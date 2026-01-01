Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Μικροί στο μάτι: Οι σπόροι chia είναι παντοδύναμοι
Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι σπόροι chia μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση της υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση), της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

Αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι το πρώτο τρόφιμο που σκέφτεστε όταν μιλάμε για την υγεία και την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς, επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Prostaglandins & Other Lipid Mediators επισημαίνει ότι οι σπόροι chia μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση της υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση), της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

Οι ωφέλιμες δράσεις αυτών των μικρών αλλά παντοδύναμων σπόρων απορρέουν από την πληθώρα θρεπτικών συστατικών που περιέχουν.

Σπόροι chia & θρεπτικά συστατικά

1. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης. Αυτές οι φυτικές ίνες, που είναι κυρίως αδιάλυτες, προάγουν την υγεία του πεπτικού συστήματος, τη τακτική κινητικότητα του εντέρου ενώ ενισχύουν και το αίσθημα του κορεσμού για να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερο.

2. Σπόροι chia πλούσιοι σε ωμέγα-3 και αντιοξειδωτικά

Οι σπόροι chia παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν συνδεθεί με την αύξηση της χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστής και ως «καλή» χοληστερόλη. Περιέχουν επίσης αντιοξειδωτικά που προστατεύουν από τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τις ελεύθερες ρίζες. Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν επιπλέον, στη μείωση των τριγλυκεριδίων και της φλεγμονής, “θωρακίζοντας” την καρδιαγγειακή υγεία.

3. Μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής

Το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), η φυτική μορφή των ωμέγα-3 που βρίσκεται στους σπόρους chia φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής στα αιμοφόρα αγγεία και σε όλο το σώμα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nutrition & Metabolism.

Πώς να τους βάλετε στη διατροφή σας

Ενώ οι σπόροι chia δεν μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά από μόνοι τους, αποτελούν έναν καλό σύμμαχο που θα μπορούσε να ευνοήσει την ευεξία μας σε συνδυασμό με άλλες καλές συνήθειες, όπως η υγιεινή διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος, η άσκηση και η αποφυγή του καπνίσματος. Τα οφέλη τους αξιοποιούνται καλύτερα όταν ενσωματώνονται σε έναν ευρύτερο υγιεινό τρόπο ζωής.

Για να αποκομίσετε τα οφέλη τους, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να τα ενσωματώσετε στα γεύματα ή τα σνακ σας. Επειδή οι σπόροι chia έχουν ήπια γεύση, είναι εύκολο να αναμειχθούν σε καθημερινά γεύματα όπως:

  • Πουτίγκα σπόρων chia.
  • Σε σάλτσες ή σαλάτες.
  • Σε smoothie.
  • Σε ενεργειακές μπάλες.

Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

inWellness
inTown
Cooking
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
Συνταγή: Ροστ μπιφ
Απόλαυση 26.12.25

Συνταγή: Ροστ μπιφ

Μια συνταγή που τη βλέπουμε να κάνει συχνά - πυκνά την εμφάνισή της στα γιορτινά τραπέζια.

Σύνταξη
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
Στάση «σκαντζόχοιρου» 01.01.26

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
Μπάσκετ 01.01.26

Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς

H… κατρακύλα συνεχίστηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν ξανά από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113) – «Διπλός» Γιάννης με 30άρα (33 πόντοι, 15 ριμπάουντ), παρά τα minutes restriction.

Σύνταξη
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
