newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυστηρότερο το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους – Από πρόστιμα έως απολύσεις
Ελλάδα 01 Ιανουαρίου 2026 | 08:54

Αυστηρότερο το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους – Από πρόστιμα έως απολύσεις

Όλα όσα προβλέπει το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους που τίθεται σε ισχύ από σήμερα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Η νέα χρονιά φέρνει στο Δημόσιο ένα αναμορφωμένο αλλά και αυστηρότερο πειθαρχικό «καθεστώς». Από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ το νέο πειθαρχικό δίκαιο που αλλάζει ριζικά το πλαίσιο ευθυνών και κυρώσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο ν. 5225/25 επαναχαράσσει τα όρια της υπηρεσιακής ευθύνης, προβλέποντας αυστηροποίηση των ποινών και διεύρυνση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των περιπτώσεων απόλυσης υπαλλήλου.

Στον κατάλογο των πειθαρχικών παραπτωμάτων προστίθενται νέα, ενώ κωδικοποιούνται άλλα παραπτώματα προβλεπόμενα από ειδικούς νόμους. Ενδεικτικά στα πειθαρχικά παραπτώματα προστίθενται η παράλειψη δήλωσης κωλύματος συμφέροντος, η εκδήλωση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία, η παράλειψη ή καθυστέρηση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από την υπηρεσία και η συμμετοχή σε εταιρείες ή η άσκηση έργων ασυμβίβαστων με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Ως διακριτό πειθαρχικό παράπτωμα λογίζεται πλέον η άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος. Στην περίπτωση αυτή τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές δύο μηνών, αλλά η άρνηση στην αξιολόγηση για δύο συνεχόμενες αξιολογικές περιόδους τιμωρείται με οριστική παύση από τα καθήκοντά του.

Οι διατάξεις του νέου πειθαρχικού, που εισήγαγαν ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη αφορούν στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Για τους δημοτικούς υπαλλήλους, ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα, αποτελούν η άρνησή τους να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, κράνη, μάσκες, κ.λπ.) που τους χορηγεί η υπηρεσία κατά τον χρόνο της εργασίας τους και η μη προσέλευσή τους στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Σοβαρή παράβαση καθήκοντος για το αρμόδιο όργανο διοίκησης του δήμου συνιστά η μη παροχή των μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους.

Για το ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά η άρνησή του να φέρει τη στολή και το διακριτικό σήμα που του χορηγεί η υπηρεσία κατά τον χρόνο της εργασίας του.

Στις ήδη προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές προστίθενται τρεις νέες: η στέρηση του δικαιώματος χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου από ένα έως πέντε έτη, η αφαίρεση έως τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων και η απαγόρευση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου κατ’ αναπλήρωση ή με ειδικές διατάξεις για διάστημα από ένα έως πέντε έτη.

Έτσι, οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους (σε αξιολογική σειρά κατ’ αύξουσα βαρύτητα) είναι οι εξής:

α) η έγγραφη επίπληξη,

β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών,

γ) η στέρηση του δικαιώματος χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου από ένα έως πέντε έτη,

δ) η αφαίρεση έως τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων,

ε) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη,

στ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου από ένα έως πέντε έτη,

ζ) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της και η απαγόρευση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου από ένα έως πέντε έτη,

η) ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς,

θ) η προσωρινή παύση από τρεις έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και

ι) η οριστική παύση.

Με τον ίδιο νόμο αυξάνεται σε κάποιες περιπτώσεις το ανώτατο όριο ποινής που μπορούν να επιβάλλουν οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι. Για παράδειγμα το όριο προστίμου αποδοχών που μπορεί να επιβάλει ο υπουργός ως πειθαρχικό όργανο αυξάνεται από τρεις σε πέντε μήνες πρόστιμο αποδοχών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, για πρώτη φορά εισάγεται στο πειθαρχικό δίκαιο του Δημοσίου η λεγόμενη «πειθαρχική συνδιαλλαγή» που μπορεί να ζητήσει ο ελεγχόμενος υπάλληλος για να τύχει, υπό προϋποθέσεις, ευνοϊκότερη ποινή. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία δεν επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης και δεν έχει προκληθεί οικονομική ζημιά είτε η προκληθείσα ζημία έχει αποκατασταθεί πλήρως από τον υπάλληλο.

Οι υποθέσεις μέχρι τα τέλη του 2025, παραπέμπονται στα υφιστάμενα συλλογικά πειθαρχικά όργανα, ωστόσο από το νέο έτος αναλαμβάνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. Το νέο πειθαρχικό όργανο θα αποτελείται από 60 δικαστές μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα λειτουργεί σε κλιμάκια τριμελούς και πενταμελούς σύνθεσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της εξεταζόμενης πειθαρχικής υπόθεσης. Ειδικό Πενταμελές Κλιμάκιο θα εξετάζει εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα.

Με το νέο σύστημα η πειθαρχική Δικαιοσύνη στο Δημόσιο αποκτά πλέον τυποποιημένη μορφή, τίθενται δικλείδες ασφαλείας ως προς τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, ενώ υπάρχουν προβλέψεις που οδηγούν στην επιτάχυνση έκδοσης των αποφάσεων, οι οποίες με την προηγούμενη διαδικασία καθυστερούν ακόμα και πέντε έτη.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, 3.360 ένορκες διοικητικές εξετάσεις εκκρεμούν, εκ των οποίων οι 77 είναι από το 2021, ενώ ο αριθμός των υπαλλήλων με εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις υπερβαίνει τις 5.900. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια όπως και το δευτεροβάθμιο καταργούνται από τις αρχές του 2027 και υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το αργότερο έως τα τέλη του 2026 την εξέταση των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο – Πού θα έχουμε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, χιόνια και παγετό
Καιρός 01.01.26

Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα έχουμε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, χιόνια και παγετό

Δριμύ ψύχος σε πολλές περιοχές της χώρας έφερε το 2026 - Οι περιοχές που θα δουν χιόνι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και τη Δευτέρα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός
Ελλάδα 31.12.25

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός

Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 - Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Σύνταξη
Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
Ελλάδα 31.12.25

Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του στο Κολωνάκι αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Σύνταξη
Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»
Ελλάδα 31.12.25

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Για την ώρα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς λόγω του ισχυρού παγετού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια – Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Καταγγέλλουν υπονόμευση 31.12.25

«Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια - Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Αποχώρησαν αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια καταγγέλλοντας υπονόμευση του αγώνα. Θα ανασυνταχθούν και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, θα στήσουν νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
Στάση «σκαντζόχοιρου» 01.01.26

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
Μπάσκετ 01.01.26

Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς

H… κατρακύλα συνεχίστηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν ξανά από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113) – «Διπλός» Γιάννης με 30άρα (33 πόντοι, 15 ριμπάουντ), παρά τα minutes restriction.

Σύνταξη
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο