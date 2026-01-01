Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
Οι δράστες κρατούσαν σε δωμάτιο μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη 6 αλλοδαπούς εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι - Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό τους και ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να τους απελευθερώσουν
- Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
- Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;
- Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
- Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
Στη σύλληψη τριών νεαρών προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη που εμπλέκονται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη, αρπαγή και εκβίαση.
Πρόκειται για αλλοδαπούς άντρες ηλικίας 23, 24 και 26 ετών σε βάρος των οποίων, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών σχημάτισαν σχετική δικογραφία.
Η καταγγελία
Σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε τηλεφωνική καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής τεσσάρων ατόμων και στο πλαίσιο διερεύνησής της, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία, μεσημβρινές ώρες χθες (31-12-2025), σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου διέμεναν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν, εντός υπνοδωματίου, έξι αλλοδαποί που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, τρείς εκ των οποίων ανήλικοι.
Από την έρευνα προέκυψε ότι, τα άτομα αυτά είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από σημείο του Νομού Έβρου και αφού έφτασαν με υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, δύο εκ των δραστών τους μετέφεραν με αυτοκίνητο στην προαναφερόμενη μονοκατοικία, με σκοπό, σταδιακά, να προωθηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Τους έδερναν
Επιπρόσθετα, καταγγέλθηκε ότι, οι έξι μεταφερόμενοι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, τους είχαν αφαιρεθεί όλα τα χρήματα και βιντεοσκοπούνταν πράξεις σωματικής βίας σε βάρος τους, με το βιντεοληπτικό υλικό να αποστέλλεται στις οικογένειές τους ώστε, οι δράστες, εκβιαστικά, να αποσπάσουν κι άλλα χρήματα.
Μετά την αστυνομική επιχείρηση οι παθόντες απελευθερώθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Η πιο «ελκυστική» πόλη του κόσμου – Πολλοί την μισούν, ακόμη πιο πολλοί την αγαπούν
- Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
- Κινδυνεύει να τελειώσει πρόωρα η σχέση Κεν – Φιορεντίνα
- Κωνσταντίνος Μητσοτάκης-Μαρία Σάκκαρη: Γάμος το 2027 – Η πρόταση και το μονόπετρο
- Φυλακίστηκε για τη δολοφονία των 4 παιδιών της αλλά ήταν αθώα – Η ιστορία της Kathleen Folbigg
- Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
- Πρέβεζα: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα – Συνελήφθη ο πατέρας του
- Χολμς: «Ανυπομονώ για το ντέρμπι – Μου αρέσει ο ανταγωνισμός»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις