Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Καπνοί σε αυτοκίνητο στη Συγγρού

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική καθώς άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από ΙΧ αυτοκίνητο στη Λ. Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο σπεύδουν δύο οχήματα της πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες.