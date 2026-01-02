Πεύκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που άρπαξαν τα χρήματα από 4 παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα

Συνελήφθησαν, επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στην Πεύκη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ανήλικοι 13 και 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της Τετάρτης (31/12), προσέγγισαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης, όπου είχαν μεταβεί προκειμένου να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αφού τους ακινητοποίησαν, με την απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Κάλεσαν την αστυνομία

Άμεσα, κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή της Πεύκης τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.