Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά για τα Θεοφάνεια – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Τρίτη
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων την Τρίτη 6-1-2026
Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων σε Αθήνα και Πειραιά το πρωί της Τρίτης, 6 Ιανουαρίου, θα τεθούν σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Όπως κάθε χρόνο στην Αθήνα τα Θεοφάνεια εορτάζονται στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, και στον Πειραιά στην αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος.
Σύμφωνα με την Τροχαία θα τεθούν σε εφαρμογή οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, Δήμου Αθηναίων
- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:
- Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.
- Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.
- Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.
- Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.
- Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.
- Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.
- Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.
- Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.
- Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.
Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος
- Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 13.00΄, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:
- Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.
- Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.
- Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.
Από την Τροχαία γίνεται έκκληση στους οδηγούς για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
