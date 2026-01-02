Την ώρα που το Ισραήλ απαγορεύει σε ανθρωπιστικές οργανώσεις την πρόσβαση στη Γάζα εάν δεν διαβιβάσουν στις αρχές τα ονόματα των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησαν μαζική διαδήλωση κατά της συνεχιζόμενης γενοκτονίας.

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για να διατρανώσουν την υποστήριξή τους στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ανεμίζοντας παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες και καλώντας να τερματιστεί η βία στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο.

Οι διαδηλωτές παρά το έντονο κρύο έκαναν πορεία έως τη Γέφυρα του Γαλατά, όπου οργανώθηκε μεγαλειώδης συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη», ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

Μισό εκατομμύριο διαδηλωτές και πάνω από 400 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν στην κινητοποίηση

Πάνω από 400 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ήταν παρούσες στην κινητοποίηση. Ανάμεσα στους διοργανωτές της ήταν ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο νεώτερος γιος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

On the first day of 2026#Turkey stands in solidarity with Palestine and Gaza Amazing! The Turkish people are great 🇹🇷 🇵🇸 !! pic.twitter.com/56bCUVsqd3 — ‏الـشـبـ𓂆ـراوي ‌‎#غـزَّة⁩ (@M_shebrawy3) January 1, 2026

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην τουρκική αστυνομία και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κάπου 500.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην κινητοποίηση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφωνήθηκαν διάφορες ομιλίες και τραγουδιστής με καταγωγή από τον Λίβανο, ο Μάχερ Ζάιν, ερμήνευσε το τραγούδι «Free Palestine».

«Προσευχόμαστε το 2026 να φέρει καλοτυχία σε όλο το έθνος μας και στους καταπιεσμένους Παλαιστίνιους», είπε ο Μπιλάλ Ερντογάν.

Η Τουρκία, η κυβέρνηση της οποίας συγκαταλέγεται σε αυτές που επέκριναν με τον πλέον έντονο τρόπο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, που έβαλε τέλος στον καταστροφικό πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όμως η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει επισφαλής, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζει να είναι κρίσιμη.