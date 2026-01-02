science
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
science

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στην Αίτνα – Υποδοχή στο 2026 με έκρηξη και ποτάμι λάβας
Περιβάλλον 02 Ιανουαρίου 2026 | 16:37

Πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στην Αίτνα – Υποδοχή στο 2026 με έκρηξη και ποτάμι λάβας

Η λάβα από το τελευταίο ξέσπασμα στην Αίτνα έφτασε σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα σπίτια.

Σύνταξη
Spotlight

Λίγες ώρες αφότου η Ιταλία γιόρτασε την αλλαγή του έτους, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης εκτόξευσε τα δικά του πυροτεχνήματα για την Πρωτοχρονιά.

Η Αίτνα ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης με μια έκρηξη και ένα ποτάμι λάβας που έφτασε σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα σπίτια, ανέφεραν ιταλοί ηφαιστειολόγοι.

Η έκρηξη αρχικά δεν έγινε ορατή λόγω της πυκνής νεφοκάλυψης, ωστόσο «οι θερμικοί αισθητήρες άρχισαν να καταγράφουν θερμοκρασιακές ανωμαλίες κοντά στην Αίτνα. Το επόμενο πρωί, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν μια νέα ροή λάβας στην Κοιλάδα ντελ Μπόβε» ανέφερε στο Facebook ο Μπόρις Μπένκε του Παρατηρητηρίου της Αίτνας.

Η Κοιλάδα ντε Μπόβε βρίσκεται κοντά στον κώνο του Μοντε Σιμόνε όπου είχε σημειωθεί έκρηξη το 1811-12.

Λάβα άρχισε να ξεχύνεται από σχισμές στη βουνοπλαγιά σε υψόμετρο 2.100 μέτρων και κύλησε στην ανατολική πλευρά του ηφαιστείου μέχρι τα 1.580 μέτρα, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα χωριά του Μίλο και του Φορνάτσο.

«Τουλάχιστον δύο στόμια παρουσιάζουν δραστηριότητα και εκτοξεύουν κομμάτια πυρακτωμένης λάβας σε ύψος μερικών δεκάδων μέτρων» ανέφερε ο Μπένκε.

Τα γύρω αεροδρόμια παραμένουν σε επιφυλακή, μέχρι στιγμής πάντως οι πτήσεις δεν έχουν διαταραχθεί.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλά 16 ετών στην «πρώτη» του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλά 16 ετών στην «πρώτη» του 2026

Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

inWellness
inTown
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
Δύσκολη ταυτοποίηση 02.01.26

Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά. Ελβετοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Σέρβοι και πολίτες άλλων χωρών μεταξύ τους. Εγκαυματίες μεταφέρονται σε άλλες χώρες για ειδική φροντίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καματερό: 21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ – Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών
Καματερό 02.01.26

21χρονος οργάνωσε την απαγωγή 40χρονου για χρέος 16.000 ευρώ - Ο άγριος ξυλοδαρμός και το λάθος των δραστών

Ο 21χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία ξυλοκόπησε και κρατούσε τον 40χρονο κλειδωμένο σε δωμάτιο του σπιτιού στο Καματερό - Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο συνεργοί του δράστη

Σύνταξη
Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη
«Η τάση είναι η κλιμάκωση» 02.01.26

Αγρότες: Τα σενάρια για «ολικό black out» σε δρόμους και λιμάνια – Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη

Τι δηλώνουν στο in. Η τάση που διαμορφώνεται στα μπλόκα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, δείχνει ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα «αναμέτρησης» ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό
Τη Δευτέρα 02.01.26

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του. Στα θέματα της συζήτησης, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος
«Τυχαίο;» 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχολιάζει δηκτικά την σπουδή του Κυριάκου Βελόπουλου να απαντήσει στην ανακοίνωση της Τρικούπη για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. «Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

