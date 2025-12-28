Είναι το αχλάδι το «δώρο των θεών»;

Πέρα από τη θαυμάσια γεύση και το άρωμά του, το αχλάδι είναι πλούσιο σε βιταμίνες, ενώ αποτελεί ένα από τα ομολογουμένως λίγα σε σχέση με το καλοκαίρι φρούτα που μπορούμε να απολαύσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ο Όμηρος το ανέφερε ως «δώρο των θεών» καθώς η γλυκιά, αρωματική, ζουμερή και μαλακή σάρκα του το κάνει ιδιαίτερα αγαπητό και τα μεγάλα διατροφικά του οφέλη το καθιστούν σπουδαίο σύμμαχο της υγείας μας.

Βοτανολογικά, το αχλάδι θεωρείται μούρο καθώς ανήκει στην οικογένεια των δέντρων Rosaceae, το γένος Pyrus. Οι αχλαδιές έχουν μεσαίο ύψος και βρίσκονται σε ημιτροπικές περιοχές γύρω από το βόρειο ημισφαίριο. Οι καρποί που φέρουν είναι μέτριου μεγέθους με χαρακτηριστικούς μικρούς σπόρους στο κέντρο τους, εγκλωβισμένους σε μια σκληρή κάψουλα.

Ποια ποικιλία είναι καλύτερη

Υπάρχουν χιλιάδες ποικιλίες αχλαδιών –πάνω από 3.000 γνωστές και όλες πολύ ωφέλιμες–, αλλά το κινέζικο είναι αυτό με τη μεγαλύτερη διατροφική αξία. Τα αχλάδια ευδοκιμούν όλο το χρόνο, κυρίως όμως από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι τον Φεβρουάριο, ανάλογα με την ποικιλία.

Τα πολύτιμα συστατικά τους

Αποτελούν εξαιρετική πηγή υδατοδιαλυτών ινών, ενώ παρέχουν απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα όπως βιταμίνες C και K και κάλιο και, σε μικρότερες ποσότητες, ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο, ριβοφλαβίνη, βιταμίνες Β6 και Α και φυλλικό οξύ. Ακόμα, τα αχλάδια με την κόκκινη σάρκα διαθέτουν καροτενοειδή, φλαβονοειδή και ανθοκυανίνες (αντιοξειδωτικές ουσίες).

Ένα μεσαίο αχλάδι (περίπου 180 g) περιέχει:

Ενέργεια 101 kcal

Υδατάνθρακες 27,1 g

Φυτικές ίνες 5,5 g

Πρωτεΐνες 1 g

Η συμβολή τους στην υγεία μας

Θεωρούνται υποαλλεργικά φρούτα και με λίγες πιθανότητες να προκαλέσουν παρενέργειες. Για αυτόν το λόγο, προτείνονται σε άτομα που πάσχουν από διατροφικές αλλεργίες. Επιπλέον, συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου για διάφορες ασθένειες.

Προλαμβάνουν την αρτηριακή πίεση: Οι φυτικές ίνες και το κάλιο που περιέχονται στα αχλάδια μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και την καλύτερη ρύθμιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Έχουν αντικαρκινική δράση: Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C και χαλκό δρα αντιοξειδωτικά και προστατεύει τα κύτταρα από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών. Επιπλέον, προφυλάσσουν τον βλεννογόνο του παχέος εντέρου από την επαφή με δευτερογενή χολικά οξέα, τα οποία δεσμεύουν, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου.

Ρίχνουν τη χοληστερίνη: Με υψηλή περιεκτικότητα και σε πηκτίνη, είναι ιδιαίτερα ευεργετικά στην προσπάθεια για μείωση των επιπέδων χοληστερίνης, αλλά και της LDL χοληστερίνης χάρη στις φυτικές ίνες τους.

Ρυθμίζουν το σάκχαρο: Τα φλαβονοειδή και οι ανθοκυανίνες τους συνεισφέρουν στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, μια συνθήκη πολύ σημαντική για όσους πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό: Οι αντιοξειδωτικές θρεπτικές ουσίες τους είναι ζωτικής σημασίας καθώς συμβάλλουν στην παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ιδιαίτερα το χειμώνα, ένα δυνατό ανοσοποιητικό βοηθά στην αντιμετώπιση των ιώσεων και των λοιμώξεων.

Ανακουφίζουν από τις φλεγμονές: Έρευνες έχουν δείξει τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις του αχλαδιού. Φαίνεται να βοηθά στον περιορισμό του πρηξίματος και του πόνου που οφείλονται σε φλεγμονή.

Συντελούν στην απώλεια βάρους: Οι φυτικές ίνες τους οδηγούν πιο εύκολα στο αίσθημα του κορεσμού για μεγαλύτερη διάρκεια. Επιπλέον, είναι από τα φρούτα με χαμηλές θερμίδες, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό τα καθιστά πλούσια σε όγκο.

Πώς να τα επιλέξουμε

Προτιμάμε όσα διαθέτουν λεία και γυαλιστερή επιφάνεια και είναι σφιχτά με πλούσιο άρωμα. Αποφεύγουμε εκείνα που έχουν χτυπήματα ή σκούρα στίγματα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ορισμένοι τύποι αχλαδιών –συνήθως οι ασιατικές ποικιλίες– παρουσιάζουν κηλίδες στο φλοιό τους, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Έξυπνες ιδέες για συνταγές με αχλάδι

Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με διάφορους τρόπους και να τα ενσωματώσουμε σε συνταγές προκειμένου να λάβουμε τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους.

Φτιάχνουμε smoothies μαζί με γάλα ή γιαούρτι.

Τα κόβουμε στη μέση και τα ψήνουμε στο φούρνο

με μέλι και καρύδια ή κανέλα.

Ρίχνουμε μικρούς κύβους αχλαδιού σε μια ζουμερή σαλάτα με ρόδι και λαχανικά.

Τα προσθέτουμε σε γλυκά όπως τάρτες ή κέικ.

Τα αχλάδια είναι μια πολύ καλή επιλογή για την καθημερινή διατροφή μας. Δεν προσφέρουν μόνο πολλά οφέλη στην υγεία μας, αλλά είναι και πολύ νόστιμα όταν βρίσκονται στην κατάλληλη φάση ωρίμανσης. Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, η σωστή διατροφή είναι πολύ σημαντική, γι’ αυτό και πρέπει να εστιάζουμε σε τρόφιμα που παρέχουν φυσικά στον οργανισμό μας όλα τα απαραίτητα μέταλλα και βιταμίνες.

Ο Χάρης Γεωργακάκης είναι κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc στην Κλινική Διατροφή

* Πηγή: Vita