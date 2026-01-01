Τα ίχνη των τριών Ρομά που την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έκλεψαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει από τα κάλαντα δύο παιδάκια, αναζητά η αστυνομία στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Στην είσοδο πολυκατοικίας

Μάλιστα οι τρεις νεαροί Ρομά ακούγονται να ζητούν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα με τα θύματα να αρνούνται.

Στη συνέχεια τα ανάγκασαν να τους δώσουν τα χρήματα και οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.