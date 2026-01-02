ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τις επιδιώξεις συναίνεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκλογή προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών.

«Μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτουργιών της Δημοκρατίας και απαξίωσης των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι»

Ακολούθως προσθέτει πως «του υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση του, είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις, προσβολές και υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών. Ας μην ψάχνει τώρα δικαιολογίες για να φιλοτεχνήσει θεσμικό προσωπείο. Η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησης του. Τα ζητήματα δημοκρατίας επιλύονται μόνο με την ψήφο του ελληνικού λαού».

Τέλος, επισημαίνει πως «η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον ‘μεταμορφώνει’ σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις. Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι».

Υπενθυμίζεται ότι, πληροφορία από ανώτατη κυβερνητική πηγή που έγινε πηχυαίος τίτλος σε φιλοκυβερνητικά μέσα έκανε λόγο για πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να καλέσει μετά τις γιορτές σε συνάντηση τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρουσία του προέδρου της Βουλής, για να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες. Πρόκειται για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού αποσκοπεί στην επίτευξη μίνιμουμ συνεννόησης προκειμένου να σχηματιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να κλείσει μια θεσμική εκκρεμότητα πολλών μηνών. Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ απέρριψε κατηγορηματικά τις εκκλήσεις του πρωθυπουργού, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως «η λογική της πρότασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας».