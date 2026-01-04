newspaper
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Οι εκλογές δεν αποτελούν απλώς μια τυπική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων, αλλά την κορυφαία στιγμή όπου η βούληση του ατόμου μετατρέπεται σε πολιτική κατεύθυνση για ένα ολόκληρο έθνος.

Το 2026 αναμένεται να είναι ένα έτος με σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε όλο τον κόσμο

Σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο, η συμμετοχή στις εκλογές παραμένει η ισχυρότερη άμυνα των πολιτών.

Παγκόσμιες προκλήσεις

Καθώς πλησιάζουμε στο 2026, το διακύβευμα στις κάλπες παγκοσμίως δεν αφορά μόνο τα εσωτερικά ζητήματα των κρατών, αλλά και τη στάση τους απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι, η ενεργειακή μετάβαση και οι διεθνείς συμμαχίες.

Η εκλογική διαδικασία δεν είναι απλώς μια επιλογή προσώπων, αλλά μια διαδικασία με βαθύτερο αντίκτυπο:

  • Λαϊκή Κυριαρχία: Επιβεβαιώνεται ότι η εξουσία πηγάζει από τον λαό.
  • Πολιτική Σταθερότητα: Η ειρηνική εναλλαγή στην εξουσία προλαμβάνει εσωτερικές συγκρούσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών.
  • Κοινωνική Λογοδοσία: Οι πολίτες αξιολογούν το έργο των κυβερνώντων και θέτουν τις προτεραιότητες για το μέλλον (π.χ. υγεία, οικονομία, ασφάλεια).

Το εκλογικό ημερολόγιο του 2026

Το 2026 θεωρείται έτος – κλειδί για πολλές ηπείρους, με αναμετρήσεις που θα κρίνουν τη γεωπολιτική ισορροπία.

Κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, στις ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ενδιάμεσες εκλογές (Midterms)

Τον Νοέμβριο του 2026, οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Γιατί είναι σημαντικές: Θα αποτελέσουν το πρώτο μεγάλο τεστ για τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επανεκλογή του, καθορίζοντας αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων για το υπόλοιπο της θητείας του.

Οι εκλογές αυτές δεν αφορούν το πρόσωπο του προέδρου άμεσα, αλλά τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο οποίος καθορίζει το αν ο πρόεδρος θα μπορεί να νομοθετεί ανεμπόδιστα.

Σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μια οριακή πλειοψηφία. Αν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να την ανατρέψουν, θα μπορούν να μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ, οδηγώντας σε πολιτικό αδιέξοδο (gridlock).

Οι τρεις άξονες της εκλογικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ:

  • Οικονομία: Ο πληθωρισμός και το κόστος στέγασης παραμένουν οι νούμερο ένα ανησυχίες των Αμερικανών ψηφοφόρων.
  • Μετανάστευση: Οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ στα σύνορα θα βρεθούν υπό την κρίση των πολιτών.
  • Το μέλλον του «MAGA»: Θα φανεί αν το κίνημα διατηρεί τη δυναμική του ή αν οι ψηφοφόροι αναζητούν μια επιστροφή στην πολιτική κανονικότητα.

Σχεδόν πάντα στην αμερικανική ιστορία, το κόμμα του προέδρου χάνει έδρες στο Κογκρέσο κατά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν ο Τραμπ καταφέρει να το αποφύγει αυτό, θα πρόκειται για μια ιστορική πολιτική επικράτηση.

Βραζιλία: Προεδρικές εκλογές

Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής οδεύει στις κάλπες τον Οκτώβριο του 2026. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι μια μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς και της δεξιάς, επηρεάζοντας τις περιβαλλοντικές πολιτικές για τον Αμαζόνιο και τις εμπορικές σχέσεις της περιοχής.

Ο νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αναμένεται να επιδιώξει τη διατήρηση της εξουσίας, εστιάζοντας στα κοινωνικά προγράμματα, την καταπολέμηση της πείνας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην αντίπερα όχθη ο Ζαΐρ Μπολσονάρο παρά το γεγονός πως του έχει απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα μέχρι το 2030, διατηρεί σημαντική επιρροή. Οι εκλογές θα αναδείξουν τον «εκλεκτό» διάδοχό του (πιθανώς ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρκίσιο ντε Φρέιτας), ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη συντηρητική παράταξη.

Οι εκλογικές μάχες στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη η σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την άνοιξη του 2026 στις πιο αμφίρροπες και κρίσιμες των εκλογές των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Μετά από 16 συνεχή χρόνια κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει δραματικά, καθιστώντας αυτή την εκλογική αναμέτρηση ένα γεγονός με πανευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Για πρώτη φορά από το 2010, ο Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του, το Fidesz, αντιμετωπίζουν μια πραγματική απειλή: Η άνοδος του Πέτερ Μαγιάρ: Ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος που μετατράπηκε σε ηγέτη της αντιπολίτευσης με το κόμμα TISZA, κατάφερε να συσπειρώσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών έχει εκμηδενιστεί, καθιστώντας τις εκλογές του 2026 μια μάχη σώμα με σώμα.

Μετά από 16 συνεχή χρόνια κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν, τι;

Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, οι οποίες διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2026. Το ΑΚΕΛ θα παλέψει για την πρωτιά, η οποία δίνει πέρα από το γόητρο και τη δυνατότητα ελέγχου των πολιτικών εξελίξεων.

Εκλογές είναι προγραμματισμένες επίσης:

  • Πορτογαλία: Προεδρικές εκλογές τον Ιανουάριο.
  • Σουηδία: Γενικές εκλογές τον Σεπτέμβριο, με επίκεντρο το μεταναστευτικό και την ασφάλεια στην Ευρώπη.
  • Γαλλία: Δημοτικές εκλογές τον Μάρτιο, που θα λειτουργήσουν ως «πρόκριμα» για τις επόμενες προεδρικές.

Ασία και Μέση Ανατολή

Ταϊλάνδη: Γενικές εκλογές τον Φεβρουάριο.  Η χώρα βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση ανάμεσα στις φιλοδημοκρατικές δυνάμεις και το κατεστημένο που υποστηρίζεται από τον στρατό και τη μοναρχία.

Ισραήλ: Προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου 2026.

Οι εκλογές αυτές θα είναι οι πρώτες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα. Το κεντρικό ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι ψηφοφόροι είναι η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου και η διαχείριση της ασφάλειας της χώρας.

Οι κυρίαρχες δυνάμεις

Η Δεξιά (Likud): Ο Νετανιάχου θα παλέψει για την πολιτική του επιβίωση, στηριζόμενος στην παραδοσιακή του βάση και στους υπερορθόδοξους συμμάχους του.

Το κέντρο: Πρόσωπα όπως ο Μπένι Γκαντς (National Unity) και ο Γιαΐρ Λαπίντ (Yesh Atid) εμφανίζονται ενισχυμένοι στις δημοσκοπήσεις, προβάλλοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης και εστιάζοντας στην ανάγκη για εσωτερική ενότητα και μεταρρυθμίσεις.

Το αποτέλεσμα που θα δώσουν οι εκλογές στο Ισραήλ θα καθορίσει την πορεία της περιοχής για την επόμενη δεκαετία. Μια πιο μετριοπαθής κυβέρνηση ίσως ανοίξει τον δρόμο για εξομάλυνση των σχέσεων με περισσότερες αραβικές χώρες (π.χ. Σαουδική Αραβία), ενώ μια διατήρηση της σκληρής γραμμής θα παγιώσει τη σημερινή κατάσταση.

Εκλογές ανά τον κόσμο

  • Κολομβία: Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές (Μάρτιος και Μάιος 2026).
  • Περού: Γενικές εκλογές (Απρίλιος 2026).

Ασία & Ωκεανία

  • Νότια Κορέα: Τοπικές εκλογές (Ιούνιος 2026).
  • Ταϊβάν: Τοπικές εκλογές (Νοέμβριος 2026).

Αφρική

  • Ουγκάντα: Γενικές εκλογές (Ιανουάριος 2026).
  • Ζάμπια: Γενικές εκλογές (Αύγουστος 2026).

Εκλογές στην Ελλάδα

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επανειλημμένα και ξεκάθαρα δηλώσει ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, με τη λήξη της τετραετούς θητείας της κυβέρνησης.

Εκλογές το 2027 λέει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Σε πρόσφατες παρεμβάσεις του, έχει τονίσει τα εξής βασικά σημεία:

  • Η κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει την τετραετία, τοποθετώντας τις κάλπες την άνοιξη του 2027.
  • Έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα εκλογικό νόμο, δηλώνοντας ότι πιστεύει στις σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις.
  • Υπογραμμίζει ότι το 2026 θα είναι ένα έτος αφοσιωμένο στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και όχι στην προεκλογική προετοιμασία.

Παρά τη σταθερή θέση του πρωθυπουργού για εκλογές το 2027, στην πολιτική ζωή της Ελλάδας η συζήτηση για «πρόωρες εκλογές» είναι συχνά παρούσα στον δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθισμένη στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα των σκανδάλων και με σημαντική φθορά μετά από έξι χρόνια στο τιμόνι της χώρας είναι άγνωστο αν θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
«Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 03.01.26

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Δύο μέτρα και σταθμά 04.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Σφοδρή κριτική απόί το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι ο Μητσοτάκης εναρμονίζεται με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Με αναφορά στην Κύπρο, μιλά για ντροπιαστική δήλωση για τον πρωθυπουργό χώρας που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Σύνταξη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης
«Πολιτική σκοπιμότητα» 03.01.26

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά για τη δήλωση του πρωθυπουργού, σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αλέξης Χαρίτσης: «Δεν είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής»

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
