Πάτρα: Τρεις νεαροί αρπάζουν τα χρήματα από δύο παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Η αστυνομία αναζητά τους δράστες που έχουν καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας στην Πάτρα που έγινε η ληστεία
Τα ίχνη των τριών Ρομά που την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έκλεψαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει από τα κάλαντα δύο παιδάκια, αναζητά η αστυνομία στην Πάτρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.
Στην είσοδο πολυκατοικίας
Μάλιστα οι τρεις νεαροί Ρομά ακούγονται να ζητούν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα με τα θύματα να αρνούνται.
Στη συνέχεια τα ανάγκασαν να τους δώσουν τα χρήματα και οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.
