 2027, στην πολιτική ζωή της Ελλάδας η συζήτηση για «πρόωρες εκλογές» είναι συχνά παρούσα στον δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθισμένη στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα των σκανδάλων και με σημαντική φθορά μετά από έξι χρόνια στο τιμόνι της χώρας είναι άγνωστο αν θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.