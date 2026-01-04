Αγρότες: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μπλόκα των αγροτών υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις τελευταίες αποφάσεις των αγροτοσυνδικαλιστών νωρίτερα σήμερα.

Παρόντες είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, καθώς και συνεργάτες του πρωθυπουργού.