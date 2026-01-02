Πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στην Αίτνα – Υποδοχή στο 2026 με έκρηξη και ποτάμι λάβας
Η λάβα από το τελευταίο ξέσπασμα στην Αίτνα έφτασε σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα σπίτια.
Λίγες ώρες αφότου η Ιταλία γιόρτασε την αλλαγή του έτους, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης εκτόξευσε τα δικά του πυροτεχνήματα για την Πρωτοχρονιά.
Η Αίτνα ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης με μια έκρηξη και ένα ποτάμι λάβας που έφτασε σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα σπίτια, ανέφεραν ιταλοί ηφαιστειολόγοι.
Η έκρηξη αρχικά δεν έγινε ορατή λόγω της πυκνής νεφοκάλυψης, ωστόσο «οι θερμικοί αισθητήρες άρχισαν να καταγράφουν θερμοκρασιακές ανωμαλίες κοντά στην Αίτνα. Το επόμενο πρωί, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν μια νέα ροή λάβας στην Κοιλάδα ντελ Μπόβε» ανέφερε στο Facebook ο Μπόρις Μπένκε του Παρατηρητηρίου της Αίτνας.
Η Κοιλάδα ντε Μπόβε βρίσκεται κοντά στον κώνο του Μοντε Σιμόνε όπου είχε σημειωθεί έκρηξη το 1811-12.
Λάβα άρχισε να ξεχύνεται από σχισμές στη βουνοπλαγιά σε υψόμετρο 2.100 μέτρων και κύλησε στην ανατολική πλευρά του ηφαιστείου μέχρι τα 1.580 μέτρα, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα χωριά του Μίλο και του Φορνάτσο.
«Τουλάχιστον δύο στόμια παρουσιάζουν δραστηριότητα και εκτοξεύουν κομμάτια πυρακτωμένης λάβας σε ύψος μερικών δεκάδων μέτρων» ανέφερε ο Μπένκε.
Τα γύρω αεροδρόμια παραμένουν σε επιφυλακή, μέχρι στιγμής πάντως οι πτήσεις δεν έχουν διαταραχθεί.
