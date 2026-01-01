Μικροί στο μάτι: Οι σπόροι chia είναι παντοδύναμοι

Αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι το πρώτο τρόφιμο που σκέφτεστε όταν μιλάμε για την υγεία και την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς, επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Prostaglandins & Other Lipid Mediators επισημαίνει ότι οι σπόροι chia μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση της υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση), της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

Οι ωφέλιμες δράσεις αυτών των μικρών αλλά παντοδύναμων σπόρων απορρέουν από την πληθώρα θρεπτικών συστατικών που περιέχουν.

Σπόροι chia & θρεπτικά συστατικά

1. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης. Αυτές οι φυτικές ίνες, που είναι κυρίως αδιάλυτες, προάγουν την υγεία του πεπτικού συστήματος, τη τακτική κινητικότητα του εντέρου ενώ ενισχύουν και το αίσθημα του κορεσμού για να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερο.

2. Σπόροι chia πλούσιοι σε ωμέγα-3 και αντιοξειδωτικά

Οι σπόροι chia παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν συνδεθεί με την αύξηση της χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστής και ως «καλή» χοληστερόλη. Περιέχουν επίσης αντιοξειδωτικά που προστατεύουν από τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τις ελεύθερες ρίζες. Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν επιπλέον, στη μείωση των τριγλυκεριδίων και της φλεγμονής, “θωρακίζοντας” την καρδιαγγειακή υγεία.

3. Μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής

Το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), η φυτική μορφή των ωμέγα-3 που βρίσκεται στους σπόρους chia φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής στα αιμοφόρα αγγεία και σε όλο το σώμα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nutrition & Metabolism.

Πώς να τους βάλετε στη διατροφή σας

Ενώ οι σπόροι chia δεν μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά από μόνοι τους, αποτελούν έναν καλό σύμμαχο που θα μπορούσε να ευνοήσει την ευεξία μας σε συνδυασμό με άλλες καλές συνήθειες, όπως η υγιεινή διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος, η άσκηση και η αποφυγή του καπνίσματος. Τα οφέλη τους αξιοποιούνται καλύτερα όταν ενσωματώνονται σε έναν ευρύτερο υγιεινό τρόπο ζωής.

Για να αποκομίσετε τα οφέλη τους, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να τα ενσωματώσετε στα γεύματα ή τα σνακ σας. Επειδή οι σπόροι chia έχουν ήπια γεύση, είναι εύκολο να αναμειχθούν σε καθημερινά γεύματα όπως:

Πουτίγκα σπόρων chia.

Σε σάλτσες ή σαλάτες.

Σε smoothie.

Σε ενεργειακές μπάλες.

* Πηγή: Vita