Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες, η μια ανήλικη

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» μετάφέρθηκαν ελάχιστα λεπτά μετά την αλλαγή της χρονιάς, δύο νεαρές κοπέλες, με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια.

Αναφορές από τη συνοικία βόρεια του Νοσοκομείου Κομοτηνής, υποστηρίζουν ότι άνθρωποι της συνοικίας άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους, για να τηρήσουν το «έθιμο».

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο – πιθανώς από καραμπίνα – εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν δύο άτομα στα πόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr από το Νοσοκομείο, πρόκειται για δύο νεαρές κοπέλες, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν επισταμένης ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης, που τη λαμβάνουν αυτή την ώρα στο Νοσοκομείο της πόλης.