Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Καπνοί σε αυτοκίνητο στη Συγγρού
Στο σημείο σπεύδουν δύο οχήματα της πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες.
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική καθώς άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από ΙΧ αυτοκίνητο στη Λ. Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα.
